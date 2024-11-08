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(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İzmir Körfezi'yle ilgili eleştirilerine tepki gösterdi. Ağbaba, "Hakikaten, bas¸ta siz olmak u¨zere, aklınız bir kavanoza sıgˆacak kadar ku¨c¸u¨lmu¨s¸ durumda. İzmir Ko¨rfezi 60 yıldır kirlilikle mu¨cadele ederken 22 yıldır iktidarda olan partiniz, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanı is¸i gu¨cu¨ bırakıp belediyeyle ugˆras¸ıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un komisyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Ağbaba şunları söyledi:

"I·zmir tartıs¸ması vardı, o konuyla ilgili du¨s¸u¨ncelerimi ifade etmek istiyorum. Maalesef, milletvekili, bakanı, valisi, bilumum bu¨rokratı ve herkes belediyeyi karalıyor ve I·zmir Ko¨rfezi'nden siyasi rant elde etmeye c¸alıs¸ıyor. Biri denize cansız manken atıp yu¨zdu¨ru¨yor, digˆeri elinde kavanozla Meclis Meclis geziyor. Hakikaten, bas¸ta siz olmak u¨zere, aklınız bir kavanoza sıgˆacak kadar ku¨c¸u¨lmu¨s¸ durumda, ic¸indeki su kadarda bulanık. S¸imdi, Allah as¸kına, bu I·zmir Ko¨rfezi 60 yıldır kirlilikle mu¨cadele derken 22 yıldır iktidarda olan partiniz, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanı is¸i gu¨cu¨ bırakıp belediyeyle ugˆras¸ıyor. Aslında is¸ birligˆi yapması lazım, sonuc¸ta I·zmir bas¸ka bir u¨lkenin ili mi ya da I·zmir ko¨rfezi Yunanistan ko¨rfezi mi? Ko¨rfez'le ilgili bir c¸aba go¨stermiyorsunuz, belediyeyle is¸ birligˆi yapmıyorsunuz Kocaeli'ndeki Ko¨rfez'e C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı para ayırıyor, maalesef I·zmir'le ilgili ayrılan para yok. Lu¨tfen, bir is¸ birligˆi yapılması lazım, belediyemiz bu konuda c¸alıs¸ıyor, c¸alıs¸maya devam ediyor. O¨zellikle size tavsiyem, I·zmir Milletvekilleri, sec¸ildigˆiniz ile du¨s¸manlık yapmayın, size oy vermediler diye, sec¸mediler diye lu¨tfen sec¸ildigˆiniz ile, I·zmir'e du¨s¸manlık yapmayın.

"32 bin 279 aile 74 konteyner kentte yas¸ıyor"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin Malatya'ya yıkım yas¸attıgˆını aktaran Ağbaba, şunları söyledi:

"S¸imdi, tabii, biz c¸ok c¸es¸itli problemler yas¸adık, c¸ok bu¨yu¨k sıkıntılar yas¸adık. Konteyner kentlerimiz var s¸imdi, yaklas¸ık 32 bin 279 aile 74 konteyner kentte yas¸ıyor. Lu¨tfen, siz de mutlaka gidiyorsunuzdur konteyner kentlere... Allah kimseyi 7 c¸arpı 3 yani 21 metrekarede yıllarca yas¸atmasın; bakın, o¨zellikle c¸ocuklar ic¸in c¸ok zor. 3 kis¸i, 4 kis¸i, 5 kis¸i bir konteynerde kalıyor ve c¸ocukların faydalanabilecegˆihic¸bir alan yok. I·nternette sıkıntı var. C¸ocukların top oynayacagˆı, des¸arj olacagˆı hic¸bir alan yok. Bir de bizim Malatya'da erkekler sabahtan c¸ıkıyor, gidiyor, Malatya merkezde ya parası varsa c¸ay ocagˆında c¸ayını ic¸iyor -c¸ay ocagˆında oturmak mu¨mku¨n degˆil ya- ya parklarda oturuyor ama kadınların dıs¸arı c¸ıkma s¸ansı yok; bu konuya da dikkatinizi c¸ekmek istiyorum. Hem ulas¸ım anlamında destek verilirse hem c¸ocukların sosyalles¸mesi anlamında destek verilirse hayat biraz daha kolaylas¸ır. 6 S¸ubattaki depremin bu¨yu¨k yıkıma sebep oldugˆunu so¨yledim. Maalesef, o¨zellikle Bostanbas¸ı, Zaviye bo¨lgesinin de yıkılmasıyla konut alanlarını kaybettik. Gu¨ndu¨zbey, C¸ırmıktı dedigˆimiz bo¨lgelerin yıkılmasıyla ku¨ltu¨r ve turizm alanlarını kaybettik. Dogˆans¸ehir merkez, Polat, O¨ren gibi bo¨lgelerin yıkılmasıyla kırsal alanlarımız yok oldu.

"Malatya en az hibeyi alan s¸ehirlerin bas¸ında geliyor"

Bir konuya daha dikkatinizi c¸ekmek istiyorum, Bizim bu Bostanbas¸ı tarım arazisinin c¸ok yogˆun oldugˆu bir yer. Buraya ruhsatlar verildi; maalesef, o ruhsat verilen ins¸aatların, 12 katlı, 15 katlı binaların tamamı agˆır hasarlı oldu. Bizim Malatya'da bu ruhsatı veren bir Allah'ın kulu cezalandırılmadı. Bir trafik kazasına karıs¸sanız, birisini yaralarsanız yargılanırsınız ama maalesef, Malatya'da hem bu agˆır hasarlılara 'hafif hasar' verenler hem de bir yerel yo¨netici, bu ruhsatları veren, orayı imara ac¸an hic¸ kimse yargılanmadı Sayın Bakan; onu da belirtmek istiyorum.Malatya hibelerden yeterince faydalanmıyor; o¨rnegˆin, su, kanalizasyon idarelerinin u¨zerinden verilen hibelere baktıgˆımız zaman, Malatya en az hibeyi alan s¸ehirlerin bas¸ında geliyor. Oysa, Hatay'dan sonra en fazla hasar alan illerden biri.

"Sizlere tes¸ekku¨r ediyoruz"

S¸imdi, bu rezerv alan aslında o¨nemli bir s¸ey, egˆer anlatılabilirse o¨nemli bir s¸ey. Hem belediyeyi bir yu¨kten kurtarıyoruz... Ki sagˆ olun, sizlere tes¸ekku¨r ediyoruz; Malatya Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesine hic¸ bir is¸ bırakmadınız, hepsini C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı yapıyor; Allah sizden razı olsun ama bu rezerv alanda insanların kus¸kusu var. Bakın, gec¸mis¸te yas¸ananlar var, 'dogˆru' demiyorum ama insanlarda 'Benim is¸te torpil olacak mı? Benim du¨kkanımın konumu degˆis¸ecek mi? Evimin konumu degˆis¸ecek mi?' diye kus¸ku var. Bunu kes¸ke anlatabilseniz. Malatya bir bu¨yu¨k belirsizlikle kars¸ı kars¸ıya."