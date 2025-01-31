Türkiye ile Özbekistan Ortak Üniversite Kurdu

Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak üniversite kurma girişiminin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Özbek kardeşlerimizle yaptığımız müzakereler olumlu sonuçlandı ve üniversitemiz bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. İsmi Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesidir" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışında konuşan Özvar, daha önce Ankara, Diyarbakır, Niğde ve İzmir' de gerçekleştirdikleri toplantıların beşincisini Marmara Bölgesi, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki 37 üniversiteyle İstanbul'da düzenlediklerini söyledi. Özvar, altıncı ve son buluşmanın da İstanbul'da yapılacağını, toplantıların ardından yazılacak raporun üniversitelere sunulacağını dile getirdi.

'YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME EĞİLİMİNİN GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE DEVAM ETTĞİNİ GÖSTERİYOR'

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini belirten Özvar, "Bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'ta ise 600 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 1975 yılında başka ülkelerde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 800 bin iken son 50 yılda bu sayı dikkat çekici bir şekilde yaklaşık 8 kat artarak 2022 yılı itibarıyla 6,3 milyona ulaşmıştır. 2025 yılında bu sayının 8 milyona çıkması beklenmektedir. Bu rakamlar, yükseköğretimde kitleselleşme ve küreselleşme eğiliminin güçlü bir biçimde devam etmekte olduğunu gözler önüne sermektedir" dedi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN PARASIZ OLMASI; EN ÖNEMLİ EĞİTİM POLİTİKALARINDAN BİRİDİR'

Dünya genelinde yükseköğretime ulaşma noktasında ekonomik maliyetlerin gittikçe yükselmeye devam ettiğini söyleyen Özvar, "Ülkemizde öğrencilerin devlet üniversitelerinde parasız okuması, devletin en önemli eğitim politikalarından birini teşkil etmektedir. Vakıf üniversitelerinin başarılı öğrencileri yüzde 100 burslu okutması da bu bakımdan takdire şayan bir hizmettir. Bununla birlikte bütün üniversitelerimizin, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde paralı okumak durumunda olan gençlerin üniversiteye erişimine engel olmayacak bir ücret politikası izlemeleri son derece önemlidir" dedi.

'FARKLI ÜNİVERSİTELERİMİZ İLK 500'DE KENDİNE YER BULMUŞTUR'

Türk üniversitelerinin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılamada ve küresel üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almada ciddi ve başarılı bir sınav verdiği bugün uluslararası çevreler tarafından da kabul edilmektedir. En son açılanan THE sıralaması, kaydettiğimiz mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. THE 2025 sıralamasında eğitim bilimlerinde 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11 ve psikolojide 5 üniversitemiz ilk bine girmeyi başarmıştır. Ayrıca sıralamada değerlendirilen ana alanlardan 10'unda farklı üniversitelerimiz ilk 500'de kendine yer bulmuştur. Bunlar, son derece memnuniyet verici ve bizleri gelecek için motive eden sonuçlardır" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTE SAYIMIZI ÖZBEKİSTAN'DA DA AZERBAYCAN'DA DA ARTIRACAĞIZ'

Türkiye ile Özbekistan'ın ortak üniversite kurma girişiminin olumlu sonuçlandığını söyleyen Özvar, "Özbek kardeşlerimizle yaptığımız müzakereler olumlu sonuçlandı ve üniversitemiz bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. İsmi Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesidir. Bu üniversite, Yükseköğretim Kurulumuz ile Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan bir mutabakat zaptıyla hayata geçmektedir. İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi, bu üniversite çatısı altında birer program, bölüm açacaktır. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan'da da Azerbaycan'da da artıracağız" dedi. Azerbaycan'dan sonra Özbekistan'da kurulan üniversitenin de Türk dünyasına hizmet edeceğini vurgulayan Özvar, " Türkmenistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz. Bu anlayışla, bu vizyonla Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz" dedi.