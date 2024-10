Uyuşturucu Sorunu Gençliği Tehdit Ediyor

Güncel

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Türkiye'de artan uyuşturucu kullanımına dikkati çekerek, "Sokak satıcıları ve baronlar iş birliği içerisinde gençlerimizi zehirlemeyi hedefliyor, AKP ise tüm bu yaşananlara ses çıkarmamayı tercih ediyor. Her gün işsizlikle ve yoksullukla boğuşan gençlerimizin bir de bu bataklığa düşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı rapora göre, 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 artarken, Türkiye sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. Rapora göre, Türkiye, 'metamfetamin' ve 'captagon' gibi sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülkeler arasında oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, şunları söyledi:

"Türk gençliği öldürülüyor"

"Türkiye'nin görmezden gelinen en büyük problemi uyuşturucu. Sokak satıcıları ve baronlar iş birliği içerisinde gençlerimizi zehirlemeyi hedefliyor, AKP ise tüm bu yaşananlara ses çıkarmamayı tercih ediyor. Türkiye'nin ve Türk gençliğinin en büyük sorunu uyuşturucudur. Şu an konuşulmuyor, konuşturulmuyor, sümen altı ediliyor. Türkiye'nin şu an geldiği uyuşturucunun satışı, üretimi, dağıtımı ve kullanımın yaşı ve oranı korkunç bir boyuta ulaşmış durumda. Türk gençliği ölüyor. Türk gençliği öldürülüyor. Her gün işsizlikle ve yoksullukla boğuşan gençlerimizin bir de bu bataklığa düşmesine izin vermeyeceğiz."

Uyuşturucu bağımlılığının en çok gençleri etkilediğinin altını çizen İYİ Partili Aslan, ortak akılla etkin mücadele başlatılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi. Aslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin deniz limanlarına yönelik ardı arkası kesilmeyen kokain sevkiyatları gerçekleştiriliyor"

"Bağımlılık sadece gençleri değil aileleri de parçalıyor. Bu bağımlılık batağından kurtulamayan gençler, bunalıma girip intihara sürükleniyorlar. Uyuşturucuya karşı mücadele edildiği söylense de etkin bir mücadele yürütülmediği kesin. Zehir tacirleri uyuşturucu organizasyonları için yeni ticaret ve sevkiyat yöntemleri geliştirmeye devam ediyor. Mersin Limanı başta olmak üzere Türkiye'nin deniz limanlarına yönelik ardı arkası kesilmeyen kokain sevkiyatları gerçekleştiriliyor. Gerçekleri ne kadar gizleyeceksiniz?

"AKP iktidarının bu ülkeye bir gençlik borcu var"

Gecemizi gündüzümüze katıp gençlerin asıl sorununun uyuşturucu olduğunu üstüne basa basa anlatmak zorundayız. Daha geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki yeni mezun gencimiz, KYK yurdundan atlayarak intihar etti. Türkiye günden güne gençlerini kaybediyor. Gelecek kaygısıyla boğuşan, yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edilen gençlerin gelecekleri ipotek altına alındı. Milyonları karamsarlığa sürükleyen, toplumun topyekun psikolojisini mahveden AKP iktidarının bu ülkeye bir gençlik borcu var."