(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda yenilenebilir enerji başlığıyla sunulan ve 10 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde muhalefet milletvekilleri, teklifin farklı alanlara ilişkin düzenlemeleri bir araya getirmesine tepki gösterdi. Yeni Yol Grubu adına konuşan Selçuk Özdağ, "Fon soygunuyla ilgili endişesi olmayanların fon tasfiyesinden sorumlu olanlara hukuki muafiyet getirmelerine gerek yoktur" dedi. İYİ Parti'li Buğra Kavuncu teklifi "torba altında çorba" olarak nitelendirirken, YENİ Parti'li Nail Çiler, "Bu torbada o kadar yama var ki artık bu bohça dikiş tutmuyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde muhalefet milletvekilleri, 15 maddeden oluşan ve 10 ayrı kanunda değişiklik öngören düzenlemenin farklı alanlardaki konuları tek bir teklifte bir araya getirmesine tepki gösterdi. Konuşmalarda özellikle yatırım fonlarının tasfiyesinde görev alanlara hukuki muafiyet getirilmesi, teklifin komisyonlarda yeterince görüşülememesi ve torba kanun yönteminin yasama sürecine etkileri gündeme geldi.

ÖZDAĞ: FON TASFİYESİNDEN SORUMLU OLANLARA HUKUKİ MUAFİYET GETİRMENİZE GEREK YOKTUR

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde Yeni Yol Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, teklifi "torba" olarak nitelendirerek, "Torbacı iktidar yeni bir torba koydu önümüze" dedi.

Teklifin içerisinde yenilenebilir enerjiden polis okullarına, jandarma teşkilatından çıraklık eğitimine, üniversite hastanelerinden genel sağlık sigortası borçlarına ve yatırım fonlarına kadar pek çok farklı konunun bulunduğunu belirten Özdağ, iktidarın "Enerjimizi boşa harcamayalım, tek seferde ne geçirirsek o kardır" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeye dikkati çeken Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta peşinen belirteyim ki fon soygunuyla ilgili endişesi olmayanların fon tasfiyesinden sorumlu olanlara hukuki muafiyet getirmelerine gerek yoktur. Eğer bu işi yapacak olanlara hukuki bir koruma sağlamaya çalışıyorsanız, kusura bakmayın, biz burada bir bityeniği ararız, 'Kime hangi usulsüzlükleri, hangi kanunsuz işleri yaptıracaksınız ki bu kişileri korumaya alıyorsunuz?' diye sorarız size."

Teklifin 10 ayrı kanunda değişiklik içerdiğini ve komisyonların kendilerine havale edilen teklifi süresi içerisinde görüşemeyeceklerini bildirdiğini belirten Özdağ, bazı maddelerin etki analizlerinin komisyon toplantısından bir gece önce milletvekillerine gönderildiğini söyledi.

Özdağ, "Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, bu aceleniz nedir, bu telaşınızın sebebi nedir, torbaya doldurduğunuz hangi teklifin içinde milletin vekillerinin bilmesini istemediğiniz noktalar var; bunların cevabını vermek durumundasınız, mecbursunuz" diye konuştu.

KAVUNCU: TORBA ALTINDA BİR ÇORBA ÇIKARTTINIZ

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da teklifin birbirinden bağımsız 13 maddeyi içerdiğini belirterek, "Yine önümüze torba altında bir çorba çıkarttınız" dedi.

Teklifin içeriği nedeniyle konuşmasını farklı konular arasında bölmek zorunda kalacağını ifade eden Kavuncu, şöyle konuştu:

"Benim önümde iki yol var, milletimizden şimdiden özür diliyorum burada; ya daldan dala atlayan -ben de çorba bir konuşma yapacağım maalesef çünkü gelen 13 madde birbiriyle alakasız, birbirinden kopuk- ya da bu torbanın önümüze gelmesinin asıl sebebi olan 13'üncü madde üzerine konuşacağım sadece. Ama o da Meclis'e saygısızlık olacak, Komisyona saygısızlık olacak, bu kadar madde varken onlara değinmeden geçmek de doğru olmayacak."

Teklifte polis ve jandarmaya, genel sağlık sigortasına ve yatırım fonlarının tasfiyesini yürüten kuruluşlara hukuki koruma getirilmesine ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu belirten Kavuncu, "E, gel de şimdi burada böyle, net bir konuşma yap bütün bunları içerecek" dedi.

