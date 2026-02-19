Ümit Özdağ'dan Komisyon Raporuna Tepki: "Bu Rapor, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Yapısına İndirilmiş Bir Darbedir"

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Bu raporu satır satır inceledim. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarmış olduğu ilk, milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapor. Bunun başka anlamı yok. Kimse bize güzelleme yapmasın. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Türkiye'nin yüksek enflasyon ve özellikle yüksek gıda enflasyonu altında ramazan ayına girdiğini vurgulayarak, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin zor durumda olduğunu söyledi. Özdağ, "Ramazan ayını yüksek enflasyon, özellikle yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı bir ortamda idrak edeceğiz. 16 milyon 800 bin emekli, dul ve yetimin, milyonlarca asgari ücretlinin aldıkları sosyal yardım niteliğindeki maaş ile zaten zorunlu olarak oruç tutmak zorunda kaldıkları bir ekonomik buhranda ramazanı idrak ediyoruz" dedi.

"OECD ülkeleri arasında et, balık ve tavuk eti yemede sonuncu sırada Türk milleti"

Gelir dağılımına ilişkin veriler paylaşan Özdağ, şunları söyledi:

"En zengin yüzde 1, servetin yüzde 20'sini kontrol ediyor. En zengin yüzde 10 servetin yüzde 68'ini kontrol ediyor. 44 milyon yurttaşımız ise toplam servetin ancak yüzde 2,7'sini kontrol ediyor. Türkiye'de bütün zenginliğin yüzde 68'ini kontrol eden yüzde 10 haksız bir zenginlik ve lüks içinde yaşarken, servetin ancak yüzde 2,7'sine ulaşabilen 44 milyon vatandaşımız pazardan 2 kilo domates, 2 kilo soğan almakta zorlanıyor. OECD ülkeleri arasında et, balık ve tavuk eti yemede sonuncu sırada Türk milleti."

Ramazan boyunca 20 ilde yurttaşlarla bir araya geleceklerini belirten Özdağ, iftardan önce pazara giderek vatandaşla görüşeceklerini kaydetti.

"2026'nın ilk 45 gününde 10 emniyet mensubu intihar etti"

Özdağ, Emniyet Teşkilatı'nın sorunlarını yakından bildiğini belirterek, "2026'nın ilk 45 gününde 10 emniyet mensubu intihar etti. Polis intiharları istatistiklerin 4 kat üzerinde. Mobbing, aşırı çalışma, ekonomik şartlar ve yaşanan baskılar bu tabloyu ortaya çıkarıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, artık bir saniye bile geçirmeden bu vatan evlatlarına sahip çıkın" dedi.

"Sınırlarımızdan ne sığınmacı ve kaçaklar ne de uyuşturucu tacirleri geçebilecek"

Özdağ, uyuşturucu ve organize suç tehdidinin büyüdüğünü savunarak, "Yılda 200 milyar dolara yakın bir kara paranın varlığından bahsediliyor. Organize suç örgütlerinde Avrupa'da birinci, dünyada 14. sıradayız. Türkiye uyuşturucu trafiğinde transit ülke olmaktan çıkmış hedef ülke haline gelmiş. Ortaokulların önünde bile uyuşturucu satılıyor. Sanal kumar aileleri dağıtıyor" diye konuştu

Uyuşturucuyla mücadelede zorla tedavi dahil tüm yöntemlerin kullanılacağını belirten Özdağ, "Namus bildiğimiz sınırlarımızdan ne sığınmacı ve kaçaklar ne de uyuşturucu tacirleri geçebilecek" dedi.

"Bu bir batak ekonomisidir"

Merkezi yönetim bütçe verilerine değinen Özdağ, şunları söyledi:

"Gelirler 1 trilyon 421 milyar TL, harcamalar 1 trilyon 635 milyar TL oldu. Daha yılın ilk ayında 214,5 milyar bütçe açığı ortaya çıktı. Ocak ayında 456,4 milyar TL faiz ödemesi gerçekleşti. AKP hükümeti daha ilk ayda bütçe gelirlerinin yüzde 32'sini faize, yüzde 15'ini bütçe açığını kapatmak için borçlanmaya ayırmak zorunda kaldı. 2026 gelirlerinin yaklaşık yarısı borç ve faize gitmiş. Bu bir batak ekonomisidir."

