Televizyon Tamircisi, Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Televizyon Tamircisi, Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı

Televizyon Tamircisi, Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı

Aydın'da bir televizyon tamircisi, tamir için gittiği evde çıkan tartışma sonucunda ev sahibi ve ailesini çekiçle yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

17.07.2024 05:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'da, televizyon tamircisi Mehmet G., tamir için gittiği evde Hulusi Duran, Nakşiye Duran (60), Hatice G. (37) ile Beyza G.'yi (6) çekiç ile yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, televizyon tamircisi olduğu öğrenilen Mehmet G., tamir için evine gittiği Hulusi Duran ile burada tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet G., eline aldığı çekiç ile ev sahibi Hulusi Duran'ın kafasına ve göğsüne, eşi Nakşiye Duran, kızı Hatice G. ve torunu 6 yaşındaki Beyza G.'yi kafasına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, evden kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kafatası ile kaburgasında kırıklar oluşan Hulusi Duran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Nakşiye Duran'ın ve torunu Beyza G.'nin kafatasında oluşan çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdikleri, Hatice G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyon Tamircisi, Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:41 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama
22:38 Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu Ölümden dönen Trump, coşkulu kalabalık karşısında gözyaşlarını zor tuttu
21:54 Galatasaray, Mathias Ross’u Sparta Prag’a kiraladı Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı ’’Suriye’’ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı ''Suriye'' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 06:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: Televizyon Tamircisi, Ev Sahibini ve Ailesini Çekiçle Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement