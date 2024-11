Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Atatürk'ün Ölümsüzlüğü Türk Milletini Her Zaman Ayakta Tutacak"

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Atatürk bizim için ölümsüzdür. O'nun ölümsüzlüğü Türk milletini her zaman ayakta tutacak" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen mevlitte dualar, vefatının 86'ncı yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için edildi. Programa Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, belediye başkan yardımcıları Seyit Yıldızhan ve Suat Yalnızoğlu ve çok sayıda Belde Evi kursiyeri kadın katıldı. Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bahsetmeyeceğim çünkü Atatürk bizim için ölümsüzdür. O'nun ölümsüzlüğü Türk milletini her zaman ayakta tutacak. Bakın aradan 86 yıl geçmesine rağmen bugün ülkesini yöneten nadir bir liderdir. Ülkemizi düşman işgalinden kurtardı, tüm imkansızlıklara rağmen büyük savaşlar kazanmasının ardından kendisini ülkesine, milletine adamış bir lider olarak yüreğimize kazındı. İngiliz Başbakan Winston Churchill, 'Dünyaya her yüzyılda bir yalnızca bir tane dahi gelir. Bu yüzyıldaki dahi Türk milletine gelmiştir' demiştir. Kurtuluş Savaşı ile sadece milletimizin değil birçok mazlum milletin umut ışığı olmayı başarmıştır. Bugün hala Türkiye, Atatürk ve değerleri sayesinde ayakta duruyor. Biz de her zaman bildiğimiz doğruların peşinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Bugün kendisi için bir anma mevlidi düzenledik. Aynı zamanda Atatürk'ün de sağ kolu olan Behiç Erkin büyüğümüzü de anıyoruz. Bu güzel programa geldiğiniz için her birinize teşekkürlerimi sunuyorum."