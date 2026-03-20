Türk Esnafının Meslek Dağılımı

6 Nisan 1920

1- Türk esnafının en fazla yaptığı meslek "bakkallık"

Yaklaşık 194 bin kişinin yaptığı bu meslek kolunu, 189 bin 392 esnafla "kara yolu ile yük taşımacılığı", 139 bin 825 ile "lokantacılık", 97 bin 864 ile "servis aracı işletmeciliği" ve 85 bin 506 esnafla "taksicilik" takip etti

İşletmelerin üretim gücünü belgeleyen kapasite raporlarında ocak ayında hareketlilik yaşandı, toplam 346 kapasite raporu onaylanırken, sektör bazında 140 raporla gıda ve tarım sektörü lider oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

2- İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 4 trilyon lirayı aştı

Şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul'da ikamet ederken, bu ili 690 bin 143 kişiyle Ankara ve 448 bin 731 kişiyle İzmir izledi

İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olurken, Ankara'da bu tutar 411 milyar 550 milyon lira, İzmir'de ise 167 milyar 624 milyon lira olarak kayıtlara geçti

(Mahmut Çil/İstanbul)

3- Orta Doğu'daki çatışmaların ABD ve Avrupa'da enflasyonu tetiklemesinden endişe duyuluyor

Enerji fiyatlarındaki artışın, tüketici fiyat endeksine doğrudan yansıma potansiyeli bulunurken, uzun süren belirsizlik ortamının fiyat artışlarının kalıcılığını artırabileceği belirtiliyor

ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon risklerine dikkati çekiyor

(Ata Ufuk Şeker-Nuran Erkul Kaya-Sevgi Ceren Gökkoyun/Brüksel/Londra/ABD)

4- GIDA GÜVENLİĞİ - Üretim odaklı küresel gıda sistemi, halk sağlığını göz ardı ediyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Tarım ve Gıda Ekonomisi Bölümü Direktörü David Laborde:

"Bazı ülkelerde, üretilen gıda yeterli ancak insanlar çok fakir"

Gıda Mühendisi ve Gıda Politikaları Uzmanı Kunter Ilalan:

"Güvenilir gıda, raf güvenliği ya da tarımsal verimlilik meselesi olmanın ötesine geçti. Nüfusun fiziksel dayanıklılığı, bilişsel kapasitesi ve hastalık yüküne direnci dahil biyolojik temelini koruyan veya aşındıran sistemik bir parametre"

(Aybüke İnal Kamacı-Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

5- İstilacı türlerle mücadelede yeni düzenlemeler devreye alınıyor

"Türkiye Ulusal İstilacı Yabancı Türler Veri ve Bilgi Sistemi" çalışmaları sonucu 106 denizel, 56 karasal, 13 iç su türü ve 2 amfibik olmak üzere 177 istilacı yabancı türe ilişkin değerlendirme yapıldı"

Yeni düzenlemeyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Ulusal İstilacı Yabancı Türler Komisyonu ile Sucul ve Karasal Teknik Danışma Grupları oluşturulacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- BM uzmanlarına göre, gizli ve yapısal hale gelen ırkçılığa karşı daha fazla mücadele gerekli

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Başkanı Doç. Dr. Michal Balcerzak:

"Siber alanda, sosyal medyada nefret söyleminde artış var. Nefret söylemi üretmek, ırkçı ve ayrımcı dil kullanmak, ister siber alanda ister dışarıda olsun, ifade özgürlüğü değil, ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmasıdır"

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Üyesi Dr. Tina Stavrinaki:

"Kurumların da biraz kendi içine bakması gerekiyor çünkü kurumlar da kasıtsız olarak ayrımcılığı körükleyebilir"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

7- Çocuklar için sosyal medyada güvenli kullanım kritik önem taşıyor

Uluslararası Af Örgütü Çocukların ve Gençlerin Dijital Hakları Direktörü Hannah Storey:

"Çocukları (sosyal medyadan) tamamen dışlamak çözüm değil çünkü bunun sorunun gerçek köküne inmediğini görüyoruz"

"İnsanları, hükümetleri daha da ileri adımlar atmaya teşvik ediyoruz. Bu şirketleri hesap vermeye zorlamayı ve bu platformların işleyişinde değişiklik yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Görüntülü)

8- Uzmanlardan ramazan sonrası "öğün düzenine kademeli dönüş" önerisi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Fatma Feyza Bilir:

"İlk günlerden itibaren kahvaltı, öğle ve akşam yemeği şeklinde üç ana öğün düzenine geçmek ve gerekirse küçük ara öğünlerle kan şekeri dengesini korumak faydalı olacaktır"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Ezgi Nur Tiril:

"Bayram tatili döneminde hem ziyaretler hem de seyahat planları nedeniyle öğün düzeni kolayca bozulabiliyor. Bu nedenle bayramdan sonraki ilk günlerde beslenme düzeninin kademeli olarak normalleşmesi oldukça önemlidir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

9- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Çinileriyle öne çıkan sultan eseri: Çinili Cami

Kösem Sultan tarafından 1640 yılında yaptırılan, mimari özellikleri ve zengin çini bezemeleriyle İstanbul'un önemli tarihi yapıları arasında gösterilen Çinili Cami, Osmanlı döneminde inşa edilen külliyelerin seçkin örnekleri arasında yer alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Dr. Kubilay Arpacı:

"Külliyenin odak noktasını oluşturan cami esasen mütevazı ölçülerde. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapı, merkezi kubbeyle örtülü ve etrafında son cemaat revakı var. Ancak külliyeye adını veren de bu caminin iç mekanındaki çinileri. Çiniler, Kütahya üretimli ve kompozisyon olarak nebati motifler hakim"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Abant kebabı

Patlıcan, et ve peynirin uyumuyla Bolu'nun gastronomi birikimini yansıtan lezzet, Osmanlı saray mutfağının da önemli yemekleri arasında yer alıyor

(Zafer Göder/Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Etli yaprak sarması

Konya'da evlerden lokantalara uzanan mutfak kültürünün bir parçası olan yemek, özellikle bayram, davet ve özel gün sofralarının değişmez lezzeti olarak öne çıkıyor

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş GAİN, Avrupa'da hedefine iki adım uzakta

Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'ne katılımın en kolay yolu olarak BKT Avrupa Kupası şampiyonluğunu hedefliyor

BKT Avrupa Kupası yarı finali, iki Türk takımı Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki eşleşmeye sahne olacak

Eşleşmede saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda bulunuyor

Beşiktaş GAİN, bu sezon dört kulvarda toplam 45 maça çıkarken, 34 galibiyet elde etti

(Metin Arslancan/İstanbul)

