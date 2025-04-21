Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Mersin Çocuk Festivali, Almanya'dan gelen dans topluluğunun gösterisiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalin önemine dikkat çekerek katılan yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

21.04.2025 18:12  Güncelleme: 21:45
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(MERSİN) - Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında Almanya'nın Berlin kentinden gelen Neuenhagen Bei Çocuk ve Gençlik Dans Topluluğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirdiği dans gösterileri ile karşıladı. Dans gösterisinin ardından Türkiye'nin 4 ilinden ve 9 farklı ülkeden festival için kente gelen dans topluluklarının öğrencileri ve temsilcileri de Başkan Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin Çocuk Festivali, renkli görüntülere ve sıcak anlara sahne olmaya devam ediyor. Festival kapsamında Almanya'nın Berlin kentinden gelen Neuenhagen Bei Çocuk ve Gençlik Dans Topluluğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirdiği dans gösterileri ile karşıladı. Gösteriyi büyük bir ilgiyle izleyen Başkan Seçer, çocukların neşesine ortak oldu. Alman çocuklar, danslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dans gösterisinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'den Adıyaman, Edirne, Adana ve Ankara illerinin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Arnavutluk, Gürcistan, İran, Kosova ve Polonya'dan halk dans toplulukları öğrencileri ve ekip liderleri yer aldı. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hello Mersin' kursiyerleri de yer alarak, yurt dışından gelen öğrencilere rehberlik etti.

"Ulusal Egemenlik, egemenliğin halka devredilmesini ifade eder"

Ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini anlatarak konuşmasına başlayan Seçer, "Bizim için çok özel iki etkinlik için buraya geldiniz. Bir tanesi ulusal ve bizim milli bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram. Ulusal egemenlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasından önce Türkiye'de bir rejim değişikliği, parlamenter sistemin kabulü ve meclisin kurulmasını ifade eder. Diğer bir anlamıyla, egemenliğin halka devredilmesini ifade eder. Diğeri de 2. Uluslararası Çocuk Festivali'miz. Bu festival de şehrimize çok büyük değer katıyor" dedi.

"Ülkelerinize ve şehirlerinize döndüğünüzde Mersin'in barış ve dostluk kenti olduğunu anlatın"

Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara verdikleri değeri projelerle gözler önüne serdiklerini söyleyen Seçer, "Belediye binamızda Çocuk Tiyatro Sahnesi var. Her hafta belirli bir gün, bir okuldan öğrenciler gelir belediye binasında çocuk oyunlarımızı izlerler. Biz istiyoruz ki; çocuklar küçük yaşta belediye anlayışıyla tanışsın" dedi. Seçer, kaldıkları süre zarfında Mersin'i gezerken tanıma fırsatı bulacaklarının altını çizerek, "Birkaç gün burada gezileriniz olacak. Uygulamalarımızı sizlere gösterecekler ve anlatacaklar. Keyifli günler geçirmenizi diliyorum. Ülkelerinize ve şehirlerinize döndüğünüzde herkese selamlarımızı iletin, Mersin'i anlatın. Mersin'in barış ve dostluk kenti olduğunu anlatın" diye konuştu.

Ziyarette yabancı öğrenciler de kendilerini tanıtarak Mersin'i ve festivali çok sevdiklerini anlatırken, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Şah İsmail Çalışkan ise deprem bölgesinde yaşanan travmalardan sıyrılıp Mersin'de misafir edilmekten ve motive olmaktan duydukları memnuniyeti aktararak, "Deprem bölgesinde travmalardan sıyrılıp böyle bir etkinlikte burada olmak bizim için bir şeref ve onurdur" dedi.

Festivale İran'dan katılan ve Seçer'i ziyaret eden öğrencilerden Salih Şefizade'nin kendi dilinde okuduğu 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' manisi ise duygu dolu anlar yaşattı. Ziyaret, çocukların yöresel hediyelerini Seçer'e takdim etmeleri ve Seçer'in de çocuklara hediye takdim etmesinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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