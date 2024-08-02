Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor. Festivaller, sanatı, kültürü ve tarihi bir araya getirerek Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirilen festivaller, gelecek yıl ise 20 şehre yayılacak.

02.08.2024 14:01
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" bu yıl 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla, sanatı, kültürü ve tarihi bir araya getiren festivaller, gelecek yıl ise 20 şehre yayılacak.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin gerçekleştirildiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl rotasına Adana'dan başladı.

Kentte bu yıl 12. kez "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen "Portakal Çiçeği Karnavalı", Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil edilerek, 13-21 Nisan'da düzenlendi.

Ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla 25 Mayıs- 2 Haziran arasında "Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali" gerçekleştirildi.

"Hanzala" sergisi yoğun ilgi gördü

Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğine de ışık tutan "Bursa Kültür Yolu Festivali", 1-9 Haziran arasında sanatseverleri ağırladı.

Yoğun ilginin yaşandığı festivalde, Filistin'in mücadelesine bir saygı duruşu olarak hazırlanan özel bir seçki de izleyicilerin dikkatini çekti. Bursa Göç Tarihi Müzesi'ndeki seçkide Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle bilinen Naci El-Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" sergisi yer aldı.

"Samsun Kültür Yolu Festivali", 8-16 Haziran arasında 30 ayrı mekanda bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde 600 etkinlik katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 22-30 Haziran'da düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"ni ise 2 milyon 100 binden fazla ziyaretçi takip etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da ilk defa 29 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali", kentte büyük ilgi gördü. Festival kapsamında kentte konserlerden sergilere, yarışmalardan yemek tanıtımlarına kadar 30'dan fazla noktada 500'ün üzerinde etkinlik yapıldı.

"Nevşehir Kültür Yolu Festivali" yarın başlıyor

Kapadokya bölgesinin kalbinde yer almasıyla bilinen, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali, yarın başlıyor. Şehrin kültürel mirasını sanatsal bir çerçevede sergileme fırsatı sunan "Nevşehir Kültür Yolu Festivali", 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

Festival, müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden sergilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak. Ayrıca, yerel sanatçıların eserlerinin de sergileneceği festival, Kapadokya'nın kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtma imkanı bulacak.

Erzurum'da 17-25 Ağustos'ta düzenlenecek Kültür Yolu Festivali de sanat ve kültürel etkinliklerle zengin tarih ve gelenekleri vitrine çıkaracak. Erzurum'un tarihi ve kültürel mekanları, festival süresince özel olarak aydınlatılacak.

Erzurum'un simgesel yapılarından Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi de festivalin en çok ilgi çeken mekanları arasında bulunuyor.

Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu Festivali", 31 Ağustos-8 Eylül arasında sanatseverlerle buluşacak. Çanakkale'nin uluslararası platformda daha geniş bir tanınırlığa kavuşmasına katkıda bulunması amaçlayan festivalde birçok sanat ve kültürel etkinliğin yanı sıra Murat Boz, Derya Uluğ, Can Bonomo, Ebru Yaşar, Emre Fel, Buray, Gökhan Türkmen ve Orhan Çakmak konserleri yapılacak.

Uluslararası önemli sergiler Kültür Yolu Festivalleri'nde görülebilecek

Gaziantep'de "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali", 14-22 Eylül'de gerçekleştirilecek. Festivalde dünyaca ünlü şefler, katılımcılara yeni tarifler öğretecek. Festivalde ziyaretçiler, el emeği geleneksel sanatları da keşfedilebilecek.

Ankara'nın tarihi ve modern dokusunu 4.7 kilometrelik rotada gözler önüne seren "Başkent Kültür Yolu Festivali", 21-29 Eylül arasında düzenlenecek.

Konya'da Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "21. Konya Mistik Müzik Festivali" de 21-29 Eylül arasında sanatseverlerle buluşacak. Konserlerin, sema ayinlerinin gerçekleştirildiği festival, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen sanatçıların, tüm dünyaya barış mesajı vereceği bir buluşmaya sahne oluyor.

İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" de 28 Eylül- 6 Ekim arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Şehrin somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaran festivalde, uluslararası etkinlikler arasında " Frida Kahlo'nun Günlükleri", "Sebastiao Salgado - Genesis", "Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu" ve "Leonardo da Vinci - Rönesans Dehası" sergileri dikkat çekiyor. Sergiler Ankara, İzmir ve Antalya'da da sanatseverlerle buluşacak.

Kendine has mimarisi ve sanat anlayışıyla pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali", 12-20 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

"İzmir Kültür Yolu Festivali", 26 Ekim -3 Kasım arasında düzenlenecek. Konserler, tiyatro, sergiler ve atölye çalışmalarıyla şehrin zengin kültürel mirası festivalde kutlanacak.

Renkli konserlerden sanat dolu sergilere ve yaratıcı dijital atölyelere kadar zengin içeriğiyle kültür ve sanatı bir araya getirecek "Antalya Kültür Yolu Festivali" ise 2- 10 Kasım arasında misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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