Teklifin görüşüldüğü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun görev alanına girmeyen konuların da düzenlemeye eklendiğini söyleyen Kavuncu, tali komisyonların teklifin kendilerine iletilmesinin ardından süresi içerisinde görüşme yapamayacaklarını bildirdiklerini aktardı.

Kavuncu, "Sayın Süleyman Soylu, Sayın Mehmet Muş, Sayın Ayşen Gürcan yani komisyonların başkanları kendilerine bu kanun teklifi iletildiğinde şöyle bir yazıyla cevap vermişler, demişler ki: 'Süresi içerisinde görüşemeyiz.' Yani 'Bu kanun maddesi bizi ilgilendirmez, biz bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz' demiyorlar, 'Bize verdiğiniz süre içerisinde biz bunları görüşemeyiz' diyorlar ve bütün bu maddeler geliyor, tek bir komisyonun üstüne, sırtına biniyor" diye konuştu.

Teklifin ikinci maddesinde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerine yönelik devlet katkısının uygulama süresinin 10 yıldan 15 yıla çıkarıldığını, usul ve esasları belirleme yetkisinin ise Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR'dan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildiğini belirten Kavuncu, bu yetkinin neden Cumhurbaşkanı'na verildiğini sorguladı.

Kavuncu, "Sayın Cumhurbaşkanı bu yetkiyi ne yapacak, gerçekten ben merak ediyorum yani böyle bir konu niye onun önüne gider, böyle bir konuyu neden o imzalamak mecburiyeti hisseder, anlayabilen beri gelsin" dedi.

ATEŞ: BÖYLE KANUN YAPILAMAZ

CHP Grubu adına konuşan Bolu Milletvekili Türker Ateş de teklifin başlığının yenilenebilir enerji olmasına karşın içeriğinde birbirinden bağımsız düzenlemelerin bulunduğunu belirterek, "Genel Kurul'da yine bildik bir yöntemle karşı karşıyayız, bugün görüştüğümüz kanun teklifinde yok yok" dedi.

Teklifin 13 Kasım 2026 tarihinde Meclis'e sunulduğunu ve 15 maddeden oluştuğunu belirten Ateş, bu maddelerin 10 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü söyledi.

Ateş, teklifin içeriğinde enerji piyasasının düzenlenmesi, jandarma ve polis okullarının alım şartları, mesleki eğitim destekleri, işveren prim teşvikleri, üniversite hastanelerinin bütçe farklılıkları, genel sağlık sigortası borçları, kurumlar vergisi istisnaları ve BOTAŞ'ın vergi borçlarının mahsuplaşması gibi farklı konuların bulunduğunu ifade etti.

Yatırım fonlarının tasfiyesinde görev alanlara geriye dönük sorumsuzluk getirilmek istendiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Değerli milletvekilleri, böyle kanun yapılamaz. Bu, yasama tekniği Meclisin saygınlığını da hukukun kalitesini de yerle bir etmektedir. Anayasa'nın 88'inci maddesine göre kanun teklif etme yetkisi milletvekillerindedir ancak özellikle başkanlık sistemiyle birlikte Meclis devre dışı bırakılmıştır. Kanunu da bürokrasi hazırlıyor, iktidar milletvekillerinin imzasıyla torba yasa olarak önümüze getiriliyor; bunun adına 'yasama faaliyeti' denemez, buna en hafif tabiriyle 'özensizlik' denir."

Teklifteki düzenlemelerin bir bölümünün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları ve süresi dolan geçici maddelerin uzatılması nedeniyle gündeme geldiğini belirten Ateş, BOTAŞ ve üniversite hastanelerine ilişkin düzenlemelerin daha önce de Meclis'e getirildiğini söyledi.

Genel sağlık sigortası prim borçlarının 2014 yılından bu yana defalarca silindiğini hatırlatan Ateş, "Seneye yine aynı düzenlemelerle karşınızda olacağız çünkü yaptığımız yasalar Anayasa'ya aykırı çıkıyor, çünkü sorunlara kalıcı çözümler üretilmiyor, sürekli pansuman tedbirlerle vakit kaybediyoruz" diye konuştu.

