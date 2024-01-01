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TÜGVA öncülüğünde binlerce kişi Galata Köprüsü'nde bir araya geldi - Son Dakika
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TÜGVA öncülüğünde binlerce kişi Galata Köprüsü'nde bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar sloganlar atarak ve Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe birçok siyasi temsilci de katıldı.

TÜGVA öncülüğünde binlerce kişi Galata Köprüsü\'nde bir araya geldi
01.01.2024 - 09:44,
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Yürüyüş sırasında Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi de Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi.

Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.

Kaynak: AA
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