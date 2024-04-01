BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|2.443
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,67
|Kullanılan Oy
|:
|480.306
|Geçerli Oy
|:
|441.379
|Katılım Oranı
|:
|% 67,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 55,5
|244.969
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,13
|119.741
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,36
|23.667
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,69
|11.866
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 2,02
|8.898
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,83
|8.095
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,95
|4.193
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,76
|3.367
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,73
|3.200
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,66
|2.912
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,63
|2.796
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,37
|1.634
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,3
|1.319
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,24
|1.063
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,18
|789
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,14
|636
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,13
|557
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,11
|482
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,09
|373
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,07
|326
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|258
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,05
|236
|DİĞER
|% 0
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 21,4
|1.165
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 21,07
|1.147
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 19,02
|1.035
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 16,28
|886
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 15,91
|866
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 1,99
|108
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 1,54
|84
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 1,19
|65
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,99
|54
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,61
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 68,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 58,68
|9.182
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 33,2
|5.195
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 3,12
|488
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 1,41
|220
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,25
|195
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,9
|141
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,63
|99
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,51
|80
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,3
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 47,72
|10.200
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 34,15
|7.300
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,46
|3.305
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,47
|315
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,55
|118
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,34
|72
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,31
|65
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 57,89
|5.218
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 27,07
|2.440
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 9,04
|815
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,33
|120
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,89
|80
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 0,89
|80
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,87
|78
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,82
|74
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,68
|61
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,52
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 59,12
|31.300
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,51
|13.505
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 6,14
|3.251
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,52
|1.336
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,76
|930
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 1,3
|689
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 1,12
|594
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,66
|350
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 0,61
|325
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,56
|298
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,42
|220
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,18
|95
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,1
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 50,82
|34.787
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 41,25
|28.242
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,51
|1.718
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,3
|890
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 1,16
|794
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 1,01
|689
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,59
|404
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,51
|347
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,29
|199
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,27
|186
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,18
|126
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,11
|77
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,14
|Katılım Oranı
|:
|% 76,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 46,07
|5.818
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 32,55
|4.111
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,45
|2.078
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,72
|217
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 1,16
|146
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 1,06
|134
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,63
|80
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,36
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 48,01
|7.312
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,52
|4.344
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 16,86
|2.568
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,45
|373
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,36
|207
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,34
|204
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,67
|102
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,45
|69
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,34
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 63,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 58,16
|78.722
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 24,04
|32.531
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,76
|7.801
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 3,01
|4.077
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 2,25
|3.045
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,31
|1.775
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 1,01
|1.369
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,98
|1.328
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,83
|1.122
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,67
|903
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,66
|886
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,45
|610
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,36
|488
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,17
|224
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,15
|201
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,12
|167
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,07
|97
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 46,24
|8.174
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 39,27
|6.941
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,04
|1.598
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,5
|442
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,95
|345
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,66
|116
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,34
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 71,5
|15.505
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 18,68
|4.050
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,95
|640
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,85
|617
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 0,99
|215
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,9
|196
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,86
|186
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,64
|139
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,4
|86
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,23
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 51,16
|3.807
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 28,29
|2.105
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,72
|1.170
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,54
|115
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,4
|104
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,67
|50
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,56
|42
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,46
|34
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,2
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 61,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,52
|29.981
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 27,15
|14.660
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,65
|3.051
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,9
|1.569
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,86
|1.543
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,32
|715
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,88
|473
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,87
|470
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,78
|420
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,65
|351
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,56
|300
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,38
|208
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,24
|129
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,16
|89
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,08
|41
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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