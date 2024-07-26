Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Biraz Azalacak - Son Dakika
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Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Biraz Azalacak

Ülke genelinde bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının biraz azalması bekleniyor. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın ise bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise parçalı bulutlu hava beklenirken, yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

26.07.2024 15:38
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Ülke genelinde yarından itibaren bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 27 Temmuz-2 Ağustos'ta beklenen hava durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, pazar günü ise Doğu Karadeniz'in kıyılarında yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise yarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyden kuvvetli, pazar günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

3 büyük ilin 3 günlük hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen 3 günlük hava durumu ise şöyle:

"Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarın öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar yarın 17-29, pazar 16-30, pazartesi 15-31 derece olacak.

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı İstanbul'da yarın yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise cumartesi 22-30, pazar 23-33, pazartesi 25-33 derece olacağı öngörülüyor.

Havanın az bulutlu ve açık olacağı İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise cumartesi 25-36, pazar 24-37, pazartesi 26-38 derece olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Biraz Azalacak - Son Dakika

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