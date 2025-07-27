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Türkiye Nükleer Güç Hedefliyor

Türkiye Nükleer Güç Hedefliyor
27.07.2025 15:00
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü açıkladı.

İBN Haldun Üniversitesi, TercihFest 2025'te konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye, 70 yıllık nükleer hayali artık gerçeğe dönüştürüyor. Akkuyu'da bizim dört tane nükleer reaktörümüzün şu anda inşası devam ediyor. Sinop'ta, Trakya'da küçük modüler reaktörlerle Türkiye'nin birçok yerinde biz, 20 bin megavatlık 2050'lerde bir nükleer güce sahip olmak istiyoruz. Türkiye artık aynı zamanda yenilebilir enerjiler ihtiyaçlarını karşılıyor. Böyle bir Türkiye enerji vizyonu ve yarının Türkiye'si hedefliyoruz. Bunları başardığımızda Türkiye çok daha güçlü, çok daha büyük bir ülke olacak" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi, 'TercihFest' tercih dönemi etkinliklerinin son gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, öğrencilerle bir araya geldi. Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen TercihFest 2025'e Türkiye'nin dört bir yanından başarılı aday öğrenciler davet edildi. 'Yarınki Türkiye' temasıyla gerçekleştirilen festival ile Türkiye'nin geleceğinde etkin rol üstlenecek öğrencilerin hangi bilgi, beceri ve değerlere sahip olması gerektiği ele alınırken özellikle sosyal bilimler alanından doğru üniversite tercihleri yapılması konusundan bilgiler verildi. Aday öğrencilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç öğrencilerle söyleşi yaptı.

'COĞRAFYA KADER AMA ENERJİNİN DIŞA BAĞIMLILIĞI KADER DEĞİL'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada çok büyük bir elektrikleşme trendi var. Eskiden sadece aydınlatma amaçlı kullandığımız elektrik, enerji artık hayatın her alanında var. Çok kritik bir dönemdeyiz. Ülke olarak da, dünya olarak da. Artık dünyada bildiğimiz o ezberlerin hepsi bozuluyor. Artık kapitalist sistemin getirdiği modeller yavaş yavaş çökmeye ve dönüşmeye başladı. Neler oluyor? Artık internet, sosyal medya, yapay zeka. Dolayısıyla geleceği işleri farklılaşmak zorunda. Geleceğe hazırlanan sizler farklı yetenekleri mutlaka kazanmanız gerekiyor. Çok yönlü olmanız gerekiyor. Üç alan bence çok önemli. Ülkemiz açısından, yarınki Türkiye açısından önemli. Bizim odaklandığımız üç alan şunlar. Türkiye mutlaka savunma alanı, yani insanların en temel ihtiyaçları güvenlik. İki, gıda güvenliği, kendi kendine yetebilmek ve enerji güvenliği. Biz mutlaka Türkiye olarak bunlarda ülkemizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Çok önemli gelişmeler var ülkemizde. Türkiye'nin tarımda hedefleri var. Türkiye'nin mutlaka bir tarım ülkesi olarak aslında aynı zamanda kendi kendine yeden gıdaya çünkü hep ihtiyacımız olacak. ve tabii enerji alanı. Peki 'Biz enerji alanında Türkiye'yi yarına nasıl hazırlıyoruz?' Diye sorarsanız önümüzde iki tane çözmemiz gereken problem var. Benim önümde çözmem gereken iki tane sorun var Enerji Bakanı olarak. Ben de hala sorun çözmeye, sorun çözmeye devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi; artan enerji talebi. Yani her birinizin, ülkemizin 86 milyon insanının her gün artan enerji talebi karşılama. Çözmem gereken ikinci sorun, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılık sorunu. Maalesef ülke olarak petrol açısından çok zengin olduğumuz söylenebilir mi? Maalesef öyle bir şey yoktu. Doğalgaz açısından söylenebilir mi? Yok. En azından öğrendiğimiz şey; 'Yok' idi. Dolayısıyla benim dışa bağımlılığı çözmem lazım. Enerji güvenliği, siz dışa bağımlıysanız ve birileri size enerji vermezse ne yapacağız o zaman? Karanlıkta mı oturacağız? Araçlarımız yollarda hareket etmeyecek mi? Dolayısıyla enerji güvenliğini sağlamak için benim dışa bağlı olanı bitirmem lazım. Coğrafya kadar ama enerjinin dışa bağımlılığı kadar değil. Bir kere redye ile yola çıkıyoruz, bir iddia ile yola çıkıyoruz ve diyoruz ki, 'Bizim ülkemizde petrol, doğalgaz, madenler, yeraltı zenginlikleri yeterince aradık mı? Bilmiyoruz. Dolayısıyla arayacağız ve varsa bulacağız'. Biz kendi gemilerine satın alan sondaj gemileri, denizlerde arama yapabilen, karalarda arama yapabilen çok güçlü bir ekip oluşturduk. Çok inançlı bir ekip oluşturduk ve bu sayede artık doğal gaz ve petrolümüzü aramaya başladık. Yoğun bir şekilde aramaya başladık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK NÜKLEER HAYALİ ARTIK GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR'

