TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (4)

'YASA DIŞI GÖÇ HAREKETLERİNE DE BÜYÜK DARBE İNDİRİLMİŞTİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda AK Parti grubu adına söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terör örgütü PKK tarafından Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Akar, terörle mücadelede ve terörü bitirme noktasında ise dünden daha kararlı olduklarını dile getirdi. Terörle mücadelede sınır ötesinde yapılan operasyonların gerekliliğine dikkat çeken Akar, "Bilahare Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine giden teröristleri takip etmek durumundaydık. Aksi halde bunlar yeniden hazırlanıp memleketimizin başına bela olacaklardı, buna müsaade edemezdik. ve dolayısıyla PKK ve YPG'yle mücadelemiz taarruzi bir anlayışla, yüksek bir moral ve motivasyonla her şeye rağmen terörü yerinde, kaynağında yok etmek suretiyle devam etmektedir. Buralarda teşkil edilen ve her geçen gün geliştirilen bu üsler vasıtasıyla, oradaki teröristlerin faaliyetlerini kontrol etmek için gittiğimiz yerlerde üsler kuruyoruz. Bu üsler de devamlı geliştirilmekte, eldeki imkanlar en etkin şekilde kullanılıp devletin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle çalışmalar yapılmakta, PKK-YPG/DEAŞ'ın giriş ve çıkışlarıyla sınırlarımıza, ülkemize saldırıları kontrol altına alınmış, aynı zamanda PKK/YPG ve DEAŞ'ın milyarlarca dolarlık uyuşturucu ve petrol kaçakçılığına büyük darbe indirilmiş ve yine aynı şekilde yasa dışı göç hareketlerine de büyük darbe indirilmiştir" diye konuştu.

Bugün sınır ötesinde yapılan operasyonlarla teröristlerin barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahlarının başlarına yıkılmaya devam ettiğini söyleyen Akar, böylece şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını da dile getirdi.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Yapılan operasyonlarda Türkiye'nin, komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı davrandığını da aktaran Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız, tek işimiz, tek hedefimiz ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği. Buna gayret gösteriyoruz. Zaman zaman dile getirilen bir hususu da burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bazıları maalesef inatla, bu yalanı, iftirayı tekrarlamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde uluslararası hukuka aykırı hiçbir silah, araç gereç, mühimmat bulunmamaktadır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bilinmesi lazım ve her Türk vatandaşının, normal her Türk vatandaşının olduğu gibi, ordusuna sahip çıkması lazım. İftiralarla, şunlarla bunlarla konu etmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

'MEHMETÇİK KAHRAMANLIK VE FEDAKARLIKLA TERÖRLE MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR'

Gelinen noktada terör örgütünün içerisinde çöküş olduğu bizzat elebaşları tarafından açıkça itiraf edildiğini kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Biz de onun için diyoruz ki PKK'lı, YPG'li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terörist sevicileri; başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek. YPG diye bir şey icat ettiler, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok, bunu birazcık aklı olan, birazcık bilgisi olan herkes açık ve net bir şekilde görmekte. Biz de diyoruz ki; adları ne olursa olsun, bunlara kim destek verirse versin, Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar, hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı ve Barış Kalkanı Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra edilmiş ve bütün bunların toplamı olarak da 39 bin teröristi etkisiz hale getirmiştir. Bilinmesi gereken önemli hususlardan biri de DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek silahlı kuvvetler, tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri ve bu mücadelede 4 bin 500 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir; 100 bin DEAŞ'lının ülkemize girmesi, bölgeye girmesi engellenmiştir; 9 bin 500 DEAŞ'lı da ülkelerine gönderilmiştir."

'TÜRKİYE, AVRUPA İLE TERÖR ARASINDAKİ SON KALEDİR'

Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı ülkelerin tutumunu da eleştiren Akar, "Bize, 'Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapıyor, bu yaptığı operasyonlar da bizim DEAŞ'la yaptığımız operasyonlara zarar verir' diyen Amerika ve diğer ülkeler var. Biz de onlara diyoruz ki 'Ey Amerika, ey Batılı güçler Suriye'nin kuzeyindeki varlığınız ve harekatınız bizim PKK ve YPG'yle yani terörle mücadelemize zarar vermekte. Bunun da görülmesi, bilinmesi lazım. Böylece, her türlü engellemeye rağmen, her türlü tuzağa rağmen, her türlü zorluğa rağmen çok şükür terör koridoru parçalandı. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak şu anda çok daha kompleks, çok daha zor şartlarda, çok daha farklı olaylarla uğraşıyor olacaktık. Müttefiklerimizden bu konuda Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı duymalarını, varılan mutabakatlara uymalarını, bölgede DEAŞ'a karşı terör örgütleriyle değil, müttefiki olan Türkiye'yle iş birliği yapmalarını bekliyoruz ve hatırlatıyoruz. Bu bağlamda Türkiye, Avrupa ile terör arasındaki son kaledir. Bunun da kadrini, kıymetini Avrupalıların, NATO ülkelerinin bilmesi lazım. Türkiye terörle mücadelesiyle sadece kendi ülkesini korumakta, kollamakta, güveni sağlamakta değil, aynı zamanda da dünya barışına da büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Suriye'deki normalleşme faaliyetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Akar, bu çalışmalar neticesinde 600 bini Türkiye'den olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin kişinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde Suriye'ye döndüğünü söyledi.