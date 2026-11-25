(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasını değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun kadına yönelik şiddet tartışmasında kadınlar için "hanım kardeşlerimiz", eşler için ise "kocanın, karının" ifadelerini kullanması Genel Kurul'da tepki çekti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "'Hanım' ne ya?" ve "Bu konuşma nereye gidiyor? 'Kocanın, karının...'" sözleriyle Akbaşoğlu'na tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı. Buldan'ın gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine söz vermesinin ardından siyasi parti temsilcileri gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun istatistiklerine göre 1 Ocak-23 Kasım 2026 tarihleri arasında 355 kadının doğrudan saldırı veya şüpheli biçimde yaşamını yitirdiğini belirten Ekmen, bunlardan 246'sının öldürüldüğünü, 109'unun ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Öldürülen her 10 kadından 9'unun tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldüğünü, cinayetlerin yüzde 68'inin kadınların kendi evlerinde işlendiğini ifade eden Ekmen, şöyle konuştu:

"Bu ayki istatistik ise yirmi üç günde tam 29 katil. Kadınların ölümü kayıt altında, peki ya kurumların sorumluluğu? 25 Kasım'da taleplerimiz açıktır: Denetim, şeffaflık, bütçe ve kurumsal sorumluluk, cezada caydırıcılık. Biz artık kadınların niçin ve nasıl öldürüldüklerini değil, neden korunamadıklarının da hesabının verildiği bir düzene geçilmesini istiyoruz."

Ekmen, konuşmasında fon soruşturması ve AK Parti Genel Başkanvekili Hayati Yazıcı'nın istifasını da gündeme getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın 19 günlük tutukluluğun ardından evine dönmesine ilişkin haberleri eleştiren Ekmen, cezaevinde doğum yapan, bebek emziren ve hayatını kaybeden hasta tutukluların durumuna dikkati çekti. Ekmen, gazeteci İsmail Arı ve Ali Tarakcı'nın tutukluluk sürelerine atıfta bulunarak, "Bir 'tweet' atsaydı İsmail Arı gibi 29 gün kalması gerekecekti ya da Ali Tarakcı gibi 47 gün kalması gerekecekti, 'tweet' atmadığı için de 19 gün yeter de artar bile belki" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Hayati Yazıcı'nın istifa mektubundan bölümler okuyan Ekmen, Yazıcı'nın mektubunda "masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini" belirttiğini hatırlattı. Ekmen, mektuptaki şu ifadeleri paylaştı:

"Bir iddianın yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir. Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur, tam da böyle bir algının içindeyiz."

Ekmen, Yazıcı'nın açıklamalarına ilişkin, "İnsanın Sayın Yazıcı'ya sorası geliyor: Bu algıyı kim yarattı? Bu algıyı 25 yıllık AK Parti düzeninin kurduğu medya mı yarattı? Bu algıyı AK Parti'nin yargı düzeni mi yarattı? Bu algıyı listeleri açıklamayarak bizzat AK Parti mi yarattı" diye sordu.

Fon soruşturmasında mağduriyetlerin aydınlatılması için listelerin açıklanmasını istediklerini belirten Ekmen, 100 milyon liralık sınır konulmadan dolandırıcılığa karışan kişilerin ve miktarların kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi. Ekmen, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın görevine devam etmesini de eleştirerek, Hayati Yazıcı'nın istifasının tek başına yeterli bir adım olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

POYRAZ: "DEVLET KADINI KORUR, DEVLET GENÇLERİN GELECEĞİNİ KORUR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, konuşmasının başında ürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na seslendi. Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bir fotoğraf üzerinden fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Poyraz, fotoğrafta Adalet Bakanı'nın yanı sıra fon soruşturması sonrasında aracında intihar eden Ali Emre Ballı ve eski Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Onan'ın da bulunduğunu söyledi. Poyraz, daha önce Türkoğlu'nu fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapmaya davet ettiğini hatırlatarak, çağrısını yineledi.

Ardından 25 Kasım dolayısıyla kadınların yaşadığı sorunlara değinen Poyraz, "Devlet nedir? Devlet, kadını korur ya; devlet, kadını korur. Devlet, kadını korur; devlet, ormanı korur; devlet, doğayı korur; devlet, ağacı korur; devlet, gölü korur, denizi korur, mülkiyet hakkını korur; devlet, diplomanı korur; devlet, paranı korur; devlet, okuluna gönderdiğin çocuğunu korur; devlet, gençlerin geleceğini korur; devlet, askerini korur; devlet, emeklisini ikinci baharında korur, kollar, bağrına basar" dedi.

Devletin iktidar tarafından esir alındığını savunan Poyraz, AK Parti yetkililerinin yaşanan sorunların sorumluluğunu bürokratlara yüklediğini belirterek, "Sanki bu bürokratlar gökten zembille indiler ya! Bu gökten zembille inmiş bürokratlar var, hiç kimsenin bundan haberi yok, 'A, öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Vay namussuzlar!' Ya, böyle ne devlet yönetilir ne ülke yönetilir, böyle bakkal yönetemezsiniz" ifadelerini kullandı.

SARI: "KAZALARIN BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI GEREKİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Son dönemde askeri helikopter kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkati çeken Sarı, 12 gün önce Malatya'da meydana gelen kazada da dört askerin şehit olduğunu hatırlattı. Sarı, 2017 yılında Şırnak'ta, 2021 yılında ise Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterlerde 24 askerin yaşamını yitirdiğini belirterek, Eskişehir'deki kazayla birlikte üç kazada şehit olan asker sayısının 29'a ulaştığını söyledi.

