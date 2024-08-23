Türkiye'nin acı kaybı uydu görüntülerinde! Tamı tamına 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde - Son Dakika
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Türkiye'nin acı kaybı uydu görüntülerinde! Tamı tamına 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde

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Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi.

23.08.2024 12:49  Güncelleme: 15:45
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin acı kaybı uydu görüntülerinde! Tamı tamına 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu kapsamda, orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde "Sentinel-2" uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi. Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi. Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığı belirlendi.

Türkiye'deki Orman Yangınları Uydudan Görüntülendi

13 BİN HEKTARIN ÜZERİNDE ALAN ETKİLENDİ

Dr. Öğr. Üyesi Akay, AA muhabirine, laboratuvar bünyesinde, Türkiye'de yaşanan son yangınların doğada bıraktığı tahribatı tespit etmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda, uydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını belirten Akay, şunları kaydetti: "Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."

Türkiye'deki Orman Yangınları Uydudan Görüntülendi

Laboratuvar bünyesinde yangından etkilenmiş alanların envanterini oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Akay, bu kapsamda orman yangınlarının etkilediği arazi örtüsünü ve arazi kullanımını hesapladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye\'nin acı kaybı uydu görüntülerinde! Tamı tamına 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin acı kaybı uydu görüntülerinde! Tamı tamına 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde - Son Dakika

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