Türk Öğrenciler İtalya Vizesi Alamıyor

İtalyan uzmanlar, İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına karşın vize alamadıkları için ülkeye gelemeyen ve bu nedenle mağdur olan Türk öğrencilerin durumunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

İtalyan üniversitelerinde farklı programlara kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için bu ülkeye gidemeyen öğrencilerin ve velilerinin, geçen hafta İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı ve duruma tepki gösterilen basın açıklamasının yankıları sürüyor.

İtalya- Türkiye Dostluk Derneği üyeleri, Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesi'nde Türk öğrencilerin ve velilerin protestosuna, üniversite binasına "Türk öğrenciler hoş gelsinler" yazılı pankart açarak destek verdi.

Söz konusu pankartı açan İtalya-Türkiye Dostluk Derneğinin başkanı olan ve aynı zamanda Venedik Ca' Foscari Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vera Costantini ile İtalya'nın 2004-2010 yıllarında Ankara Büyükelçiliğini yapmış olan emekli Büyükelçi Carlo Marsili, Türk öğrencilerin yaşadığı mağduriyet hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Costantini, İtalyan üniversitelerinin uluslararası ilişkilere ve bu kapsamda yurt dışından yabancı öğrencileri kabul etmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Costantini, "Çünkü ne kadar çok yurt dışından öğrenci gelirse, üniversiteler o kadar iyi puan kazanıyorlar İtalyan eğitim sisteminde. Bu yüzden İtalyan üniversiteleri için yurt dışından yabancı öğrencilerin bizim kurslarımıza gelmesi çok iyi bir şeydir. Çünkü puan kazanınca daha fazla para alabiliyorlar İtalyan hükümetinden." dedi.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye dahil bazı ülkelerde İtalya'da eğitime yönelik ofisler açıldığını anlatan Costantini, "Türk öğrenciler, üniversitelerimizden kabul alıyor buna rağmen vize almak çok zor. Halen devam ediyor bu sorun. Öğrenci vizesi verilmiyor. Bu yüzden İtalya'ya gelemiyorlar. Bu yüzden hem uçak parası, hem bazen üniversite ücretleri yani hepsini kaybetmek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Bu noktada bir tezatlık olduğuna işaret eden Costantini, bir tarafta İtalyan eğitim sisteminin yabancı öğrencilerin gelmesini istediğini diğer tarafta ise İtalyan devletinin görevlendirdiği özel bir şirketin vize işlerinde engeller çıkarttığını belirtti.

Costantini, "Tabii ki bütün bu sorumluluğu, bu özel şirkete yüklemek istemiyorum, bunu demiyorum. Fakat bir açıklama gelmesi gerekiyor hem İstanbul'daki İtalyan konsolosluğundan hem de bu özel şirketten. Çünkü gerçekten ikisinin bir şekilde ilgilenmesi ve bu sorunu çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın bu gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Costantini, "Çünkü bunlar çok iyi bir gençlik. İşte tam olarak İtalya'da bu gençliğe ihtiyacımız var. Gelsinler, üniversitelerimizde okusunlar, iş gücü versinler İtalya'ya. Söylediğim gibi böyle bir gençliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türk öğrencilerin tepkisine destek maksatlı geçen hafta okullarına astıkları pankart sorulan İtalyan akademisyen, şu yanıtı verdi:

"Onlar, İtalya-Türkiye Dostluk Derneği üyeleridir. Venedik'te birkaç sene önce İtalya-Türkiye Derneği kuruldu. Üyeleri karışık İtalyan ve Türk tabii ki. Sadece üniversite öğrencileri değil, her toplumsal sınıftan insanlar var. (Pankart) İnisiyatif bu dernekten. Pankart üstünde 'Türk öğrencileri hoş gelsinler' yazıyor. Biz geçen haftaki protestodan sonra aramızda konuştuk. Birkaç kişi dedi ki biz okutman kaybettik. İtalyan üniversitelerinde Türkçe okutmanımız yok. Bu vize sorunları yüzünden. Bu sadece Türklere karşı değil, İtalyanlara da karşı bir durum. Gerçekten her derecede her noktada mantıksız bir politika, mantıksız bir strateji. Açıklama bekliyorum. Dikkatsiz bir şekilde yani istemeyerek yapılmıştır diye düşünüyorum. Başka şekilde inanamam. Eminim ki bir yanlışlık oldu. Bir şey yapalım, dayanışma gösterelim dedik Türkiye'deki çocuklara."

