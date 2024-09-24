Türkmenistan'ın 33. Bağımsızlık Yılı Paneli - Son Dakika
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Türkmenistan'ın 33. Bağımsızlık Yılı Paneli

Türkmenistan\'ın 33. Bağımsızlık Yılı Paneli

Ankara'da düzenlenen panelde Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ve iş birliği imkanları ele alındı.

24.09.2024 19:00
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TÜRKMENİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından bağımsızlığının 33'üncü yılında Türkmenistan- Türkiye İlişkileri paneli düzenlendi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33'üncü yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkileri paneli, TOBB Ekonomi Üniversitesi'nde yapıldı. Panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve davetliler katıldı. Panelde Türkmenistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, Türkmenistan'ın mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi potansiyeli ile Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ve iş birliği imkanları ele alındı.

'TÜRKİYE, AŞKABAT'TA İLK BÜYÜKELÇİLİK AÇAN ÜLKE'

Büyükelçi Ishanguliyev, Türkiye'nin Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu hatırlatarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsız hukuk statüsünün uluslararası alanda tanınmasının tüm aşamalarında çok önemliydi. O dönemde kurulan Türkmen-Türk iş birliği gelenekleri ile ilişkilerimizin özel niteliği yıllar içinde değişmemekle kalmamış, aynı zamanda daha da güçlendirilerek iki halk ve devlet arasında gelişen bağlar için sağlam bir temel haline gelmiştir. Bağımsızlık, bizim şanlı geçmişimiz, mutlu günümüz ve büyük geleceğimizdir. Bu nedenle kutsal bağımsızlığa olan samimi bağlılığımız sarsılmazdır" diye konuştu.

'ZİYARETLER ARTARAK BÜYÜYOR VE DAHA DA BÜYÜYECEK'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da "Türkmenistan'ın bağımsızlığını 1991'de ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. İki kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 29 Şubat 1992'de başladı ve iftiharla söylüyoruz ki Aşkabat'ta her tarafta Oğuz Kaan mühürleri var. Orada ilk büyükelçiliği açan da Türkiye oldu. Türkiye Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünü destekliyor. Her alandaki ilişkiler de bir millet iki devlet esasında karşılıklı saygı, sevgi, iş birliğine dayalı olarak her geçen gün yapılan üst düzey ziyaretlerle artarak büyüyor ve daha da büyüyecek. Kardeş Türkmenistan'ın 27 Eylül Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Daim ve kadim olmasını diliyorum ve diyorum ki dünya durdukça sen de var ol, başların tacı, dillerin sedası Türkmenistan" dedi.

Kaynak: DHA

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