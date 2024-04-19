Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta çalışmalarını sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'de "Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri" konulu sempozyumu düzenlendi.

Eötvös Lorand Üniversitesinin (ELTE) ev sahipliği yaptığı sempozyuma, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ünal, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere kültürel alanda da ivme kazandırmak amacıyla TİKA'nın, "Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında dört proje hayata geçireceğini belirtti.

Ünal, tarih, dil ve ortak kültürel değerler üzerine Türkiye ve Macaristan'da çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getirmekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu da iki devlet arasında 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Antlaşması ile yeniden tesis edilen dostane ilişkilerin 100. yılında da hız kesmeden, daha da artan bir ivmeyle devam etmesinden gurur duyulduğunu aktardı.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Pal Fodor, Prof. Dr. David Geza, Prof. Dr. Sandor Papp gibi hocaların sunum yaptığı sempozyumda Türk ve Macar ilişkileri derinlemesine ele alındı.

Sempozyum, Türkiye'den ve Macaristan'dan katılan akademisyenlere plaketlerinin takdim edilmesiyle son buldu.

TİKA, Bosna Hersek emniyet mensuplarına eğitim verdi

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Saraybosna'da, "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, proje kapsamında, Bosna Hersek emniyet yetkililerine "Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi" verildi.

Eğitimin kapanış ve sertifika töreni, Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo İsak, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri Ali Durmaz ve Mehmet Erduğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Eğitimin kapanış töreninde, eğitimi başarıyla tamamlayan 12 Bosna Hersekli kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Bosna-Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı İsak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve TİKA ile uzun yıllardır devam eden işbirliğinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi

2007'de pilot proje olarak başlatılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi 2010'dan bu yana Bosna Hersek Federal İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Bosna Hersek emniyet teşkilatları işbirliğinde de gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar siber suçlarla mücadele, terörle mücadele, toplumsal olayların yönetimi, oto hırsızlığı ile mücadele, polis liderliği, suç istihbaratı ve uluslararası suçlarla mücadelede yaklaşık 35 eğitim düzenlendi, Bosna Hersek'ten 650 emniyet mensubunun eğitimlere katılması sağlandı.

Arnavutluk'da " Osmanlı'da Göriceli İki Önemli Şahsiyet: İmrahor İlyas Bey ve Koçi Bey Sempozyumu"

TİKA, Alsar Vakfı ve Korçe Fan S. Noli Üniversitesi işbirliğinde, Arnavutluk'un Görice kentinde, "Osmanlı'da Göriceli İki Önemli Şahsiyet: İmrahor İlyas Bey ve Koçi Bey Sempozyumu" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, sempozyuma, Korçe Fan S. Noli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dimitri Belo, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut ve davetliler katıldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda, Türkiye'den, Kuzey Makedonya'dan ve Arnavutluk'tan davet edilen akademisyen, araştırmacı ve ülke uzmanlarından oluşan 11 kişi bildiri sundu.

Sempozyumla Arnavutluk-Türkiye arasında kökleri 14. yüzyıla dayanan sağlam tarihi, kültürel ve toplumsal bağların kuvvetlenmesine, iki ülke arasındaki köklü tarihi geçmişin aydınlatılmasına ve genç nesilde farkındalık oluşturulmasına katkı sunulması amaçlanıyor.