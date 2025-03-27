Tuğamiral Zeki Aktürk: 1 Ocak'tan Bu Yana Toplam 537 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 537 teröristin, son bir haftada ise 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda milli güvenliğimize ve varlığımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, birçok coğrafyada üstlendiği etkin ve yapıcı rollerle küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam etmektedir" dedi.

"Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi"

Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur.

Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."

"Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 77 şahıs yakalandı"

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin olarak, "Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17 bin 315'e ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.