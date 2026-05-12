TBMM ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler

12.05.2026 00:11
TBMM Başkanı ve bakanlar çeşitli programlarda yer alacak, İstanbul ve Ankara'da etkinlikler düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda "Türk Dil Bayramı" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ebe ve Hemşireler Günü programına katılacak.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri" programında yer alacak.

(Ankara/11.00)

5- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile görüşecek, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılacağı Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında "Sanayi 4.0'dan Sanayi 5.0'a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar" oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/08.45/09.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı inşaat maliyet endeksi verileri ile 2025 yılı "İstatistiklerle Aile" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 2 yıl vadeli devlet tahvilleri ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının ihraçlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret edecek, Spor Masası programının canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

2- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Dünya Sömürgecilikten Kurtulma Forumu (World Decolonization Forum), Atatürk Kültür Merkezi'nde tamamlanacak. Eski Fransız yıldız futbolcu Lilian Thuram, "Spor ve Sömürgecilikten Kurtulma" konulu oturuma katılacak.

(İstanbul/17.00)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Bioderma arasındaki ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

4- FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ve NG Afyon Motofest organizasyonlarının tanıtım toplantısı, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa'nın katılımıyla Radisson Collection Hotel Vadistanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

***

Kaynak: AA

