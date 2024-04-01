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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.443
Açılan Sandık Oranı : % 99,67
Kullanılan Oy : 480.306
Geçerli Oy : 441.379
Katılım Oranı : % 67,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,5244.969
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,13119.741
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3623.667
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,6911.866
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 2,028.898
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,838.095
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,954.193
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,763.367
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,733.200
SAADETÖZAY İLHAN% 0,662.912
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,632.796
TKPONUR YILMAZ% 0,371.634
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,31.319
DPHASAN KEDALİ% 0,241.063
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,18789
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,14636
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,13557
HKPSAİT KIRAN% 0,11482
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,09373
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,07326
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06258
MİLLETRAFET KAYA% 0,05236
DİĞER% 02
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 21,41.165
AK PARTİREMZİ ORHAN% 21,071.147
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 19,021.035
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 16,28886
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 15,91866
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 1,99108
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,5484
CHPGÜLTEN ORHAN% 1,1965
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,9954
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,6133
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 68,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 58,689.182
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 33,25.195
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,12488
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 1,41220
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,25195
BTPHASAN ERGİN% 0,9141
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6399
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,5180
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,347
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,7210.200
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,157.300
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,463.305
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,47315
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,55118
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,3472
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,3165
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 57,895.218
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 27,072.440
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,04815
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,33120
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,8980
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,8980
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8778
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,8274
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6861
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,5247
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 59,1231.300
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,5113.505
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 6,143.251
CHPRIZA ÖZCAN% 2,521.336
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,76930
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 1,3689
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 1,12594
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,66350
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 0,61325
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,56298
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,42220
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1895
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,151
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 50,8234.787
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 41,2528.242
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,511.718
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,3890
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,16794
HÜDA PARMUSA DEMİR% 1,01689
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,59404
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,51347
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,29199
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,27186
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,18126
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,1177
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,14
Katılım Oranı : % 76,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,075.818
AK PARTİMURAT SEZER% 32,554.111
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,452.078
CHPİSA BARAN% 1,72217
SAADETİDRİS AKSONA% 1,16146
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 1,06134
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6380
BTPMETİN KEMAN% 0,3645
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,017.312
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,524.344
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 16,862.568
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,45373
CHPEŞREF CAN% 1,36207
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,34204
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,67102
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4569
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3452
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 63,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 58,1678.722
AK PARTİİSA BERGE% 24,0432.531
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,767.801
CHPÖMER DOĞAN% 3,014.077
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,253.045
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,311.775
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 1,011.369
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.328
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,831.122
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,67903
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,66886
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,45610
BTPMUSTAFA BERGE% 0,36488
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,17224
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,15201
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,12167
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0797
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,248.174
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,276.941
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,041.598
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,5442
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95345
BTPİSMET TOPCU% 0,66116
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3460
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,515.505
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 18,684.050
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,95640
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,85617
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,99215
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9196
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,86186
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,64139
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,486
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2350
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 51,163.807
CHPKEMALETTİN ARACİ% 28,292.105
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,721.170
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,54115
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,4104
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6750
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5642
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4634
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,215
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 61,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,5229.981
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,1514.660
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,653.051
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,91.569
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,861.543
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,32715
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,88473
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,87470
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,78420
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,65351
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,56300
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,38208
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,24129
HKPYILMAZ AVCI% 0,1689
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0841

Kaynak: AA

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