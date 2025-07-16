Valilik Önünde Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Valilik Önünde Anma Etkinliği Düzenlendi

16.07.2025 00:09
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VALİLİK ÖNÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİDiyarbakır Valiliği'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi.

VALİLİK ÖNÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır Valiliği'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi. Programa vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programa, Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kaymakamlar, gaziler, şehit aileleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce açılan stantlarda, kurumların yaptığı çalışmalar hakkında gelenlere bilgiler verildi. Program, İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

'15 TEMMUZ GECESİ TOPYEKÜN TÜRKİYE'MİZ HEDEF ALINDI'

Programda konuşan Vali Zorluoğlu, 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasının hedef alındığını belirterek, "15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik, aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. O gece FETÖ'cü hainler sadece cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef almadı, o gece sadece devletimizin güvenlik birimleri hedefe konmadı, 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alındı, geleceğimize, bekamıza kast edildi. Bizi asırlardır bu topraklarda var eden kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz yok edilmek istendi. Ancak milletimizin feraseti; cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve parlamentomuzun dirayeti, silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik birimlerimizin vatansever evlatlarının azmi ve kararlılığı bu hain planı boşa çıkardı. 15 Temmuz tüm zorluklara rağmen kazandığımız, kurtuluş savaşımızdan sonra milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır. 15 Temmuz, on yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniş olma yanında, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun da hikayesidir" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE ULAŞAN TÜRKİYE'DE DİYARBAKIR, TÜRKİYE YÜZYILININ PARLAYAN YILDIZI OLMAYA ADAYDIR'

Diyarbakır'ın bölgenin parlayn yıldızı olmaya aday olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, "Biliyorsunuz ülkemizin sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin eşsiz destekleriyle yürütülen bir 'Terörsüz Türkiye' vizyonu var. Bu çalışmada elhamdülillah çok büyük bir mesafe alındı ve birkaç gün önce terör örgütünün silahlarını teslim etme aşaması da başladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşan Türkiye'de kanaatimce kadim şehir, medeniyetler şehri, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı olmaya adaydır. Diyarbakır, 'Terörsüz Türkiye' zemininde kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en müreffeh şehirlerinden biri haline gelecektir. Diyarbakır artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla ve kısır çekişmelerle anılmayacak. Diyarbakır artık üreten, ürettiğini içeride ve dışarıda satabilen, gençlerine iş imkanı yaratan, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla adını duyuran bir şehir olacaktır. Sözlerimin sonunda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında, canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı yayınla alandaki vatandaşlara dinletildi. Dengbejlerin yaptığı dinletilerin ardından Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Koro Müdürlüğü tarafından da günün anlam ve önemine ilişkin konser verildi. İlahilerin ardından program sona erdi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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