Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek - Son Dakika
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Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda kartlı turnike sistemi devreye alındı. Uygulama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in temmuz ayında duyurduğu, Türkiye genelindeki okulları kapsayan kartlı geçiş hamlesiyle aynı döneme denk geliyor. Sistem, İstanbul'dan Denizli'ye kadar bazı okullarda ise yıllardır uygulanıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'na, öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla kartlı turnike sistemi kuruldu. Kartlı turnike sistemi sayesinde öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin takip edilebilmesi, veli ve ziyaretçilerin okul binasına kontrollü şekilde alınması planlanıyor.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

"GÜVENLİ EĞİTİME KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda uygulamaya alınan bu sistemin güvenli ve kontrollü bir eğitim ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sistemin kurulmasına destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

"VELİLERİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN DİYE"

19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Mustafa Avcı da yeni eğitim öğretim yılına başlarken en büyük önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu anlatarak, "Velilerimizin gözü arkada kalmasın diye turnike sistemini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz artık daha güvenli, daha kontrollü bir ortamda eğitim görecek." dedi.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Tekkeköy'deki uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul güvenliğine yönelik ülke geneli planıyla aynı döneme denk geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temmuz ayında yaptığı açıklamada, kartlı geçiş ve turnike sistemlerinin Türkiye genelindeki okullarda uygulamaya alınacağını duyurmuştu.

Açıklamaya göre sistemde öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli okula giriş ve çıkışlarını kart okutarak yapacak. Bakanlık ayrıca, halihazırda kullanılan yapay zeka destekli karar yönetim sistemini okul rehberlik servisleriyle entegre etmeyi planlıyor. Bu kapsamda öğrencilerde tespit edilen olağan dışı durumlar analiz edilerek rehber öğretmenlere otomatik uyarı gönderilecek; çözülemeyen ya da yüksek riskli görülen vakalarda okul yönetimi veya emniyet birimleri bilgilendirilecek. Bakanlık, bildirimlerin anonim yapılacağını ve kişisel verilerin korunacağını belirtiyor.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

UYGULAMA YENİ DEĞİL

Kartlı turnike, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem değil. Ülkenin farklı illerinde bazı okullar, genellikle okul aile birliği kararıyla yıllar önce bu sisteme geçti.

Bilinen en eski örneklerden biri İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Esenyurt Ortaokulu. Okulda sistem 2020'de, pandemi döneminde kuruldu ve altı yıldır kullanılıyor. Burada öğrenci turnikede kartını bastığında fotoğrafı çekiliyor; giriş ve çıkış saati fotoğrafla birlikte velinin telefonuna iletiliyor. Geç gelen ya da okula hiç gelmeyen öğrenci için de veliye bildirim gönderiliyor.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde ise sistem, okul aile birliği ve okul yönetiminin ortaklaşa yürüttüğü "Güvenli Okul" projesi kapsamında kuruldu ve yaklaşık üç yıldır kullanılıyor. Okulda dersin başlamasından 15 dakika sonra okula girmeyen öğrencinin velisine otomatik kısa mesaj gidiyor. Okul yönetimi, uygulamanın ardından devamsızlığın belirgin şekilde azaldığını ve izinsiz çıkışların önlendiğini belirtiyor.

Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu'nda da 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul aile birliği kararıyla turnikeli geçişe geçildi. Bu okulda veliler, "Okul Güvenliği" adlı mobil uygulama üzerinden duyuruları, bildirimleri ve geçiş kayıtlarını takip edebiliyor; kartın unutulması halinde karekod kullanılabiliyor. Okulun duyurusuna göre uygulamada öğrenciden yıllık 200 lira kart ücreti alınıyor, aynı okuldaki kardeşlerden yalnızca biri ödüyor, maddi durumu uygun olmayan velilerden ise ücret talep edilmiyor.

Bu örneklerin ortak noktası, kart ve turnikenin tek başına bir kapı kontrolünden ibaret olmaması; sistemlerin çoğu veliye anlık kısa mesaj ya da mobil bildirim gönderen bir takip altyapısıyla birlikte çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Iyide guvenlik yine sart.adam atlar gecer.esası güvenlik. 0 0 Yanıtla
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