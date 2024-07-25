TOKİ, Hatay'daki Konutlarla İlgili Olumsuz Görüntülerin Tamiratını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOKİ, Hatay'daki Konutlarla İlgili Olumsuz Görüntülerin Tamiratını Yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay'ın Samandağ ilçesindeki konutlarla ilgili sosyal medyada yayılan olumsuz görüntülerin tamiratının teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapıldığını açıkladı. TOKİ, yapılan haberlerin ve paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirtti ve inşa edilen konutların güvenilirliği ve sağlamlığının takdir edildiğini vurguladı.

25.07.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesini kullandı.

TOKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay TOKİ konutlarında skandal görüntüler. Hepiniz öleceksiniz" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili haberler ve paylaşımlarda, TOKİ'nin Hatay'ın Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki 424 adetlik konut projesiyle ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgiler verildiği belirtildi.

TOKİ'nin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa ettiği 130 bin konutta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkım gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, İdarenin inşa ettiği konutların güvenilirliği ve sağlamlığının kamuoyu tarafından takdir edildiği belirtildi.

Asrın felaketi sonrası şehirlerin yeniden ihya ve inşası için TOKİ'nin ilk andan itibaren çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Hatay Samandağ'da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı, İdaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınmıştır." bilgisi verildi.

"Sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kusurların giderilmesi amacıyla yapılan katın döşeme ve kolon perdelerinde kusurlu betonların kırımları yapılarak, sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir hakkında tahkikat başlatılmıştır.

Her projede olduğu gibi bu projede de yapım çalışmaları sürecinde zaman zaman kusurlu imalatlarla karşılaşılmakta olup, tespit edilmesiyle konuyla ilgili çalışmalar yapılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak eksiklikler giderilmekte, tekrar etmemesi kapsamında gerekli önlemler İdaremizce alınmaktadır. Söz konusu projemizde mevcut durum bu şekildeyken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında İdaremizi karalamaya yönelik paylaşımlar yapıldığı aşikardır."

Sağlamlığı ve güvenilirliğiyle milletin takdirini toplayan TOKİ konutlarının, aynı titizlikle deprem bölgesine de inşa edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Nitelikli, depreme dayanıklı yeni konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza bir an önce teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Samandağ, Hatay, Toki, Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ, Hatay'daki Konutlarla İlgili Olumsuz Görüntülerin Tamiratını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 23:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: TOKİ, Hatay'daki Konutlarla İlgili Olumsuz Görüntülerin Tamiratını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement