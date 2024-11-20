TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP\'li Tahsin Ocaklı: "Uyuşturucu Baronları Şu Anda Ülkede Cirit Atıyor"

Güncel

(TBMM) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Uyuşturucu baronları şu anda ülkede cirit atıyor, cirit. 350-400 bin dolar kaynak verene vatandaşlık veriyorsunuz hemen. 'Bu kaynak nereden geliyor, bunun kaynağı nedir' diye kimseye sormadınız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Yerlikaya'nın sunumunun ardından milletvekilleri bütçeye ilişkin konuşuyor.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyonda sabah yaşanan olaylara ilişkin, "Kayyum atamalarından doğan antidemokratik uygulamalardan duyduğumuz rahatsızlığı; belediyelerimize, milletvekillerinin, belediye meclis üyelerinin alınmamasına ilişkin duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek ve bir dakikalığına da sizi orada engelleyip bu hissiyatı size tattırmak için idi ama sadece buna dahi dayanamadınız" dedi.

Ocaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Mehmet Muş'un "Önde kadın milletvekilleri, CHP grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum" açıklamasına ilişkin "Bu açıklaması çok talihsiz. Eğer kadınları öne sürerek bir engelleme yapılma eğilimi var ise bunun tam karşılığını Boğaziçi Üniversitesi'nde denetleme hakkımızı kullanmak isteyen biz milletvekillerine kadın polislerimizi önümüzde durdurmak suretiyle onlara müdahale etmesinler diye asıl engelleyici olan siz ve sizin tutumunuzdur" diye konuştu.

"Kirli bir dönemi önlemeyerek, seyreden olarak tarihe geçeceksiniz"

Ocaklı, Türkiye'de çete ve mafya gruplarında artış olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda çeteler, mafya grupları -tabi her dönemde de vardı ama- bu dönemde inanılmaz biçimde arttı, yaygınlaştı ve ortalığa saçılmaya başladığı. Kamu görevlileriyle mafya gruplarının birlikteliği, birçok yerde gayrimeşru ilişkileri hiçbir zaman bu dönem olduğu kadar ayyuka çıkmamış, basında yer almamıştı. AKP hükümetlerinden önce de uyuşturucu satıcıları, zehir tacirleri vardı ama bu denli rahatlıkları yoktu. Hemen her gün şehirlerin ortalık yerlerinde silahlı çatışmalar, mafya hesaplaşmaları, kavgalar, gürültüler sizin bakanlığınıza, sizin sorumluluğunuza bağlı ama sürüyor. Ankara'nın göbeğinde bir cinayet işlendi, Ankara'nın göbeği ve katili İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekat polislerinin olduğu da yine medyada yer aldı. Cinayetten sonra katilin kaçırılmasına yardım eden kişi bir milletvekilinin evinde yakalanmış Sayın Bakan. Yakalama tutanağı ortadan kayboluyor; siyasetçiler, bürokratlar, emniyet mensupları, yargı mensupları cinayetleri örtbas etmek için ne ararsan yapıyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir, biz de şimdi bunu soralım? Kirli bir dönemi önlemeyerek, seyreden olarak tarihe geçeceksiniz. Ordu mensubu bir generalin insan kaçakçılığı yaptığı, Emniyet müdürlerinin deprem yardımlarını çaldığı, mafyanın savcıları, hakimleri, polisleri kendinin suç ortağı yapabildiği veya tehdit edebildiği bu ortamın sebebi, devleti şirket gibi yönetmeye kalkan, işte, bu AKP iktidarıdır.

"Uyuşturucu baronları şu anda ülkede cirit atıyor"

Süleyman Soylu, 5 bin uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını söylemişti. Şimdi, siz, ülke bu hale geldiği için üzüntü duymuyor musunuz? Sizin rakamlarınızı da öğrenmek istiyoruz. Siz, haftada kaç tane uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyorsunuz? Süleyman Soylu'dan az mı fazla mı bilmek istiyoruz bunu. Uyuşturucunun imalatına veya ülkeye girişinin engellenmesine yönelik hangi başarınız var, neler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgi verin. Uyuşturucu baronları şu anda ülkede cirit atıyor, cirit. 350-400 bin dolar kaynak verene vatandaşlık veriyorsunuz hemen. Bu kaynak nereden geliyor, bunun kaynağı nedir diye kimseye sormadınız. Dünyanın her tarafındaki suç gelirlerinin aklanmasına seyirci kalıyorsunuz. Ülkeyi gri listeye soktuğunuz için utanmadınız ama 'Gri listeden çıkartıyoruz' diye övünmeye çalışıyorsunuz.

Bütün günahlarınızı 'Allah affetsin' diyerek savuşturmaya kalkıyorsunuz, Allah nezdindeki günahlarınızın hukuk sistemindeki karşılığı suçtur. Suç işlerken hukukun boşluklarına gizleniyor, ortaya çıkınca da Allah'a sığınıyor önünde hesap vermekten, hukuk önünde hesap vermekten ne yazık ki kaçınıyorsunuz.

Her kılığa girebilen yeni bir insan tipi ortaya çıktı sayenizde; Emniyet müdürleri, polisler içinde mafyayla birlikte insanların malına mülküne çökenler var. Çeteler devletin içinde cirit atıyor; siz de bununla ilgili bugüne kadar ne yazık ki hiçbir şey yapmadınız. Suç işleyen kamu görevlileri için de Allah affetsin mi diyeceğiz? Cezasızlık fiili yasal olarak bir hak ihlalinin faillerinin var olan veya olması gereken yargı süreçlerine tabi tutulması veya uygun şekilde cezalandırılması ve mağdur edilenlerin onarım hakkına erişememesidir. Ülkemizde sıklıkla ceza uygulaması ile cezasızlık uygulamasıyla karşılaşmaktayız. Özellikle kamu görevlileri, siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olan kişilerin ya da yakınlarının siyaseten korunması nedeniyle işledikleri suçların karşılığı olan cezayı görmemelerini fark ediyoruz. Bu nedenle, örnekler çoğaldıkça toplumda olumsuz örnek teşkil etmeye devam ediyor, cezasızlık toplumsal çürümeyi sürdürüyor."

"Halkın iradesini gasp ediyorsunuz"

"İşi gücü bıraktınız, CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmeye çalışıyorsunuz" diyen Ocaklı, şöyle konuştu:

"Hala kayyum atamalarıyla ilgili bir sürü senaryolar var, bunları biliyoruz tabii. Tüm bu olup bitenler ortada dururken sizin bakan olarak uğraştığınız tek şey; halkın gönlünü kazanan belediye başkanlarına suç uydurmaya çalışmak, muhalefetin belediye başkanlarını görevden alınıp yerlerine kayyum atamaya çalışmak. Bu yolla halkın iradesini gasp ediyorsunuz. Enerjinizi milletle didişmeye harcamamanızı, Bakanlığınızdaki çeteleşmeyi temizlemekte kullanmanızı öneriyoruz."