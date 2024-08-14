Tekirdağ\'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması Sonucu Nikahlarına 1 Gün Kala Hayatını Kaybeden Çiftin Katil Zanlılarına Hapis Cezası Verildi

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı, 1 gün sonra nikahları olan Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24) çiftinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada bilirkişinin asli kusurlu bulduğu kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici'ye 5 yıl, tali kusurlu bulunan otomobil sürücüsü Nurettin Akgül'e 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Saray ilçesi TEM gişeler mevkisinde geçen yıl 26 Mayıs'ta Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil, ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkuntuna ile Çetin'in, kazadan 1 gün sonra Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni olduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden Coşkuntuna ve Çetin'in ikiye bölünen otomobilde, nikah kıyafetleri olduğu görüldü. Kardelen Coşkuntuna Kırklareli'de, Burhan Çetin İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici ile otomobil sürücüsü Nurettin Akgül, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsü Ekici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, otomobil sürücüsü Akgül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ, SÜRÜCÜLERİ KUSURLU BULDU

Olayın ardından bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, tutuklu kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen 'Şerit izleme kurallarına riayet etmemek' ve 'Şeride tecavüz etme' kusurlarını işlediği, aracının hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Raporda, "Sürücünün anlatımları çarpmanın gerçekleştiği yer ve araçların çarpma noktaları dikkate alındığında, dubalar ile ayrılan yolda sürücünün karşı şeride temasının olduğu ve tekrar sağa direksiyonu çevirdiği esnada aracının ön kısımları ile şeridine girmek zorunda kalan araca çarptığı için sürücünün aracının hızını yol durumuna uydurmadığı ve etkin bir fren ile duramadığı için aracını şeridinde tutma becerisini gösteremediği için sürücünün yolu kullanan diğer sürücülere, yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati tam olarak gösteremediği için bu kazada asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi. Otomobil sürücüsü Nurettin Akgül'ün ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen 'Şerit izleme kurallarına riayet etmemek' ve 'Araçların hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulunduğu raporda, "Sürücünün yol çalışmasından dolayı tek şerit kullanılan yolda şeridinde kalmadığı ve karşı geliş şeridine geçtiği için üzerine geldiğini öngördüğü araç ile arasındaki mesafede etkin bir fren ile duracak hızda seyretmediği ve yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati göstermediği için bu kazada tali kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'BİR ARACI SOLLAMIŞTIM'

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan tutuklu Tuncay Ekici ile tutuksuz otomobil sürücüsü Nurettin Akgül'ün karar duruşması yapıldı. Son savunmasını yapan Tuncay Ekici, yol yapım çalışması nedeniyle 2 şeridin kendi yönünde, 1 şeridin de karşı yönde olduğunu belirterek, "Bir aracı sollamıştım. En soldaki tek şeride taşmadım, oraya hiç girmedim, karşı taraftan araç çok hızlı geliyordu. Ondan adım gibi eminim, çarpma anını hatırlıyorum, o şeride hiç girmedim, sonra kaza şokundan gözümü açtığımda aracın içindeydim, aracın camını kırdım çıktım oradan. Olayın şokunu çok zor atlattım" dedi. Almanya'dan geldiğini söyleyen Ekici, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını ve kazadan yaklaşık 45 dakika önce bir akaryakıt istasyonunda mola verip, dinlendiğini söyledi.

'KAZADAN SONRA 'DALGINDIM' DEMİŞT'

Nişanlı çiftin otomobilinde öldüğü Nurettin Akgül, yolda çalışma olduğunu ifade ederek, 60-70 kilometre hızla gittiğini anlattı. Akgül, "Benim şeridimden, karşıdan kamyon geldiğini gördüm. Selektör yaptım, kornaya bastım, karşı taraftan bir tepki gelmedi. Ben de mecbur kendimi kurtarmak için sola kırdım direksiyonu, çünkü kaçacak yerim yoktu. Hatta ambulansta yatarken hemşire bana diğer şoförü kastederek, 'Adam hala uyuyor' demişti. Kendisi de bana zaten kazadan sonra, 'Dalgındım' demişti" diye konuştu.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkemede Tuncay Ekici, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra mahkeme heyeti, sanığa verilen cezadan, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni sayarak, cezada 1/6 indirip yaparak, 5 yıl hapis cezası verdi. 2 yıl 3 ay hapis cezası verilen Nurettin Akgül'ün cezası da failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanık lehine takdiri indirim nedeni sayılarak, 1/6 oranında indirim yapılarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına indirildi.