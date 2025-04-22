TBMM Çocuk Özel Oturumu Gerçekleşti... Çocuklar Konuşmalarında " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Aile Yılı"Na Değindi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Çocuklar, Genel Kuruldaki konuşmalarında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Aile Yılı'na değindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu devrettiği Berra Korkmaz, "Sahip olduğumuz değerler ışığında bu bayram günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle taçlanmıştır. Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır" derken, konuşma yapan Melike Sena Demirhan, "2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesi çok kıymetli bir adımdır. Güçlü bireyler güçlü bir Türkiye demektir" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, sonrasında koltuğunu sembolik olarak oturumu yönetecek çocuk başkana, Başkanlık Divanı da çocuk katip üyelere devretti.

Oturuma Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel'in salona girişi ile birlikte çocuklar Özel'i alkışlarken pek çok çocuk fotoğraf çektirmek istedi. Tekin ve Özel kısa süreli sohbet etti.

Özel, grup toplantısı nedeniyle oturumdan erken ayrılırken Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile tokalaştı.

"Allah bir daha bu Meclisimize Gazilik ünvanını nasip etmesin"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı devletimizin ve milletimizin en önemli resmi bayramlarından birisidir. Bundan 105 sene evvel bugün 23 Nisan'da şu anda Ulus'ta yer alan 1. Meclisimiz, Gazi Meclisimiz açılmıştır. TBMM bildiğiniz gibi iki defa Gazi Meclis olarak adlandırdığımız bir Meclistir. Bunlardan birincisi Cumhuriyet'in kuruluşunu ilan etmeden önce Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin karargahı olmuştur. İkinci Gazi ünvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de milletin iradesini ortadan kaldırmak üzere harekete geçen kökü dışarıda bir takım unsurların o akşam yapmış oldukları askeri operasyon sırasında TBMM'nin bu salonunda bütün partilerden milletvekillerimiz Meclis Başkanı İsmail Kahraman Beyefendi'nin önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiş, atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli, en kutsal mekanlarından birisinde yer alıyorsunuz. Allah bir daha bu Meclisimize Gazilik ünvanını nasip etmesin."

"Aile Yılı kapsamında yapılan tüm çalışmaların takipçisi olacağız"

Çocuk Oturumunu yönetmek üzere Meclis Başkanı seçilen Berra Korkmaz'ın konuşması ise şöyle oldu:

"Bugün bizlerin günüdür, kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bizlere de büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bunları yaparken eğitimin gücünden yararlanarak gelişimimizi şekillendirme adına atılan büyük adımları da vurgulamak isterim.

Biz sadece bilgiyle sınırlı kalmayacak, aktif rol alarak etik değer ve toplum bilinci kazanmaktayız. Sahip olduğumuz değerler ışığında bu bayram günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle taçlanmıştır. Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Bizlerin Aile Yılı kapsamında yapılan tüm çalışmaların takipçisi olacağımızı da söylemek isterim."

"Bizler yalnızca geleceğin büyükleri değil, bugünün de sesiyiz"

Çocuklardan kürsüye gelerek konuşma yapan Melike Sena Demirhan ise şunları söyledi:

"23 Nisan sadece bir bayram değildir; egemenliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin çocuklarla taçlandığı gündür. Ben sadece kendim için değil, bu ülkenin dört bir yanında hayalleri olan tüm çocuklar adına konuşuyorum. Bizler yalnızca geleceğin büyükleri değil, bugünün de sesiyiz. Bugün bizleri dinlerseniz yarın çok daha güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. 2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesi çok kıymetli bir adımdır. Güçlü bireyler güçlü bir Türkiye demektir. Bizler ailemizden aldığımız sevgi ve destekle büyüyoruz. Ailemiz bizi ne kadar güçlü kılarsa biz de ailemizi o kadar ileriye taşıyabiliriz. Her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, saygıyla korunup kollandığı bir Türkiye istiyoruz. Eğitim bizim en büyük gücümüzdür. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, biz çocukların yalnızca sınavlara değil, hayata da hazırlanmamız için geliştirildi. Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek."

Ardından Divan Üyesi olarak seçilen çocuklar "çocuk özel bildirisi"ni okudu ve bildiri Genel Kurul salonundaki çocuklar tarafından kabul edildi.

Oturumun sona ermesinin ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş, çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.