Nükleer santraller hakkında bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Bakın Türkiye, 70 yıllık nükleer hayali artık gerçeğe dönüştürüyor. Akkuyu'da bizim dört tane nükleer reaktörümüzün şu anda inşası devam ediyor. Sinop'ta, Trakya'da küçük modüler reaktörlerle Türkiye'nin birçok yerinde biz, 20 bin megavatlık 2050'lerde bir nükleer güce sahip olmak istiyoruz. 'Türkiye 'Nükleer yapmasın' diyenlere diyoruz ki, mesela dünyadaki geri kalan ülkeler niye yapıyorlar? Amerika'da niye var? Fransa'da niye var? Almanya'da niye var? Sınırımızın dibinde hemen Bulgaristan'da niye var? Hemen İstanbul'a yakın. Romanya'da var. Çekya'da var. Macaristan'da var. Onlar yapınca mesela tehlike olmuyor mu? veya Allah korusun oralarda bir kaza olsa biz sınırlarımızı kapattık, gümrük kapılarını kapattık. Radyasyon buradan geçmeyecek mi? Dolayısıyla biz nükleeri güvenli bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Yapıyoruz şu anda ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu alan onun için çok önemli. Cumhurbaşkanımız 2010'da o siyasi iradeyi göstererek bu anlaşmayı yaptı ve şu anda Türkiye nükleer enerjiye sahip oluyor. Tabi nükleer enerji sadece nükleer enerji üretmekten ibadet değil. Nükleer tıp, üzerinin birçok alanında tarımda uygulamaları, farklı alanlardaki uygulamalarıyla hakikaten çok üst teknolojiyle inşallah ülkemizi biz o lige çıkaracağız. Dolayısıyla kendi petrolünü, gazını arayıp bulan. Türkiye'de ve yurt dışında Türkiye yarının Türkiye'si, bugünün ve yarının Türkiye'si nükleer enerjiye sahip bu Türkiye inşallah ileride. Bize kesintisiz enerji verilecek Türkiye olacak, oluyor. ve tabii Türkiye'nin önemli potansiyelinin olduğu bir alan. Enerjiyi nereden üretebiliyoruz başka? Yenilenebilir enerjiden. Güneşten, rüzgardan, sudan, jeotermalden. Türkiye enerjisine aynı zamanda yenilebilir kaynaklarla üretiyor. ve ülkemizin bu anlamda büyük potansiyeli var. Türkiye artık aynı zamanda yenilebilir enerjiler ihtiyaçlarını karşılıyor. Böyle bir Türkiye enerji vizyonu ve yarının Türkiye'si hedefliyoruz. Bunları başardığımızda Türkiye çok daha güçlü, çok daha büyük bir ülke olacak. Bölgesinde ve dünyada çok daha ses getiren, sözü dinlenen, etkisi olan bir ülke haline gelecek. Bizim ekonomik gücümüzü ve ekonomik bağımsızlığımızı bize sağlayacak olan alanlar bunlar. Bunlar için mücadele etmeliyiz" dedi.

