6 Nisan 1920

1- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, OECD'nin 2030 vizyonuyla örtüşüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan raporda, hem modelin hem de "Öğrenme Pusulası 2030"un, bilgi ve becerinin birlikte geliştirilmesini önemsediği, eğitimi değerlerle bütünleştirdiği, öğrenciyi aktif ve sorumlu bir özne olarak konumlandırdığı, eğitimin paydaşları olarak öğrenci, öğretmen, aile ve toplumun birlikte hareket etmesinin önemi vurgulandı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- TOGG yedinci yılında yeni modeli T10F'yi satışa sunmaya hazırlanıyor

Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerden biri olmayı hedefleyen TOGG, T10X modelini Avrupa'da bu yılın sonundan itibaren ön siparişe açmayı hedefliyor

Bu yılın ocak-mayıs dönemine bakıldığında TOGG'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 14 bin 3 adet ile yüzde 24 seviyesinde gerçekleşirken, 81 ilin tamamında kullanılan T10X sayısı iki yıl içinde 65 bine yaklaştı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

3- Terminal İstanbul, kenti dünyanın teknoloji ve girişimcilik merkezi yapacak

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen:

"Buradan dünyaya girişimciler yayılsın, en iyi insan kaynağı yetişsin, girişimcilik alanındaki uluslararası etkinlikler burada organize edilsin, bütün dünyadan yetenek, girişimci, teknoloji ve yatırımcı çekelim istiyoruz"

"Terminal İstanbul'un internet sitesi üzerinden yakın zamanda başvuruları açacağız. Ekosisteme en fazla katkı sağlayacak firmaların burada yer almasını hedefliyoruz, onlara öncelik tanıyacağız"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BM raportörüne göre İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırıları uluslararası hukuka aykırı

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal:

"ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı da bir saldırganlık eylemidir. Bu, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kadar uluslararası hukukun ihlali"

"Uluslararası hukuka göre nükleer tesislere saldırmak, nükleer veya radyolojik etkilerden kaynaklanan bir serpinti riski olsa bile açıkça yasaktır. Ancak bu da göz ardı edildi"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

5- Eski UAEA yetkilisine göre İran'ın nükleer tesislerine saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor

Eski Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kıdemli Hukukçusu Mona Ali Khalil:

"Kimse İran'ın nükleer silaha sahip olduğuna inanmıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 'İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelik sistematik çabası olduğuna dair güvenilir kanıt bulunmadığını' doğruladı"

"UAEA ve BM organları bu saldırıları kınamazsa, uluslararası hukukun üstünlüğünün erozyonuna, İkinci Dünya Savaşı sonrası çok taraflı düzenin çöküşüne ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik nükleer tehditler dahil tehditlerin yayılmasına katkıda bulunacaklar"

(Selman Aksünger/Amsterdam)

6- Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı Adana'da hizmete açıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren merkezde, bağışla alınan insan derileri işlenerek 2 ila 5 yıl saklanabiliyor

Yanık Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Koray Daş: "Bu derileri ağır yanığı bulunan hastaya nakil ettiğimizde bize 1-2 ay süre kazandırıyor. Bu, onlara kendi dokularından yeni deriler oluşturabilmemiz için yeterli bir süre"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye'nin Afrika ile ticareti "kazan-kazan" stratejisiyle artmaya devam ediyor

Türkiye'nin kıta ülkelerine ihracatı son yıllarda hem artıp hem çeşitlenerek, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 yükseldi ve 19,4 milyar doları gördü

İhracat, bu yılın ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak 8,4 milyar dolar oldu, liste başında Fas, Mısır ve Libya yer aldı

İstanbul'da bugün kapılarını açan ve yarın da devam edecek "AFEX'25 Afrika İş Forumu ve Fuarı"nın savunma sanayisinden tarıma, enerjiden inşaata, sağlıktan finans ve teknolojiye kadar farklı alanlarda işbirliklerini daha da artırması hedefleniyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

8- Sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı vatandaşlar broşürlerle uyarılıyor

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, meteorolojik veriler ışığında gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükseleceğini göz önünde bulundurarak, yangın riski yüksek yerlerde önleme çalışmaları yapıyor

Köy kahvehaneleri, trafik kontrol noktaları ve turizm alanlarında dağıtılan broşürlerde orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılacaklara ilişkin uyarılar yer alıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı)

9- Küresel enerji fiyatları, İsrail-İran ateşkesiyle çatışma öncesi seviyelerin altına indi

Gerilimin 12'nci gününde Trump'ın duyurduğu ateşkes sonrası Brent petrolün varil fiyatı, 66,86 dolara gerileyerek çatışma öncesi seviyenin yüzde 4 altına indi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları ateşkesin duyurulduğu gün bir önceki güne göre yüzde 12,1 düşüşle megavatsaat başına 35,61 avrodan kapandı

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Grafikli)

10- Yeşilay Başkanı Dinç'ten çocuk ve gençlere "yaz tadili" önerisi:

"Çocuklar boş kaldıklarında ister istemez o boşluktan doğan şekilde en kolay ulaşabilecekleri dijital mecralarda kontrolsüz şekilde vakit geçirmeye başlıyorlar"

"Benim 'Yaz tatili değil yaz tadili yapalım' diye bir teklifim var. Tatil ataletten geliyor, hiçbir şey yapmamak gibi bir anlam taşıyabilir. Tadil tamir etmekten geliyor. Bir insan yazın kendini tamir edebilir, geliştirebilir, güzelleştirebilir, tadil edebilir"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İstanbul'da görülen yılanlar için uzmanlardan uyarılar

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak: "Hazer yılanı, eskülap yılanı gibi yılanlar farelerle mücadele eder ve zararsızdır. Sarı yılan vardır, boyu 2,5 metreyi bulur, oldukça kalın bir yılandır ancak hiçbir zehri yoktur. Ev yılanı zehirsizdir. Bunların hepsi İstanbul'da görebileceğiniz yılanlar ama en çok karşılaşılan Hazer yılanıdır, genelde arabaların içerisine giriyor"

Ziraat Mühendisi Ömer Demir: "Yılanları öldürmeye kalkarsak farelerden geçemeyiz, etraf fare dolar. Bize zarar vermediği sürece yılanı öldürmemeliyiz. Açık arazide, tarlada yılanı öldürmenin bize faydası olmadığı gibi zararı vardır, oradaki sistemi bozuyoruz"

(Gökçe Karaköse/İstanbul)???????

12- Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş

Gözde turizm merkezi Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı zenginlikleriyle her yıl on binlerce yerli ve yabancı dalış tutkununu ağırlıyor

Dalış eğitmeni Erhan Onat: "Kaş bölgesinde birden çok batık mevcut ve bunlardan bazıları tank, uçak, gemi ve su altı sanat parkı. Ayrıca, dünyada ilk 10'a girebilecek kanyona ve orijinal batıklara sahibiz"

(Talip Demirci/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.