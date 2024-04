TBMM\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemle kutlandı

Güncel

(ANKARA) - TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, Türkiye İşçi Partisi ve Demokratik Sol Parti genel başkanları, Genel Kurul'da 3 dakika konuştu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Genel başkanlık düzeyinde temsil edilen dört partiye 3 dakika söz hakkı tanıdı.

İlk konuşmayı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı. Erbakan, şunları söyledi:

"Bu meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl özellikle 23 Nisan'da bir kere daha hatırlamakta ve bundan büyük ders almakta yarar vardır. Bunun için en iyi yol bu Meclis'i açan ve toplantıya çağıran Gazi Mustafa Kemal'in Meclis'i toplantıya çağırmak için bütün anadoluya göndermiş olduğu orjinal çağrı metnine bakmaktır. Nisan 1920'de açılan TBMM'nin şu hususiyetleri her zaman gündemde bulundurulmalı bunlara bağlı olmalıyız. Birincisi milletin özüne, tarihine inancına bağlılık. İkincisi milli iradeyi aynen temsil ona saygı bağlılık. Üçüncüsü, çoğulcu demokrasi ve millet mozaiği. Dördüncüsü fikir ve inanç hürriyeti."

YAPICIOĞLU: "DEVLETİN ŞEKLİ CUMHURİYETTİR"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Kurtuluş Savaşı'nın önemine değinerek, "Bu değişimin vardığı yeri test etmek için acaba bugün sadece 23 Nisan mahiyetinde birinci Meclis'in açılışındaki fotoğraf burada canlansaydı, tepki burada ne olurdu? 104 yıl etkin muhasebe için yeterli süredir. Bu Meclis, milletin meclisidir. Hiçbir vesayeti kabul etmemelidir. Devletin şekli cumhuriyettir, cumhur bütün renkleriyle milletin bütünüdür" dedi.

BAŞ: "HER GÜN ARTAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ KONUŞALIM"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise çocuk işçileri ve Filistinli çocukları hatırlatarak, şunları söyledi:

"23 Nisan Çocuk Bayramı değil mi? 31 Mart'ta seçim yapıldı. Van halkı belediye başkanını seçti. Ama birileri Van halkının seçtiği başkanı değil de kaybeden iktidar temsilcisi mazbatayı alsın gibi saçmasapan bir adım attılar. Halk, buna isyan etti. Buna karşı yapılan protestolara katılan halk egemenliğini savunan 17 yaşındaki Umut Polat bugün cezaevinde. Alın size ulusal egemenlik, alın size çocuk bayramı. 23 Nisan Çocuk Bayramı ama gerçekleri konuşalım. Çocuklarımızın tarikat ellerinde nasıl can verdiğini konuşalım. Saraylarda yaşayıp binlerce korumayla gezen zenginlerin iktidarında deniz görmeyen, somun ekmeğin arasında pazarda topladığı domatesi koyan, gecekonduda oturup yırtık ayakkabıyla gezen çocukları konuşalım. Okula gidemeyenleri, SMA hastası tedavi olamayan çocuklarımızı konuşalım. Son 10 yılda çalışırken hayatını kaybeden 689 çocuk işçiyi, her gün artan çocuk işçiliğini konuşalım. Sadece bu toprakların çocuklarını değil zengin çocukları gemilerini yürütürken, Filistin'de katil İsrail'in bombalarıyla katledilen çocukları da konuşalım."

AKSAKAL: "DEVLETE BAŞKALDIRAN ASİLERDEN FARKLARI YOK"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise şunları söyledi:

"Tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizde demokrasinin gelişmesi, halkın refah ve mutluluğunun artması için yasama organının üyeleri olarak hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemiz jeopolitik olarak dünyanın en sıcak bölgesinde yer almaktadır. Egemen güçlerin bölgemiz ve topraklarımız üzerindeki hayal ve hevesleri 100 yıl önceki ihtiras gücüyle bugün de devam etmektedir. Artık bölgemizdeki saldırılar, saldırı boyunu aşmış katliam boyutuna ulaşmıştır. Günün her dakikasında İsrail terör devletinin Gazze'de yaşayan insanlara yaptığı zulüm haberleri ile karşılaşıyoruz. Öyle ki bu katiller amaçlarına ulaşabilmek için bölgemizi tümden cehenneme çevirmekten de çekinmeyeceklerini açıkça ilan etmiştir. Hedef topraklardan biri olan Türkiye'de de birtakım karışıkların altyapısını oluşturmak adına özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizdeki bazı yerel kurullarımızda milli değerlerimize yönelik kalkışma denemelerine de girmişlerdir. Belediye Başkanı makam odası ve Meclis toplantı salonlarındanTürk bayrağını çıkaranların, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstikal Marşımızın okunmasından imtina edenlerin Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı'nın resimlerini kaldırmaya cüret edenlerin Cumhuriyet'in ilanı sonrasında siyonist kışkırtmlar neticesinde devlete başkaldıran asilerden hiçbir farkı yoktur."

Aksakal'ın konuşmasının ardından, DEM Parti Muş Milletvekili Sırrı Sakik, Aksakal'a "yalan söylüyorsun" diye bağırdı.