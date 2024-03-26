TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan eğlence mekanına para cezası verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan eğlence mekanına para cezası verdi

TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan eğlence mekanına para cezası verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kalabalık erkek grubu oldukları gerekçesiyle rezervasyon talebini reddeden eğlence mekanına, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi. TİHEK'in kararında, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

26.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kalabalık erkek grubu oldukları gerekçesiyle rezervasyon talebini reddeden eğlence mekanına, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi.

Eğlence mekanına 8 erkek gelecekleri bilgisini veren A.Ö, "Sadece erkek müşterilerden oluşan grupların rezervasyon taleplerinin kabul edilmediği" yanıtını aldı. Bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

İşletmeyle yaptığı yazışmayı delil olarak sundu

Şikayetçi, işletmeyle yaptığı telefon yazışmalarının ekran görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüdeki yazışmalarda işletmenin, rezervasyon talebi sonrası "Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim." ifadesini kullandığı görüldü.

A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum." karşılığı verildi.

İnceleme kapsamında yazılı görüşü talep edilen eğlence mekanı, işletmelerinde etnik köken, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden her müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, başvuranın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Görüşte, mekanın ailelerin ve kadınların daha çok rağbet gösterdiği bir yer olması, sadece erkeklerden oluşan kalabalık grupların içkinin de tesiriyle kadın misafirlere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun tecrübe edilmesi ve bu konuya ilişkin şikayetlerin olması üzerine rezervasyonlarda titiz davranıldığı anlatıldı.

Kadın ağırlıklı gruplara ve ailelere öncelik verildiği belirtilen görüşte, çok kalabalık olmayan erkek gruplarına da rezervasyon yapıldığı öne sürüldü.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.

Karardan

TİHEK'in kararında, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak da kabul edildiğine vurgu yapıldı.

6701 sayılı Kanun'un 3. maddesinde sayılan ayrımcılık temellerinden birini de cinsiyetin oluşturduğu anlatılan kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu bildirildi.

Ayrımcılık olgusu tam da "erkeklerin içki tükettiklerinde rahatsızlık vereceği" gibi ön yargılardan beslenmektedir"

İşletmenin, "Tamamı erkek grupların, içkinin tesiriyle kadın misafirleri rahatsız edici tavırlarda bulundukları" iddiasına kararında yer veren TİHEK, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların içki tükettiklerinde rahatsızlık vermeyeceği ancak erkeklerin içki tükettiklerinde rahatsızlık vereceği ve diğer müşterilerin rahatsız olacağı inancı bir ön yargıdan ibarettir ve ayrımcılık olgusu bunun gibi ön yargılardan beslenmektedir. Kaldı ki somut olayda başvuran ve arkadaşlarının bu yönde bir tavır sergileyip kadın müşterilere rahatsızlık vereceğine ya da daha önce bu tarz tavırlarda bulunduklarına ilişkin objektif bir değerlendirme de yer almamaktadır. Yalnızca ön yargı ve varsayımdan hareketle erkeklerden oluşan grupların İşletmeye alınmaması ile elde edilmek istenen amacın meşru olmadığı kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan eğlence mekanına para cezası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi bu yıl test elektriği üretecek
    13:29 Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi bu yıl test elektriği üretecek

    Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi. Zoteeva, projenin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu ve santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi. İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek ve bu yıl içinde test elektriği üretimi başlayacak.

  • Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu
    13:29 Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı
    13:29 Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi: (1)
    13:28 TBMM Başkanı Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi: (1)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.

  • AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi
    13:28 AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi

    Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

  • SETA Genel Koordinatörü: Gazze'de 1,1 milyon insan açlık sorunuyla yüz yüze
    13:27 SETA Genel Koordinatörü: Gazze'de 1,1 milyon insan açlık sorunuyla yüz yüze

    Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Gazze Sempozyumu'nda, Gazze'de 1,1 milyon insanın açlık sorunuyla yüz yüze kaldığını, bunun İsrail'in yarattığı bir felaket olduğunu söyledi. Duran, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul, ibadethane ve mülteci kamplarını da hedef aldığı saldırıların 172'nci gününde olunduğunu hatırlattı.

  • Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor
    13:26 Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor

    Sapanca'nın Fevziye Mahallesi'nde bulunan 480 yıl önce inşa edilen tarihi su değirmeni, buğday ve mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet etmeye devam ediyor. Beşinci kuşak olarak çalıştırılan değirmen, yerli üreticiler tarafından tercih ediliyor ve mısır ununun lezzeti için tercih edilen bir nokta haline gelmiştir.

  • Tiyatro İzleme Alışkanlığındaki Azalma Ekonomik Krizin Etkisiyle Artıyor
    13:23 Tiyatro İzleme Alışkanlığındaki Azalma Ekonomik Krizin Etkisiyle Artıyor

    Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, tiyatroya gitme alışkanlığını ve izleme oranlarını olumsuz etkiliyor. Yurttaşlar, maddi sıkıntılar nedeniyle tiyatroya gidemediklerini ifade ediyor. Devlet Tiyatrosu izleyici sayısı ise 1 milyon 354 bin 492 kişi olarak belirlendi.


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
13:03 PKK’nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı PKK'nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapan eğlence mekanına para cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement