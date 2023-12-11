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TED Meşale Çarşısı'nda çocuklara burs sağlanacak - Son Dakika
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TED Meşale Çarşısı'nda çocuklara burs sağlanacak

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği 'Meşale Çarşısı', Ankara Divan Otel'de kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan çocuklara burs sağlanacak. Meşale Çarşısı'ndan elde edilen bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşerek onlarca çocuğun hayatına dokunuyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Meşale Çarşısı'nda Türkiye'nin dört bir yanından seçkin markalar, sevdiklerine en özel hediyeleri seçmek isteyen Ankaralılarla buluşuyor.

11.12.2023 - 17:28,
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TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği 'Meşale Çarşısı?, Ankara Divan Otel'de kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan çocuklara burs sağlanacak.

1928 yılında Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak faaliyete geçen Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Türk Eğitim Derneği'nin gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen Meşale Çarşısı, TED Burs Sistemini tanıtmak ve kaynak yaratmak amacıyla her yıl düzenleniyor. Meşale Çarşısı'ndan elde edilen bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşerek onlarca çocuğun hayatına dokunuyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Meşale Çarşısı'nda Türkiye'nin dört bir yanından seçkin markalar, sevdiklerine en özel hediyeleri seçmek isteyen Ankaralılarla buluşuyor. Geleneksel olarak düzenlenen Meşale Çarşısı ile bu yıl da öğrencilerin eğitim hayatına destek olunacak. 11-12 Aralık'ta Divan Ankara Otel'de gerçekleşecek etkinlikte TED, birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak. Ödüllü çekilişler ve sürpriz etkinliklerle dikkat çekecek olan Meşale Çarşısı'nın davetlileri arasında ünlü isimler de yer alacak.

?BİRÇOK ÇOVUĞA IŞIK OLUYORUZ?

TED Sosyal Hizmetler Komite Başkanı Pelin Erhan, yaptığı açıklamada, 'Biz Türk Eğitim Derneği çatısı altında Sosyal Hizmetler Komitesi olarak 6'ncısını düzenlediğimiz Meşale Çarşısında her yıl birçok öğrenciyi hedef alarak ışık oluyoruz. Bu sene de 100 çocuk hedefimiz vardı, üzerine çıkmış bulunmaktayız. Ziyaretçilerde, katılımcılarda bizler için oldukça önemli. Her yıl giderek büyüyen bir etkinlik. 2 gün sürecek etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Her yıl artarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Gerçekten bir çocuğa dokunmak çok önemli. Amacımız her yılda hedefimizi artırarak birçok kişiye duyurmak, daha çok kişiyi katabilmek ve daha çok çocuğa ışık olmak' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK MECRALARA ULAŞMAK'

TED Sosyal Hizmetler Komite üyesi Betül Ilgar Göncü ise, '6 yıl önce başlattığımız bu hikaye bugün artık bir sarmal haline geldi. Gerçekten bir cazibe odağıyız. Aranılan bir Meşale Çarşımız oluştu. Bunun bütün amacı çocuklarımıza kazancımızın her kuruşuyla burslu çocuklarımızı kolej seviyesinde okutmaya çalışıyoruz. Bütün kazancımız bu yöndedir. Komitedeki tüm arkadaşlarımızla bu organizasyonu hazırladık. Pandemiye rağmen başarıyla ilerliyoruz. Güzel bir hikayesi var. Bu hikayenin büyümesi daha büyük mecralara ulaşması hedefimiz' dedi.

Kermesten elde edilen gelirle yaklaşık 100 öğrenciye burs sağlanması hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI

TED Meşale Çarşısı\'nda çocuklara burs sağlanacak
Kaynak: DHA
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