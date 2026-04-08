\'Terörsüz Türkiye\' ve \'Turizm Yüzyılı\', Güneydoğu\'da birleşiyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 'Turizm Yüzyılı' programı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Güneydoğu illeri ve TÜRSAB iş birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için 3-8 Mayıs'ta Batman ve Şırnak'ta düzenlenecek.

TÜRSAB'ın Antalya'da düzenlenen 4'üncü Turizm Kongresi kapsamında, Güneydoğu'da kültür turizminde öne çıkan Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, birliğin ilk olarak Burdur'dan başlattığı 'Turizm Yüzyılı' programı çerçevesinde Güneydoğu illeri için alınan yeni kararı birlikte açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bölge illeri ile ilk etapta Batman, Şırnak'ta bir program gerçekleşecek.

81 ŞEHİRDE TURİZM HEDEFİ

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya 'Turizm Yüzyılı' programı başlattıklarını belirterek, "Temel amacı aslında Türkiye'mizin her bölgesinde bir turizm değeri, bir kültürel varlığın olduğu. Hiçbir şeyin olmadığı yerde bile gastronomisi, sağlık turizmi, golf turizmi, doğa turizminin olduğu, turizme hizmet eden tüm alanların Türkiye'de mevcut olduğu çok ciddi bir ürün zenginliğine sahipken, sadece 4,5 şehre sıkışmış bir turizm hareketi var. Bunu uzun dönemde sağlıklı bulmuyoruz. 81 ile tüm bölgelere dengeli biçimde yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu dengeden kasıt tabii ki oransal olarak birbirine eşit olsun değil ama hani yüzde 15-20'sini alan bölgeler varken hiç turist almayan bölgelerimiz de olmasın. En azından bu dengeyi sağlayalım" dedi.

'SUNABİLECEĞİMİZİN YÜZDE 20-25'İ HİZMETLE DEVAM EDİYORUZ'

İspanya ve İtalya'yı örnek gösteren Firuz Bağlıkaya, "İspanya ve İtalya'nın turizmde tanımadığımız şehri, bölgesi yok. Ama Türkiye denilince akla İstanbul, Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye bu banttaki çok kısıtlı bir alan. Aslında bizim sunabileceklerimizin belki de yüzde 20-25'i aralığında bir hizmetle devam ediyoruz. Dolayısıyla rakamlarımız hak ettiğimiz gibi çok yükseklere çıkmıyor. Bu vizyondan hareketle 'Turizm Yüzyılı'nı, 'Terörsüz Türkiye' kavramıyla birleştirerek sayın bakanımızın vizyonu ve liderliğinde inşallah yeni bir hamleyle bu sıkıntılı dönemlerde hızla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ FIRSAT'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Turizm Yüzyılı; bacasız sanayinin bölge ve ülke açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama şu anda gündemimizde olan bir şey var. Dünyada büyük bir kaos yaşanıyor. Kaotik bir dönem var. ve en çok turizmi etkilerken, bizim iç barışımız bir o kadar önemli. Aslında iç barışımız, Terörsüz Türkiye'de hukuki düzenlemelerde Ankara bir devlet aklıyla meclis başkanlığı, kıymetli cumhurbaşkanımızın başkanlığında bütün partilerin içinde olduğu bir çalışma yapıyor. Güneydoğu'nun bir evladı olarak Doğu ve Güneydoğu'nun, Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak kendi bastığımız toprağın ne kadar kıymetli ve zengin olduğunu daha iyi anlamamız lazım. ve Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bir hukuki tanımlama değil, bölgenin zenginleşmesi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜR TURİZMİYLE YENİ BİR BİSMİLLAH'

Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çok büyük fırsatlar sunduğunu anlatan Şahin, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle Davos'tan hiçbir eksiği olmadığını ama Tunceli'nin Davos gözüyle tanıtılamadığını söyledi. Hasankeyf'in önemine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Nuh'un gemisi nerede dediğimizde, Ağrı ve Şırnak arasında NASA'nın belirlediği. Filmleri Oscar alırken, Nuh'un gemisinin olduğu yerde biz terör konuştuk. Hasankeyf'i beklentimin çok üstünde buldum. Bizim kültür turizminde 'Terörsüz Türkiye'yle birlikte önümüzde çok muhteşem bir fırsat var. Büyük bir destinasyon var. Bu destinasyonda birincisi inanç turizmi var. Fırat'ın etrafı su, medeniyetin 12 bin yıllık tarihin her türlü fırsatını bulacağınız dağlar var. Üzeri de şarkılar, türküler yazdığımız dağlar, bize hep acıyı, şehit cenazelerinin geldiği terörle mücadeleyi hatırlatıyor. Onlar bizim kaybolan yıllarımızdı. Artık bizim kültür turizmiyle yeni bir bismillah ile bunları telafi edecek zenginliğe dönüştürmemiz gerekiyor."

İÇ BARIŞ VE KÜLTÜR TURİZMİ

Bölgede kanyon turizmi için Habeş Kanyonu'nu örnek gösteren Şahin, "O yüzden dünyadaki en büyük destinasyon olan Doğu ve Güneydoğu'yu doğa turizmi, dağcılık, kanyon, karavan açısından baktığımızda ve üzerine de bir de gastronomiyi taçlandırdığımızda muhteşem bir hazineye sahibiz. Bu hazinede her şehrin ayrı bir hikayesi var. Değeri ve deneyimi var. Neye ihtiyacımız var, iç barışı sağlamanın yolunun gıda enflasyonunu düşürmenin, hayvan ithalatını azaltmanın yolunun üstüne koyacağımız kaymak, baklava gerçekten bizim açımızdan en önemli şey kültür turizmi. Kıymetli başkanımla bunu gidip konuştuğumuz zaman heyecanla dedi ki, 'Başkanım ne diyorsan birlikte yapalım.' Bunu saygıdeğer cumhurbaşkanıma ilettim. Herkese bol selamı olduğunu ve mutlaka bunun başarılması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bölgenin 'Terörsüz Türkiye'de kültür turizmine çok ihtiyacı var. Gençlerin istihdamına ihtiyacı var. Günün sonunda oranın bölgesel ve kültürel kalkınma ihtiyacı var" dedi.

BATMAN-ŞIRNAK TURİZM YÜZYILI TOPLANTILARI

3-8 Mayıs tarihleri arasında Batman, Şırnak illerini kapsayan bir 'Turizm Yüzyılı' toplantı zinciri yapılacağını, sonuç raporunun Gaziantep'te açıklanacağını aktaran Fatma Şahin, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey kültür turizmiyle, bölgenin ekonomik kalkınmasını yukarıya çıkarmak ve 'Terörsüz Türkiye'nin ete kemiğe bürünmüş halini toplumsal refahı, sosyal adaleti, sosyal barışta bölgeler arası kalkınmışlığın farkını azaltmak ve refah seviyesini yükseltmek" diye konuştu.