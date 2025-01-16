Umut Kervanı 335 Bin Aileye Yardımda Bulundu

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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, geçen yıl yurt içi ve dışında 335 bin 996 aileye ulaşarak 139 milyon 857 bin 322 lira değerinde insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Kurtaran, Fatih'te düzenlenen basın toplantısında vakfın 2024 yılı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Burada konuşan Kurtaran, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına ilişkin, "Bundan sevinçliyiz. İnşallah bundan sonrası için hayırlara vesile olacak gelişmeler olur. Bizler de Gazze'deki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Gazze'ye hizmetlerinin devam edeceğini belirten Kurtaran, İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Kurtaran, Filistin Sağlık Bakanlığıyla protokol imzaladıklarını, hastanenin 3 ayda hizmete gireceğini dile getirdi.

Kurtaran, Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 ayı aşkın bir süredir yaşanan insanlık dışı saldırıların yürekleri derinden yaraladığını belirterek, "Yaptığımız yardımlarla her ne kadar zulmü durduracak gücümüz olmasa da dara düşmüş kardeşlerimizi bir nebze olsun rahatlatmak adına yanlarında durmaya gayret ettik. Yaşanan zulme, katliama, öldürmeye ve insanlık dışı muameleye karşı izzetle direnen Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze halkına destek olduklarını, Ürdün üzerinden gönderilen 12 tır ve Mısır üzerinden gönderdikleri 8 tır insani yardımla ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını anlatan Kurtaran, Lübnan'a sığınan Filistinliler ve Lübnan halkına gıda, sıcak yemek, ilk yardım ve barınma desteği sağladıklarını kaydetti.

Kurtaran, Suriye'ye de yardımlar ulaştırdıklarını, sıcak yemek, yakacak, kırmızı et, nakdi ve gıda yardımlarıyla onların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

"335 bin 996 aileye ulaştık"

Vakıf olarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İstanbul, Diyarbakır, Batman, Adana, Şanlıurfa, Siirt, Van, Gaziantep ve Bingöl'de toplam 10 arama kurtarma ekibi oluşturdukları, bu yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Vakfın, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları faaliyetleri anlatan Kurtaran, şu bilgileri verdi:

"Umut Kervanı olarak, yurt içinde yapmış olduğumuz gıda, giyim, nakdi yardım, kırmızı et, ev eşyası, kırtasiye, yakacak, sıcak yemek, ayakkabı, un, temizlik ürünleri, kurban eti ve deprem bölgesi yardımları olmak üzere 60 bin 546 aileye ulaştık. Toplamda 50 milyon 237 bin 355 lira değerinde ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Yurt dışında ise başta Filistin olmak üzere, Lübnan, Yemen, Suriye, Afganistan, Asya ve Afrika ülkelerinde cami ve medrese inşaatı, katarakt ameliyatı, su kuyusu, kurban, sıcak yemek, gıda paketi gibi çeşitli projelerle 275 bin 450 aileye ulaşarak 89 milyon 621 bin 586 lira değerinde yardımda bulunduk. Genel toplamda ise 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 335 bin 996 aileye ulaşarak 139 milyon 857 bin 322 lira değerinde insani yardımda bulunduk."