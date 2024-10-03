Türk Basınının Duayeni Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Basınının Duayeni Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Türkiye'nin unutulmaz gazetecilerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Demirören Medya Center'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Cıvaoğlu, gazetecilik kariyeri boyunca birçok önemli habere imza atmıştı.

03.10.2024 15:22  Güncelleme: 15:57
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Haber: EDDA SÖNMEZ/ Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- Bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlk olarak Cıvaoğlu için Demirören Medya Center'daki Milliyet gazetesi binası önünde veda töreni düzenlendi.

İstanbul Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için ilk olarak Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi. Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Yaşama bu kadar çok yakışan başka bir kişi gelir mi Türkiye'ye daha, bilmiyorum. Hepimize çok büyük hatıralar bıraktı" dedi.

Uzun yıllar meslektaş olarak aynı binalarda yan yana odalarda çalıştıklarını söyleyen Altan Öymen şu ifadeleri kullandı:

"Güneri Cıvaoğlu ile onun gazeteciliğe ilk başladığı zamanlardan beri tanışıyoruz. O zamanlarda Ankara'daydık. O Akis gazetesi, ben ise Ulus gazetesindeydim ve aynı binalardaydık. Son olarak da Milliyet gazetesinde odalarımız yan yana idi. Gazetecilikte çalışanların haklarının elde edilmesi açısından kendi uygulamaları çok önem taşır. Özellikle ileri yaşa gelmiş gazetecilerin haklarının korunması açısından bir nevi çağ atlatmış sayılır. Allah rahmet eylesin, bütün gazeteciler için de çok büyük bir kayıp. Ailesine de sabırlar dilerim."

Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meltem Demirören ve ailesi, Yıldırım Demirören ve ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesi, Şeffaf Oda ekibi, Baykara ailesi, Tibet ailesi, Türk Eğitim Vakfı ve Demirören Medya Milliyet ailesi de çelenk gönderdi.

Demirören Medya Center'daki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, iş insanı Ali Ağaoğlu, iş insanı Aydın Doğan, sanatçı Gülben Ergen ile medya, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı. Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Söylenecek bir şey yok, benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıl boyunca birbirimizi sevdik" dedi. Töreninin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1939 yılında Ankara'da doğan Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Ardından Akis dergisi, TRT, Güneş ve Sabah gazeteleri ile çeşitli televizyon kanallarında görev alan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet'te köşe yazarlığı yapıyordu. Meslekte 62 yılı geride bırakan Cıvaoğlu, birçok önemli habere imza atmıştı.

Türk Basınının Duayeni Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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