AKIN: YASAMANIN ETKİSİ VE ANLAMI KALMIYOR

DEM Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Genel Kurul'da geç saatlerde görüşülen teklifin içeriğine ve torba kanun yöntemine tepki gösterdi.

Teklifin 15 maddesinde 10 ayrı kanunun ele alındığını belirten Akın, "Aslında torba yasa diye bahsedilen çorba yasası mı desek yoksa yasama yetkisini gasp eden bir durum mu desek, her şeyi söyleyebileceğimiz karmakarışık bir yasa teklifiyle gündeme gelmiş bir konuyu konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın, jandarma ve polis okullarına giriş şartlarından çıraklık ve meslek eğitimine, işsizlik sigortasından doğal gaza, genel sağlık sigortası borçlarından kurumlar vergisine ve yatırım fonlarına kadar pek çok farklı konunun aynı teklif içerisinde yer aldığını söyledi.

Bu düzenlemelerin ilgili ihtisas komisyonlarında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Biz, böyle bir yasa yapma yetkisinin Türkiye'nin Meclisine yakışmadığını, itibarsızlaştırma konusunda artık sınırı aşan bir noktaya geldiğini ancak buna rağmen, bu tartışmaları yapmaya ve Meclisteki bu tartışmalarda bizim bu görüşlerimizi not düşürmeye devam edeceğiz çünkü bu yöntemin kendisi, ortalama demokrat olan, demokrasisi gelişmiş ülkelerin hiçbirinde, hiçbir şekilde böyle bir şey yok gerçekten."

Ülkede yasaların kısa aralıklarla yeniden düzenlendiğini belirten Akın, "Bir ay önce yapılmış olan yasayı şimdi bir ay sonra revize etmeye çalışıyoruz. Yarından sonra başka bir yasanın bu konuyla ilgili önümüze gelip gelmemesinin hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla, bu kadar kuralsızlığın içerisinde yasamanın da bir etkisi ve aynı zamanda anlamı kalmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Akın, teklifin yenilenebilir enerji başlığı altında sunulmasını da COP süreciyle ilişkilendirerek değerlendirdi. Yenilenebilir enerji alanındaki sözleşmelerin 25 milyarlık masrafa karşılık 9 milyarlık olduğunu belirten Akın, iklim konusunda yapılması gereken yatırımların önemine dikkati çekti.

ÇİLER: BU BOHÇA DİKİŞ TUTMUYOR

YENİ Parti Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de teklifin görüşüldüğü komisyonun görev alanına girmeyen çok sayıda düzenlemenin aynı metinde yer almasına tepki gösterdi. Çiler, "Ben ilk önce bu komisyonun adını milletvekilleriyle paylaşmak istiyorum. Komisyonun adı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu. Peki, gelen maddelerde ne var, birazdan anlatacağım, torbanın torbası. Arkadaşlar, bu torbada o kadar yama var ki artık bu bohça dikiş tutmuyor, bunu kabul etmek lazım" dedi.

Sanayicinin artan maliyetler, yüksek faizler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Çiler, üretim ve istihdam alanındaki sorunlara dikkati çekti. Çiler, "Önceden tırlar fabrikalara yük almaya gelirdi, şimdi tırlar fabrikaları sınır ötesine taşır oldu. Sizin bundan haberiniz var mı? Finans zinciri kırılırsa istihdamda kayıplar yaşarız" diye konuştu.

Sanayicinin yetişmiş iş gücünü kaybettiğini, iş yerlerinde vardiya sayılarının azaldığını ve mesailerin kaldırıldığını ifade eden Çiler, "Tacir, tüccar, esnaf borcunu borçla kapatıyor. Bundan haberiniz var mı? Biz burada torbanın da torbasını konuşuyoruz" dedi.

Teklifte jandarma ve polis okullarına giriş şartlarından istihdam ve teşviklere, BOTAŞ'ın vergi borçlarından üniversite hastanelerine, genel sağlık sigortasından kurumlar vergisine ve yatırım fonlarının tasfiyesine kadar birbirinden farklı düzenlemelerin bulunduğunu belirten Çiler, "Şimdi soruyorum; bir polis adayının eğitim hakkı ile bir enerji yatırımcısının lisans bedeli, bir üniversite hastanesinin finansman sorunu, yatırım fonu mağdurlarının tazminat hakkı neden aynı torbaya kondu?" diye sordu.

Genel Kurul, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere 26 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.