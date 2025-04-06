Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi - Son Dakika
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Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da başladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kurultayda Ümit Uysal adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı. Dolayısıyla tek genel başkan adayı Özgür Özel oldu. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu da kurultaya dikkat çeken bir mesaj yolladı.

06.04.2025 10:55
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CHP'de bugün olağanüstü kurultay günü. Kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi. Bir diğer aday, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek ise yeterli delegenin imzasını alamadı. Kurultay'da tek genel başkan adayı Özgür Özel oldu.

Uysal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli Dostlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım;

Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için girişimde bulundum.

1. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası.

2. Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.

3. CHP'nin, bütün Türkiye'yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50'yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.

Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.

Arayan, destek veren tüm dostlarıma, tüm yol arkadaşlarıma, girişimime umutla ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ederim.

Tam demokratik, kalkınmış, üreten ve paylaşan bir Türkiye için; toplumun tamamını kucaklayan, yüzde elliyi aşan oranda halk desteğine sahip olan bir CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız!

Saygılarımla."

Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi! 2 isim yarışacak
Ümit Uysal

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak üniversiteye kaydoldu ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi ve belediye başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi ve kazandı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 62.3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı\'nda adaylıktan çekildi

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Son Dakika Güncel Ümit Uysal, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda adaylıktan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ahmet1998*:
    İşleri güçleri tiyatro. chp bu ülkenin 6s gibi beka sorunudur. 90 38 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    tiyatro 83 15 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bunların Hiçmi Doğru işi olmaz Bizanslılar bile bu kaşar oyun oynamadı 63 15 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    vermişsiniz yine özele hiç yapmayın direk verin 54 14 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    kendi çaldı kendi oynadı,genel başkanları gibi. 44 8 Yanıtla
  • 78908900:
    Fatih Altaylı ,Atatürkün partisi Atatürk ile bitti , kurucu partşyiz diyor chp liler yaw siz saat kuramazsınız saat.....Altaylı yı da ÇILDIRTTILAR sonunda :)))) 25 6 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    boş işleri oraya buraya laf yetiştirmek ten başka işe yaramıyor bu chp 19 5 Yanıtla
  • 768107:
    yakisirdiniz kismet belkide sizi antalya buyuksehir belediye baskani olarak goruruz 0 16 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Jeremy Rifkin, Dan Arbell, Michael Rubin Kimi istiyorsa o aday olacak. CHP ye demokrasi 100 yıldır uğramadığı için pentagondan izin çıkmayan kişiler aday olamaz. 10 2 Yanıtla
  • ercan Aktan:
    kendini reklam etti başta neden düşünmedin partini yıpratmayacağını 9 0 Yanıtla
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