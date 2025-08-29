Uçak Kırıma Uğradı, Mürettebat Güvende

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının Muğla'daki Milas- Bodrum Havalimanı'na dönüşü esnasında teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve bu sırada kaza- kırıma uğradığını bildirdi.

ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDEN UÇAK, ZORUNLU İNİŞTE KAZA- KIRIMA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüşü esnasında teknik bir nedenle Yatağan'daki bir tarlaya acil iniş yapmak zorunda kaldı ve bu sırada kaza- kırıma uğradı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

PİLOT SAĞ KURTARILDI

Kazadan sağ kurtarılan pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye getirildi. Kurtarılan pilotun hastaneye getirilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pilotun ambulanstan alınarak sedye ile hastaneye getirilişi yer aldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: PİLOTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadelerini kullandı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

DENİZLİ'DE ÇIKAN YANGIN AYDIN'A SIÇARADI

Öte yanda Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını Aydın'ın Buharkent ilçesine de sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