'TÜRKİYE ENERJİDE VE EKONOMİSİNDE BAĞIMSIZ BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Bakan Bayraktar, "Biz yenilebilir enerjiyi kullanacağız, nükleer kullanacağız. Emisyonu karbon emisyonu düşük işler yapacağız' ama hemen kendimizi suçlamayalım. Bizim ülke olarak ve dünyanın geri kalan kısmı. Bizim tarihi bir sorumluluğumuz yok. Türkiye, dünyadaki emisyonların yüzde1'inden sorumlu. Ama birçok ülke gelişimini tamamlayan ülkeler, kömürü kullandılar, doğalgazı, petrolü. Siz senede 4 bin kilowatt elektrik tüketiyorsunuz. Türkiye'de kişi başı tüketim. Dünya ortalaması da böyle. Ama Amerika'daki adam 14 bin kilowatt saat tüketiyor. Avrupa'daki 7 bin kilowatt saat tüketiyor. Dolayısıyla tarihsel sorumluluk ve şu andaki tüketime baktığınızda onların esas itibariyle bir şeyler yapması lazım. Değil mi? Biz yapacağız, biz katkı sağlayacağız ama küresel arasında öyle bir şey ki, Türkiye'nin tek başına çabasıyla yapabileceği bir şey değil. Buna kolektif bir çaba lazım. Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını bitirmiş, enerjide bağımsız ve ekonomisinde bağımsız bir ülke haline inşallah sizlerle beraber sizlerin gayretleriyle beraber gelecek diyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER HAYATINIZ DAHA YENİ BAŞLIYOR'

Burada öğrencilerle söyleşi yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Gençler hayatınız daha yeni başlıyor. Sorumluluklarınız da yeni başlıyor. Çizeceğiniz rota da yeni başlıyor. Hiçbir şey için ne geç kalmış durumdasınız. Ne de çok erken. Sizin şu anda yapmanız gereken ve yapacağınız iş, imtihana girdiniz, notunuzu aldınız, istediğiniz yere yetiyordur diye tahmin ediyorum. Herhalde herkes aşağı yukarı istediği bölümü seçebilecek kadar bir puan almış vaziyette. 10 sene sonra nerede olmak istiyorsunuz? Bunu düşüneceksiniz. 5 sene sonra nerede olmak istiyorsunuz bunu düşüneceksiniz. Hocalarınızın, öğretmenlerinizin, herkesin size söylediği söz bu değil mi? '5 sene sonra nerede, 10 sene sonra nerede, 15 sene sonra nerede?' Çok iyi niyetle, güzel bir şekilde motive etmek için söylenen bu söz aslında sizin zihninizi daha çok karıştıran şeyler. Çünkü şimdi diyorsunuz ki, 'Ben 5 sene sonrasını nasıl göreceğim, 10 sene sonrasını nasıl göreceğim, 15 sene sonrasını nasıl göreceğim. Dünya nasıl olacak, Türkiye nasıl olacak, ben nerede olacağım?' Başlıyorsunuz kurmaya. Ama bir taraftan da bize teslimiyet eğitimini veriyorlar, onu öğretiyorlar. Bu bununla çelişkili değil mi? Planlamak, plan yapmak. Neyin nasıl olacağını anlamaya ve öngörmeye çalışmak. Değil. Çünkü teslimiyet; hiçbir şey yapmadan oturmak değil. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Teslimiyet; elinizden gelin her şeyi yaptıktan sonra Allah'ın takdirine razı olmak. Ama siz hakkınızdaki sonucu bilmiyorsunuz veya çizilmiş olan kaderi bilmiyorsunuz. O yüzden şu anki göreviniz ne? En iyi şekilde projeksiyon yapabilmek. Ama burada sizin kendi kabiliyet ve becerilerinizi sizin iyi anlamanız lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, İbn Haldun, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Nükleer Güç Hedefliyor - Son Dakika

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