Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 25. kez düzenleniyor

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Haber: Edda SÖNMEZ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl 25. kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin ayrıntılarını paylaştı. Festival, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festivalin uluslararası alanda prestijli bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali uluslararası anlamda bir kültür hazinesi" dedi.

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisini Büyükçekmece'de buluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle 24 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin basın tanıtımı Feshane Artİstanbul'da gerçekleşti. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbirinden dikkat çekici uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Nakış Çalıştayı, Uluslararası Kukla Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, halk konserleri, su gösterileri gibi etkinlikler ile dolu dolu olan festival ilgi çekici sergilere de ev sahipliği yapacak.

"Festival uluslararası anlamda bir kültür hazinesi"

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivalin Dünya Festivaller Birliği CIOFF'un Türkiye'deki A kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Zor bir festival. Dört ayaktan oluşuyor. Birincisi Heykel Sempozyumu. Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlar heykellerini yapıyor. İstanbul'a, Büyükçekmece'ye bırakıp gidiyorlar. Onlar da şehrimizi süslüyor. İkincisi unutulmaya yüz tutmuş, geçmiş yaşantımızı ortaya koyan El Sanatları Atölyesi çalışmaları, onların sunulması, hatta satışı. Üçüncüsü Dünya Halk Dansları Yarışması. Bu da ödüllü bir yarışma. Geçmiş yaşantısını dünyanın folklorik olarak ortaya koyan çok önemli bir kültür hazinesi olarak icra ediliyor. Unutulmaması gerekiyor. Burada Türkiye Folklor Kurumu da başından itibaren bize çok büyük destek vermiştir. Dördüncü ayak Dünya Fotoğraf Yarışması. Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf sanatçısının çektikleri fotoğrafları göndermeleri, uluslararası jüri üyelerinin seçimi ve birinci, ikinci, üçüncü, diğer ödüller belli olduktan sonra onların davet edilmesi. Dünya fotoğraf sanatına büyük hizmet olarak ortaya çıkıyor. Bu sanatçıların bir noktada buluşturulması, onların dünya sanat hayatına katkılarının bu vesileyle dünyaya tanıtılması. Dolayısıyla İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali uluslararası anlamda bir kültür hazinesi. Bu nedenle Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali devam ettirilmelidir.

"Çeyrek asırda tek başımıza bu noktaya getirdik"

Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra festivali İstanbul'un festivali ilan etmesi bugün bizim işimizi kolaylaştırmıştır. İnanıyorum ki bundan sonra bu festivalin altyapısı, mekansal altyapısı ve sanatsal içyapısı, sanat değerinin daha yüksek olması gereken noktalar mutlaka yerine getirilecek, yapılacak. Bu festival dünyada bugün nasıl aranan, bilinen bir festivalse gelecekte bundan çok daha dünyada "İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" deyince herkesin tanıyacağı bir festival haline gelecektir. Çünkü biz bunu çeyrek asırda bu noktaya getirdik. Hem de tek başımıza getirdik. Devletten bir kuruş para almadan bütün maliyetini finansörlerimiz karşıladı. Onlara şükran borçluyuz ve diğer fiziki insan gücünü de Büyükçekmece gençliği, Büyükçekmece kadınları ve Büyükçekmece ailemiz karşıladı. Çalışanlarımız karşıladı. Hiçbir şekilde bir şirkete veyahut da yapımcı bir gruba vererek, ihale ederek bu festivali yapmadık. Tamamıyla amatör ruhla yapılmıştır, amatör ruhla devam edecektir"

"Herkesi, festivale bekliyoruz"

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin küratörleri de bu yıl ki festivale yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdiler:

Nurettin Bektaş: "Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanıyım. 25 yıldır yapılan İstanbul Büyükçekmece Heykel Festivali'nin dördüncü yılı. Heykel Sempozyumu ayağının kreatörlüğünü yapıyorum. Bu yıl sempozyumumuzu dört yabancı, iki Türk heykeltıraş altı sanatçıyla yapacağız. Bütün halkımızı festivali izlemeye davet ediyoruz. Heykel sanatçılarını izlemeye davet ediyoruz ayrıca. Dışarıda heykellerin yapılabilmesi, halkın bu sanatı iyi tanıması için yapılıyor zaten. Halkın genel eğitimi için, kültür eğitimi için çok önemli şey çünkü"

Seher Danışoğlu: "Tasarımcıyım. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Tasarımı bölümü mezunuyum. Aynı zamanda kreatörlük yapıyorum. Üç yıldan beri de İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde bazı sergilerin kreatörlüklerini yapıyorum. Bu yıl da 25'inci yıl olarak "Çeyrek Asırlık Yolculuk" adını verdiğimiz sergide kreatörlük çalışması yaptım. 25 yılın tüm sergilerinin ve afişlerinden oluşan bir sergi yapıyoruz Dumlupınar Salonumuzda. Onun çalışmaları yaptık. Gelenekten geleceğe kültür köprüsü olmasıyla ilgili ve 25 yılın tüm birikimlerini bugüne kadar yapılmış olan bütün sergilerden aldığımız örneklerle beraber bir seçki oluşturduk. Herkesi festivale, böyle kültür çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı, çok keyifli geçen bir haftalık sürece bekliyorum."

Anadolu Ateşi 25. yaşını kutlayacak

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz Pazartesi günü Mimar Sinan'ın eserleri ile anlam kazanan tarihi Kültürpark'ta gerçekleştirilecek görkemli törenle resmi açılış yapılacak. Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde katılımcı 75 ülkenin bayrakları ile yapılacak Bayrak Seremonisinin ardından Büyükçekmece Gölü üzerinde yapılacak dans, su, ışık ve flyboard gösterileri ile nefesleri kesecek. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek resmi açılış töreninde bu yıl 25. yılını kutlayan Anadolu Ateşi ve Altınköprü Halk Dansları Topluluğu ortak projesi olan "Adımlarla Çalışmak" gösterisi sahnelenecek.

Bu yıl festival İstanbul'a yayılıyor

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl festivale katılan ülkelerin dans grupları, el sanatları atölyeleri ile İBB THM Topluluğu, İBB TSM Topluluğu, İBB Bandosu ve İBB Mehteranı'nın katılımıyla İstanbul'a yayılacak. Ekipler, festival süresince İstanbul'un faklı ilçelerindeki meydanlar ve kültürel mekanlarda bölge halkına yönelik gösteriler düzenleyecek. Kültür, sanat ve dans gösterileriyle bir kez daha "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne göz kırpan festival 3 Ağustos Cumartesi gecesi muhteşem bir kapanış gösteriyle son bulacak.

9 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" ödülü

2000 yılında başlayan ve 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliği'ne üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'de CIOFF'a ilk üye olan A Kategorisindeki tek festival. Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan festival Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 9 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görüldü.