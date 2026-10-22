Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak - Son Dakika
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Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

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Trump\'tan İran\'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina’daki seçim mitinginin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’la müzakere yapmadıklarını belirten Trump, “Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak” dedi. Trump, mitingdeki konuşmasında Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine “Trump” veya “Amerika” adını vermek istediğini dile getirdi. Bu konuyu Alphabet CEO’su Sundar Pichai ile görüştüğünü de anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakere yürütmediklerini söyledi ve yakında bir gelişme yaşanacağını ifade etti. Trump, bunun seçimlerden sonra olacağını düşünenlerin bulunduğunu da hatırlattı.

“İRAN’LA MÜZAKERE YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”

Trump, 3 Kasım’daki Kongre ara seçimleri nedeniyle South Carolina’da düzenlenen mitinge katıldı. Ardından eyaletten ayrılmadan önce havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’la müzakere yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya Trump, “İran’la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz” yanıtını verdi.

“ETKİSİ UZUN SÜRE KALSIN İSTİYORUZ”

Trump, mitingdeki konuşmasında İran’la yaşanan gerilimin yakında sona ereceğini öne sürdü. ABD Başkanı, “Şimdi (bölgeden) ayrılabiliriz ancak (saldırıların) etkisi uzun süre kalsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ATLANTİK OKYANUSU’NUN ADINI DEĞİŞTİRME FİKRİ

Trump, konuşmasında Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine “Trump” veya “Amerika” adını vermek istediğini söyledi. Atlantik Okyanusu’nun adını değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Trump, bu konuda Google’ın ana şirketi Alphabet’in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile görüştüğünü de aktardı.

“LÜTFEN BİZDEN BUNU YAPMAMIZI İSTEMEYİN”

Trump’ın anlattığına göre Pichai, okyanusların farklı olduğunu söyledi ve “Lütfen bizden bunu yapmamızı istemeyin” dedi. Trump, “Muhtemelen bu konuyu bırakacağım” diye konuştu. Esprili bir dille Pasifik Okyanusu’na “Amerikan Okyanusu” adını verirlerse Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kendisini arayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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