TBMM ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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TBMM ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler

TBMM'de gençler buluşacak, bakanlar yurtdışında toplantılara katılacak.

20.05.2025 00:10
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle buluşma programına katılacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek DEM Parti heyeti ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Adalet Bakanları Toplantısı'na ve 13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nun açılış oturumuna katılacak.

(St. Petersburg)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere'de Dünya Eğitim Forumu'na katılacak, Londra Büyükelçiliğine ziyarette bulunacak.

(Londra)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsviçre'de 78. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kuruluna hitap edecek, Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar, Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal, İran Sağlık Bakanı Salih Zafergandhi, Bahamalar Sağlık Bakanı Michael Darville ve Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hasnevi ile ikili görüşmeler yapacak.

(Cenevre)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hometex-Ev Tekstili Fuarı" açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni, nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi Merkezi Ameliyathanesi ve 70. Yıl Anıtı'nın açılışı ile Akademik Yükselmeler Takdim Töreni'ne katılacak.

(İzmir/09.00/09.30/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Gençlik, Eğitim, ankara, Güncel, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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