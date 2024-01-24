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Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde ''soykırım'' yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhinde açtığı davada ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacak.

24.01.2024 - 20:56,  Güncelleme: 23:33
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR

UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıklayacak

Açıklamada, tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi. Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" amacıyla ihtiyati tedbir talep ettiği belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıklayacak

GÜNEY AFRİKA HANGİ TEDBİRLERİ TALEP ETTİ?

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor. Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıklayacak


Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

  1. Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,
  2. Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,
  3. Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,
  4. Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,
  5. Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,
  6. Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,
  7. Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,
  8. Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,
  9. Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
Kaynak: AA
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