"Sayın Karahan, Yunanistan'a kış gelmiyor mu"

Özdağ, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Karahan, gıda enflasyonunun mevsimden dolayı yüksek çıktığını söylüyor. Havalar soğuk olduğu için gıda enflasyonu yüksekmiş. Bir şey daha öğrendik demek ki kış sadece Türkiye'ye geliyor. İstanbul'dan arabanıza binip Yunanistan'a giriyorsunuz, Batı Trakya'da alışveriş yapıyorsunuz, İstanbul'dan daha ucuza geliyor. Sayın Karahan, Yunanistan'a kış gelmiyor mu kardeşim? Merkez Bankası Başkanlığı ciddiyet ister."

"İktidarda tuttuğunuz AK Parti'yi iktidardan siz götüreceksiniz"

Özdağ, ekonomik tabloyu değerlendirirken emeklilerin yaşadığını geçim sıkıntısının altını çizerek çağrıda bulundu. Özdağ, "Ayda 20 bin TL alan 5 milyon emekli ile ortalama 23 bin TL alan 16 milyon emekliye yıllık açlık sınırı altında yaşam hakkı veriliyor. Değerli emekliler, mahküm edildiğiniz açlık sizin kaderiniz değil. 24 yıldan beri iktidarda tuttuğunuz AK Parti'yi iktidardan siz götüreceksiniz. Sizin oylarınız götürecek."

"Bu nasıl bir devlet ciddiyeti?"

Özdağ, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'na ilişkin şunları söyledi:

"Kravatlı teröristler Münih'e geldiler. 2008'de Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıyı yöneten terörist de oradaydı. Devlet protokolü içindeydiler. Kırmızı bültenle aranan bir terörist nasıl oluyor da bizim devlet görevlilerimizle aynı salonda bulunuyor? Bu nasıl bir devlet ciddiyeti?"

"Milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapor"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan komisyonu dün ortak raporu yayınladı. Bu raporu satır satır inceledim. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarmış olduğu ilk, milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapor. Bunun başka anlamı yok. Kimse bize güzelleme yapmasın. Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir. Evet, terörsüz bir Türkiye'yi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları istiyor. Ancak bunu terör örgütüyle pazarlık yaparak, terör örgütünün taleplerini kabul ederek ve Türkiye'yi etnisiteler, mezhepler ekseninde bölerek yapamazsınız."

"Onlarca Belediye Başkanınız tutukluyken siz bu rapora nasıl imza attınız?"

Raporun yerel yönetimlere ilişkin maddesine değinen Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek şöyle konuştu:

"Silivri'de onlarca Belediye Başkanı tutuklu. Sayın Genel Başkan, onlarca Belediye Başkanınız tutukluyken siz bu rapora nasıl imza attınız?"

"Kimse bizim Gümülcine'ye, İskeçe'ye gidip müftülerimizi ziyaret etmemizi engelleyemez"

Özdağ, Yunanistan Çözüm Partisi Milletvekili Konstantinos Chitas'ın, kendisinin Yunanistan'a girişinin yasaklanmasına ilişkin çağrısına yönelik soruya da yanıt verdi. Özdağ, "Batı Trakya'da yaptığım konuşmalar Yunanistan'ın egemenliğini tehdit eden konuşmalar değildi. Lozan hukukuna riayet edilmesi gerektiğini hatırlattım. Kimse bizim Gümülcine'ye, İskeçe'ye gidip müftülerimizi ziyaret etmemizi engelleyemez" dedi.

"Siyaseti Ankara koridorlarında değil Anadolu sokaklarında yapmayı tercih ediyoruz"

Yaklaşan seçimlerinde partisinin herhangi bir ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Seçim sistemi bir ittifakı zorunlu hale getiriyor olabilir. Ancak şu aşamada Zafer Partisi olarak herhangi bir ittifak çalışması ile siyasi mühendislik yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Biz siyaseti Ankara koridorlarında değil Anadolu sokaklarında yapmayı tercih ediyoruz."