Tek Tekerlekli Bisikletle Türkiye\'yi Gezen Azizov\'un Yorumu

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Tek tekerlekli bisikletiyle Türkiye'yi gezen Tacik kökenli, Rusya'da büyüyen Şahrier Azizov, "Her şehirde beni bir kardeş gibi karşıladılar. Türk halkıyla her karşılaşmamda gerçekten mutlu oldum, çok sıcak karşılandım." dedi.

Instagram hesabında paylaştığı bir videoda Türkiye'deki otobanlarda yer alan "Dikkat Tünelde Bisikletli Var Sol Şeritten Gidiniz" uyarısına hayranlığını bildirmesiyle sosyal medyada gündem olan ve 70 günü aşkın süredir Türkiye'yi gezen Azizov, tek tekerlekli bisikletiyle çıktığı macerayı AA muhabirine anlattı.

Aslen Tacik asıllı olduğunu ancak Rusya'da büyüdüğünü belirten Azizov, Türkiye'de gördüğü bisikletlilere ilişkin trafik uyarısının "çok değerli" olduğunu ifade etti.

Azizov, dünyanın her yerinde bisikletlilere daha fazla dikkat edilmesini sağlayacak yollar olmasını diledi.

Dünyayı gezme planı

Azizov, tek tekerlekli bisikletiyle dünyayı gezmenin uzun süredir hayali olduğunu vurgulayarak, daha önce farklı mesleklerde çalıştığını ve buraya gelmeden önce Karadağ'da yaşadığını söyledi.

İnternetteki paylaşımları sayesinde popüler olmak istediğini anlatan Azizov, dünyayı gezmek için birçok planı olduğunu ancak maddi kaynaklara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Azizov, Türkiye'deki rotasına İstanbul'dan başladığına değinerek, Karadeniz kıyısı boyunca gezdiği ve şimdi de Trabzon'a geldiğini kaydetti.

Trabzon'da havanın yağmurlu olduğunu aktaran Azizov, hem bu nedenle hem de paylaşımlarında kullanacağı videolarını montajlamak için burada kaldığını belirtti.

"Türkiye'de kardeş gibi karşılandım"

Türk halkının misafirperverliğine hayran kalan Azizov, "Her şehirde beni bir kardeş gibi karşıladılar. Türk halkıyla her karşılaşmamda gerçekten mutlu oldum, çok sıcak karşılandım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en sevdiği şehri seçmesinin zor olduğuna işaret eden Azizov, Türkiye'deki her noktada sevdiği bir şeyler bulunduğuna ve buraların kendine has güzellikleri olduğunu vurguladı.

Azizov, çocukken Antalya ve Alanya çevresinde tatil yaptığını, daha sonra da Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Türk halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Azizov, Türkiye'de görmek istediği birçok yer bulunduğunu, bunlardan birinin de Kapadokya olduğunu kaydetti.

"Çiğ köfteyi unutamıyorum"

Azizov, Türkiye'de çok farklı lezzetler bulunduğunu ve en sevdiği yemeği seçmenin zor olduğunun altını çizerek, "Ama ilk kez İstanbul'da denediğim çiğ köfteyi unutamıyorum." dedi.

Çiğ köftenin, baharat, yeşillik gibi malzemelerle lavaşın içinde olmasının hoşuna gittiğini belirten Azizov, farklı tatlılar denediğini ve börekleri de çok beğendiğini bildirdi.

Azizov, Türkiye'ye genelde havanın sıcak olduğu dönemlerde geldiğini aktararak, Türkiye'de kış mevsiminin, Rusya'dan daha ılık olduğunu ve havadan keyif aldığını söyledi.

Trabzon'dan Gürcistan'a yol alacağını kaydeden Azizov, sonraki rotasının Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin, Uzak Doğu ve Avustralya olduğunu vurguladı.