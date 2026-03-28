Trump: NATO Destek Vermedi, Körfez Ülkeleri Yanımda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

Başkan Trump, Miami'de gerçekleştirilen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) zirvesinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok Körfez ülkesinden üst düzey ismin ve yatırımcının bulunduğu salonda bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye çok destek olduğunu vurgulayan Trump, bir kez daha NATO ülkelerinden şikayet etti.

ABD Başkanı, "Her zaman şunu söylerdim: Biz NATO'ya yardım ediyoruz ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin her yıl NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı yaptığını anlatan Trump, "Her zaman onların yanında olurduk ama şimdi yaptıklarına bakılırsa artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse biz neden onların yanında olalım ki?" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye teşekkür

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine özellikle teşekkür eden Trump, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye "NATO'dan daha fazla" yardımcı olduğunu ifade etti.

İran'daki lider kadroların önemli bir bölümünü "yok ettiklerini" savunan Trump, şu anda ülkede kimin lider olduğunu tam olarak bilmediklerini söyleyerek, "Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz." dedi.

Konuşmasının bir yerinde "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" diyen Trump, cümlesinin hemen ardından sözlerini düzeltirken, "Şimdi yalan haber medyası, bunu yanlışlıkla söylediğimi yazacaklar. Bende yanlışlık olmaz." diye espri yaptı.

"Bu gece, İran'ın teröründen ve saldırganlığından nihayet kurtulmuş bir Orta Doğu'nun yükselişine her zamankinden daha yakınız." yorumunu yapan Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden İran yönetiminin memnun olduğunu düşündüğünü çünkü Süleymani'nin "çok güçlü" olduğunu söyledi."

"İran, Venezuela'dan daha zor ve büyük ülke"

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki "askeri operasyonlarını" 45 dakikada bitirdiklerini, ancak İran'ın çok daha zor ve büyük bir ülke olduğunu anlatarak, "Bu seferki daha büyük ve çok daha güçlü. Elimizde 3 bin 554 hedef daha kaldı ve bu iş oldukça çabuk bitecek. Sonra ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek." dedi.

İran'a yönelik saldırılarını "savaş" değil "operasyon" olarak adlandırdıklarını vurgulayan Trump, "Eğer bu bir askeri operasyon ise herhangi bir onaya ihtiyacım yok. Eğer bir savaş ise Kongre'den onay almanız gerekir. O yüzden ben buna askeri operasyon diyorum." şeklinde konuştu.

"Sırada Küba var"

Konuşmasının devamında Küba'ya da "askeri müdahale" sinyali veren Trump, "Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın ama sırada Küba var." değerlendirmesini yaptı.

"Ben Nobel Barış Ödülü'nü almadıysam kimse asla alamaz"

Başkanlığında 8 savaşı durdurduğunu savunan ABD Başkanı, buna karşılık Nobel Barış Ödülü'nü almamasını tuhaf bulduğunu, ancak buna şaşırmadığını söyledi.

Trump, "Eğer ben Nobel Barış Ödülü almadıysam, kimse asla alamaz. Ben almadım, almadığım için de hiç şaşırmadım." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda 2016 yılındaki başkanlık yarışına da değinen Trump, "Başkanlık yarışına girdim, herkes bunu eğlence için yaptığımı sanıyordu. Ben ise bunu neden yaptığımı bilmiyordum." diyerek o dönemki başkanlık yarışını kazanmasına şaşırdığını anlattı.

Suudi Arabistan ile ilişkilere değindi

Suudi Arabistan Kralı'nı sevdiğini belirten Trump, aralarında bir "bağ oluştuğunu" söyledi.

Trump, Kral hakkındaki anılarını anlatırken, "Yanında otururken ayağa kalkmak için kolumdan tuttu ve dediler ki, 'bu, hayatında birine dokunduğu tek anmış'. Beni sürekli tutardı. Ben de 'Sanırım beni seviyor' dedim, gerçekten de beni seviyordu, hala da seviyor ve o harika bir adam." diye konuştu.

Konuşmasında, söz konusu buluşmanın hangi görev döneminde ve tarihte olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Trump, "Çok iyi oğlu olan mükemmel bir adam, ancak kısa süre önce birlikteydik. Bana bakıp dedi ki; 'Biliyor musun bu muhteşem.1 yıl önce ölü bir ülkeydiniz. Şimdi dünyadaki en sıcak ülkesiniz.' Bunun olacağını bilmiyorlardı." dedi.

Trump, Kral'ın söz konusu popülaritenin ortaya çıkacağını ve ABD Başkanı'na kendini yarandırmak zorunda kalacağını aklına getirmediğini savunarak, bunu argo sözlerle ifade etti.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu gerçekten aklına getirmedi. Başka bir Amerikan başkanı olacağını düşündü. Bu (başkan) zavallı olacaktı ve ülke yokuş aşağı gidecekti. Ancak şu an bana karşı nazikler. Ancak bu gerçekten bir şey. Biliyorum. O da söyledi. Bana 'muhteşem bir başkansınız, çok zekisiniz.' dedi. Bir yıl, bu durumda 1,5 yıl önce ölü bir ülke olduğumuzu söyledi. Dünyadaki en hareketli ülke olduğumuzu söyledi ve bu Irak'tan çıkmadan önceydi."

Trump, "Ama şimdi bana karşı nazik davranmak zorunda. Ona söyleyin, bana karşı nazik davransın. Öyle olmak zorunda." dedi.

ABD'nin Venezuela müdahalesi

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'daki askeri müdahalesine değinen Trump, "Eğer daha önce oraya gittiyseniz görmüşsünüzdür, her yerde dolaşan bir sürü asker var. Herkes asker gibi, çok askeri bir yer. Oradaki general, profesyonel bir generaldi, gerçekten çok iyiydi ve bizim için hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, "dünyanın en büyük uçak gemisinin güvertesinden" her 32 saniyede bir uçağın havalandığını fark ettiklerinde bir sorun olduğunu anladıklarını aktararak, "Ve her 32 saniyede bir, vın, vın, vın. Saat sabahın biriydi. Biz de dedik ki 'tamam, sanırım başımız belada ama onlar bizi bekliyordu'." dedi.

O anları Venezuelalı bir "generalin" ağzından anlatan Trump, şunları kaydetti:

"Dedi ki, 'Ve hazırdık. O, hazır olduğumuzu söyledi. Sonra bize saldırdılar. 17 farklı yönden geldiler. Buradaydılar, oradaydılar, her yerdelerdi. Canımızı kurtarmak için koştuk. Her şey bitti, her şey sona erdi.' Kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika içinde binlerce askerin bulunduğu büyük bir askeri üssün içindeki bir evde çok kötü bir adamı yakaladık ve bir helikopterin arkasına bindirildi."