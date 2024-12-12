TBMM Genel Kurulu... Bakan Bayraktar: "Muhalefet ile Mutabakat İçinde Olmamız Gereken Enerji ve Madenler Konusunda Derin Görüş Ayrılıkları Var"

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(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynatklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, "Muhalefet ile mutabakat içinde olmamız gereken milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan enerji ve madenler konusunda derin görüş ayrılıkları var. Birileri diyor ki 'Gabar'da çevreyi tahrip ediyorsunuz, doğayı katlediyorsunuz'. Biz diyoruz ki 'Güzel ülkemiz yıllarca terörden çok çekti. O bölgeleri artık terör belasından kurtardık'. Bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik. Çoğunluğu o bölgenin evladı 3 binin üzerinde gencimize iş imkanı sunduk" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Şimdi ya bunlar gelişmiş ülke değil ya da muhalefet nükleer enerji konusunu hiç anlamamış"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları söyledi:

"Muhalefet ile mutabakat içinde olmamız gereken milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan enerji ve madenler konusunda derin görüş ayrılıkları var. Muhalefet diyor ki 'Tükiye nükleer yapmasın, gelişmiş ülkeler nükleere sırt çevirdi' diyor. Biz diyoruz ki '2050 yılına kadar 20 bin MW kapasiteye sahip olmalı bu sayede 30 milyar metreküp doğal gaz ithalatını önlemelidir'. Nükleere bizimle birlikte imza koyan ülkeler; Fransa, Japonya, Kore, Hollanda, İsveç, ABD. Şimdi ya bunlar gelişmiş ülke değil ya da muhalefet nükleer enerji konusunu hiç anlamamış.

Muhalefet diyor ki 'sizin göreviniz vatandaşa maliyetine elektrik vermek'. Biz ise vatandaşa maliyetin altında elektrik ve doğal gaz veriyoruz. Yani ne dediğinizin farkında değilsiniz. Biz 2002'den bu yana enerji fiyatlarında vatandaşımıza destek olduk. 2002'de bir vatandaş asgari ücretin yüzde 20'sini elektrik faturasına ödüyordu, doğal gaz için ise yüzde 25. Şu an ise vatandaşımız asgari ücretin sadece 2,4 'üyle elektik, 5,6'sı ile doğal gaz faturasını ödüyor. Muhalefete tavsiyem şu; yönettiğiniz belediyelerde vatandaşlara astronomik su faturaları ödetmek yerine seçimde vadettiğiniz sözleri tutun.

"Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için kusura bakmayın sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz"

Birileri diyor ki 'Gabar'da çevreyi tahrip ediyorsunuz, doğayı katlediyorsunuz'. Biz diyoruz ki 'Güzel ülkemiz yıllarca terörden çok çekti. O bölgeleri artık terör belasından kurtardık'. Bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik. Çoğunluğu o bölgenin evladı 3 binin üzerinde gencimize iş imkanı sunduk. Şırnak'ı adeta petrolün başkentine dönüştürdük. Biz sizin bundan rahatsızlığınıza anlıyoruz. Siz aslında çevre görünümü altında Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasını istemiyorsunuz. Oradaki gençlerin hayalleri olmasından rahatsızsınız. 9 Aralık'ta 5. vefat yıl dönümü olan Gabar şehidimiz Esma Çevik astsubayımız, şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için kusura bakmayın sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz."

"Onun Erzincan'a doğru devamını da inşallah yapacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise şunları söyledi:

"2024 hedeflerine ulaşamadınız' denildi 320 km bölünmüş yol hedeflemiştik 328 km bölünmüş yolu hayata geçirdik. Ankara- Sivas hızlı treni ile ilgili ise iklim nedeniyle bazı sıkıntılar oldu, gideriyoruz. Onun Erzincan'a doğru devamını da inşallah yapacağız.

Yap-işlet- devret projelerinde havaalanlarında 2023 yılında 545 milyon euro elde ettik ve 199 milyon euro da harcadık dolayısıyla 345 milyonluk bir kar söz konusudur. Konya çevre yolumuzun ikinci kesimini de yıl bitmeden tamamlayacağız."