Sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açıp bir genci kaçırdılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı bir grup, mahallede rastgele ateş açtıktan sonra bir genci zorla araca bindirip darbetti.

ÖNCE SOKAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Olay, 10 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir grup, 2 otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Otomobilden inen 3 kişi, yanlarında bulunan silahlarla sokakta bekleyen 2 kişiye rastgele ateş açtı.

SONRA BİR KİŞİYİ KAÇIRIP DARBETTİLER

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.'yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren F.S., hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA/ İHA