TRT 2 Kitaplığı ile Kültürel Miras Gün Yüzüne Çıkarılıyor
TRT 2 Kitaplığı ile Kültürel Miras Gün Yüzüne Çıkarılıyor

TRT 2 Kitaplığı ile Kültürel Miras Gün Yüzüne Çıkarılıyor
12.02.2026 22:35
TRT 2, kültür-sanat programlarını kitaplaştırarak Türkiye'nin kültürel hafızasını korumayı hedefliyor.

TRT 2, ekranlarda iz bırakan kültür-sanat programlarını kalıcı birer esere dönüştürüyor.

Hülya Koçyiğit ve Doğan Hızlan'ın TRT 2'deki söyleşilerinden yola çıkarak hazırlanan eserlerin yer aldığı "TRT 2 Kitaplığı" projesinin ikinci yayınları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Kültür sanat dünyasından birçok ismin katıldığı programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 2'yi yalnızca bir televizyon kanalı olmanın ötesine taşıyarak, kültürü, düşünce mirasını ve medeniyet birikimini yarınlara aktaran çok katmanlı bir mecra olarak konumlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

"TRT 2 Kitaplığı" projesinin sözlü ve görsel hafızayı, nesiller boyunca başvurulabilecek yazılı kaynaklara dönüştürme hedefiyle ortaya çıktığını belirten Sobacı, şu bilgileri verdi:"

"Proje kapsamında daha önce Alev Alatlı hocamızın 'İhmal Edilebilir Nasihatler' ve merhum Teoman Duralı hocamızın 'Felsefe Söyleşileri' programlarını kitaplaştırarak, bu toprakların düşünce atlasına iki güçlü referans noktası kazandırmıştık. Bugün ise aynı yürüyüşü, kültür dünyamızın farklı cephelerinde yer alan, fakat aynı hafıza kaygısını ve aynı medeniyet iddiasını taşıyan iki müstesna isimle Hülya Koçyiğit hanımefendi ve Doğan Hızlan beyefendi ile sürdürüyor olmanın memnuniyetini yaşıyoruz."

" Türkiye'nin kültür hafızasıyla sahici bir ilişki kurmak isteyen herkese bir başvuru kaynağı olarak sunuyoruz"

Sobacı, Koçyiğit'in Yeşilçam'ın parlak yıllarından bugünün televizyonculuğuna kadar uzanan büyük bir tarihin canlı tanığı, Doğan Hızlan'ın ise cumhuriyet dönemi edebiyatının yaşayan hafızası olduğunu ifade etti.

Bu iki ismin TRT 2'de yayımlanan programlarını kitaplaştırarak, Türkiye'nin kültürel hafızasını beslediklerini ve kültürel sürekliliğin zeminini büyüttüklerini aktaran Sobacı, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 'Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar' programı, Koçyiğit'in tarihe tanıklığını kayıt altına alarak, bir belgesel niteliğinde gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Programda, Yeşilçam'ın büyük ustalarından televizyonculuğun öncü isimlerine, tiyatrodan müzik ve edebiyat alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede konuklar, Hülya Hanım'ın zarafeti ve tevazusu eşliğinde izleyiciyle buluşmaktadır. Sanat dünyamıza emek veren birçok ismin tecrübelerini ve hatıralarını geniş kitlelerle buluşturmuş olan bu programdan yapılan seçkiyi iki cilt halinde kitaplaştırarak, o birikimi ekranla sınırlı olmaktan çıkarıyoruz. Araştırmacılara, akademisyenlere, sanat meraklılarına, kısacası Türkiye'nin kültür hafızasıyla sahici bir ilişki kurmak isteyen herkese bir başvuru kaynağı olarak sunuyoruz."

Sobacı, Karalama Defteri programının, yakın dönem edebiyat tarihinin, okur-yazar ilişkisinin ve kültür-sanat dünyasının ekrana yansımış en nitelikli hafıza alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 70 yıldır Türk edebiyatını yakından takip eden usta eleştirmen ve gazeteci Doğan Hızlan, bu programla cumhuriyet dönemi edebiyatıyla genç kuşaklar arasında güçlü bir entelektüel köprü kurmaktadır. Hızlan'ın titiz bakışı, farklı edebi dünyalara açık ufku ve yerinde soruları, 'Karalama Defteri' programını TRT 2 izleyicileri için adeta bir keşif yolculuğuna dönüştürmektedir." dedi.

"Yaşama esas bağlılık bence kültürle başlar"

Programda ayrıca Erkan Şimşek'in yönetiminde Hülya Koçyiğit ve Doğan Hızlan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Koçyiğit, TRT 2 gibi bir kültür sanat kanalı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, kanaldaki tüm emekçilere teşekkür etti.

Geleceğin bugünden daha parlak olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Her geçen gün TRT 2 izleyicisinin çoğaldığını, ilginin arttığını görüyorum. Bu bir ihtiyaç. İnsan olarak gözümüz, belki kulağımız doyuyor ama bizim bir de ruhumuz var. Ruhumuzu neyle dolduracağız? Ruhumuzu işte sanat ve kültür anlamlandıracak, nefes aldıracak bize ve ileriye daha umutla bakmamızı sağlayacak. Yaşama esas bağlılık, kültürle başlar." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programının kitaplaştırılmasının programa başladığı ilk günden bu yana hayali olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz hayal bugün nihayet gerçekleşti. Onun için çok mutluyum. TRT 2'nin yayın hayatına geçmesiyle birlikte 'Film Gibi Hayatlar' programı başladı. Aşağı yukarı 5-6 yıl sadece sinema, tiyatro sanatçıları, televizyonda dizilerde yer almış yönetmenler, yapımcılar, oyuncular programa konuk oldu. Fakat giderek ülkemde öylesine doğru rol modeller var ki, öylesine muhteşem emek verilmiş hayatlar var ki, toplumun onları da dinlemesini istedim. Konuk skalamız gittikçe genişlemeye başladı. İyi ki de böyle oldu. Ben izin verirseniz bana bu sayfayı açan tüm TRT çalışanlarına ama özellikle TRT 2 çalışanlarına, bütün emekçilere, programıma ayrıca son derece özenerek, son derece yürekten, içten, samimiyetle destek vererek çalışan ekip arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

"Sağlığımız elverdikçe ve TRT bize ilgi gösterdikçe (programa) devam etmeyi istiyoruz"

Doğan Hızlan ise daha önce TRT'de "Yaşayan Edebiyatçılar" adlı bir program yaptığını belirterek, "Sağlığımız elverdikçe ve TRT bize ilgi gösterdikçe (programa) devam etmeyi istiyoruz. Ama tabii bizden sonra bunu devralacak kuşaklar var, onlara da imkan verilsin. Biz artık bence yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızla iftihar eden bir kuşağız. Onun için ben gençlerin de çalışmasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşinin ardından Hızlan ve Koçyiğit, okurlarla buluşan kitapları imzaladı.

Tanıtım programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı (TÜYEK) Coşkun Yılmaz da katıldı.

TRT 2 Kitaplığı eserlerine TRT Market üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

TRT 2 Kitaplığı ile Kültürel Miras Gün Yüzüne Çıkarılıyor