Kazanın nedeninin teknik incelemeyle ortaya çıkacağını belirten Sarı, Milli Savunma Bakanlığına çağrıda bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlık Eskişehir'deki kazada helikopterin bakım, uçuş elverişlilik kayıtlarını, eğitim uçuşlarının planlanması ve önceki kazalardan sonra alınan tedbirlerin bu helikopterlerde uygulanıp uygulanmadığını incelemelidir. Kaza kırım incelemesinin bulguları ve alınacak önlemler başta şehit ailelerimiz olmak üzere kamuoyuyla ve Meclisimizle paylaşılması gerekiyor. Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz, bu kazaların bütün yönleriyle aydınlatılması ve yeni can kayıpların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınıp uygulanmasını sağlamaktır."

KOÇYİĞİT: "KADINLAR KORUMA KARARINA RAĞMEN KATLEDİLİYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 25 Kasım dolayısıyla kadınların şiddete, eşitsizliğe ve erkek egemenliğine karşı sokaklarda ve meydanlarda mücadele edeceğini belirtti. İstanbul'da Taksim'e çıkmak isteyen kadınların önüne polis barikatları kurulduğunu söyleyen Koçyiğit, kadınların eylemlerine yönelik engellemeleri eleştirdi.

Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikası uygulandığını savunan Koçyiğit, faillerin yargılama süreçlerinde kravat indirimi ve haksız tahrik gerekçeleriyle daha az ceza aldığını, bazı olaylarda delillerin toplanmadığını ve kadınların suçlandığını söyledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2025 yılında en az 294 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 297 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini belirten Koçyiğit, 2026'nın ilk 10 ayında Bianet'in derlediği verilere göre en az 242 kadının öldürüldüğünü, 404 kadının ölümünün de şüpheli olarak basına yansıdığını ifade etti.

Şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, "Bunlar sadece birer rakam değil Sayın Başkan, bunlar birer yaşam, bunlar birer can, bunlar birer dünya. Her birinin bu yaşama dair dünya kadar şeyi vardı; birilerinin kardeşi, birilerinin annesi, birilerinin bacısı ama katlediliyorlar; bu bir cins kırımı artık, buna isyan ediyoruz" dedi.

Kadınların korunmasına yönelik mekanizmaların etkili işletilmediğini savunan Koçyiğit, "Yani korkmuşlar, yaşamlarının risk altında olduğunu görmüşler, gitmişler devlete demişler ki: 'Beni koru.' ve devlet 23 kadını güya korurken katledilmesine göz yummuş, 23 kadın koruma kararından sonra öldürülmüş. E, demek ki kararlar kağıt üzerinde kalıyor. Orada koruma kararı alınıyor ama pratikte karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını da eleştiren Koçyiğit, kadınları koruyan en önemli yasalardan biri olarak nitelendirdiği 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmadığını söyledi.

EMİR: "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DÖNÜLMELİ"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de konuşmasına Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerleri anarak başladı. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki uçak ve helikopterlerin karıştığı kazaların arttığını belirten Emir, bu olayların ciddi biçimde araştırılması ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

25 Kasım dolayısıyla kadına yönelik şiddete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emir, kadınların şiddeti protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşlerde polis müdahalesiyle karşılaştığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin siyasi boyutu bulunduğunu savunan Emir, "Meselenin teşhisini doğru koymak gerekir. Kadına yönelik şiddet siyasidir ve altındaki siyasi saiklerin, özellikle siyasi iktidarın kadına bakışın düzeltilmesi ve bu anlayışın artık eşitlik temelinde, mutlak eşitlik temelinde tekrar tanımlanması gerekir. Bunu yapmadığınız sürece kadınlara yönelik şiddet giderek artar ve siyasi iktidar da bunları önlemekte çaresiz kalır" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi gerektiğini belirten Emir, 6284 sayılı Kanun'un da eksiksiz uygulanmasını istedi. Emir, "İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır ve İstanbul Sözleşmesi'ne dönmenin sadece topluma vereceği, kadına vereceği güven hissi bile son derece değerlidir. Bunun dışında, 6284 sayılı Yasa eksiksiz uygulanmalıdır ama uygulamadaki sorunları, uygulayıcıların bu meseleye bakışındaki sorunları elbette biliyoruz" diye konuştu.

Kadınların şiddete karşı düzenlediği yürüyüşlere yönelik yasaklama kararlarını da eleştiren Emir, kaymakamlıkların aldığı yasaklama kararlarının ardından kadınlara polis copu, gaz ve orantısız güç kullanıldığını söyledi.

Emir, AK Parti Grup Başkanvekili'nin önceki günkü konuşmasına da değinerek, "Sayın Akbaşoğlu, bir hakkın kötüye kullanımını arıyorsanız, işte, sizin yönettiğiniz ülkedeki kaymakamlar, valiler haklarını kötüye kullanıyorlar, aslında görevlerini kötüye kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: "BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ BİR ŞİDDET TÜRÜDÜR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin insanlık dışı olduğunu belirten Akbaşoğlu, şiddetin yalnızca fiziksel müdahaleden ibaret olmadığını, ayrımcılık, aşağılama ve psikolojik baskının da şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.