Vize bekleyenlere şans dileyen Costantini, "Umarım bir an evvel sorunları çözülsün ve İtalya'ya gelsinler. Gelirlerse, demek ki vize bürosu ve bizim değerli diplomatlarımız sorunu anlayıp, çözmeye çalışmışlar ve becermişler demektir." dedi.

Marsili: "Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya gitmek için vize istemek zorunda olması yanlış"

Türkiye'yi yakından tanıyan emekli Büyükelçi Marsili de AA muhabirine yazılı olarak gönderdiği değerlendirmesinde, "Önce şunu söylemek isterim: Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya gitmek için vize istemek zorunda olması yanlış. Diğer birçok ülke böyle bir sorun yaşamıyor. Ayrıca Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya girişini kolaylaştırma konusunda vaat vermişti. Ama bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Büyükelçi olarak görev yaptığı yıllara oranla durumun daha da zorlaştığını kaydeden Marsili, "O yıllarda müdahale ederek, güvenilir olarak tanınan kişilere uzun süreli vize verilmesi konusunda konsoloslarımı yönlendirebiliyordum. Bugün kanun dışı göçler yüzünden vize kuralları çok daha sıkı hale geldi. Politik bir sorun haline gelmeden, Türk öğrencilerin durumu ele alınmalı. Eminim ki, İtalya Konsoloslukları durumu anlamıştır ve bu hakkı kazanmış olan öğrencilere İtalya'ya gitmek için gerekli vize konusunda yardımcı olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın daima Türkiye'ye dost bir ülke olduğunun altını çizen Marsili, şunları kaydetti:

"Bu arada göz önünde tutulması gereken bir konu da; öğrenci vize başvurularının çok büyük sayıya ulaşmış olduğudur. Bir tarafta mevcut kurallara uyma zorunluluğu, diğer tarafta çok sayıda Türk öğrencinin İtalyan üniversitelerinde yetişmesinin iki ülke ilişkilerine getireceği zenginlik bilinci var. İtalya, bu hakkı kazanmış öğrencileri memnuniyetle kabul edecektir."

İtalya Dışişleri Bakanlığından AA'ya özel açıklama

İtalya Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin Türk öğrencilerin yaşadığı vize mağduriyeti ve geçen hafta İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yapılan basın açıklamasına ilişkin sorularına yazılı yanıt gönderdi.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım'da protesto öncesinde Başkonsolos (Elena) Clemente, İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto yapan başvuru sahiplerinin bir temsilcisini kabul etti. Görüşmede, öğrencilere Başkonsolosluğun kalan başvuruları ve ek belgelerin beklendiği dosyaları mümkün olan en kısa sürede işleme koymak için tüm kapasitesiyle çalıştığı konusunda güvence verildi. Protestocu grubun temsilcisine, bazı öğrencilerden istenen ek belgelerin, eksik evrakların tamamlanmasını sağlamak amacıyla talep edildiği ve vize verilmesine yönelik olduğu bilgisi de aktarıldı. Bakanlık, Türk öğrencilerin İtalyan üniversite sistemine sağladığı olumlu katkının tamamen farkındadır. Dışişleri Bakanlığı, vize taleplerini karşılama konusunda konsolosluğun çabalarına ilişkin güvencelerini teyit eder, geçen yılın yaklaşık 2 bin 600 başvurusuna karşılık, 5 ayda 3 bin eğitim vizesi başvurusunun işleme konulduğunun göz önünde bulundurulmasını hatırlatırız."