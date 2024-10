Tunus'tan Filistin ve Lübnan'a Destek

Güncel

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her gün İsrail'in "ağır savaş suçlarına" maruz kalan Filistin ve Lübnan halkıyla danışma içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Said, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile başkent Tunus'taki Kartaca Sarayında bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Said'in Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma mesajına yer verildi.

İsrail'in her gün "ağır savaş suçlarına" maruz kalan Filistin halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Said, çözümün özgür ve başkenti Kudüs olan Filistin halkının bağımsız devletinin kurulmasından geçtiğini söyledi.

Filistinlilerin bomba, füzelerle veya zaman aşımıyla bağımsızlık haklarının kaybolmayacağını belirten Said, "Hak haktır, halkların kurtuluş iradesi asla yenilgiye uğratılamayacaktır." dedi.

Ayrıca Said, Tunus'un "uluslararası kamuoyunun gözü önünde saldırgan Siyonist güçlerinin her gün savaş suçu işlediği Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde" olduğunu söyledi.