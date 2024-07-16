AK Parti Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ni TBMM\'ye sundu

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NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - AK Parti, kamuoyunda 'Vergi paketi' olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre; Yap-İşlet-Devret modeli ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yapılan projelerden alınan kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak. Fakat bu uygulamaya 2025 yılında geçilecek, bu projelerden yıl sonuna kadar yüzde 25 kurumlar vergisi alınmaya devam edilecek. Ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen hizmetlerdeki KDV istisnası kaldırılacak.

Doğrudan vergilerin payını artırmayı amaçlayan ve 53 maddeden oluşan, AK Parti'nin hazırladığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamuoyunda "Vergi paketi" olarak bilinen kanun teklifi ile kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, dolaysız vergilerin payının ve cezaların etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor. Teklifle 213 sayılı Vegi Usul Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak, kesilen özel usulsüzlük cezaları artırılacak. Damga vegisi ödenmemiş kağıtları işleme koyan noterler adına kesilecek asgari özel usulsüzlük cezasına da artış geliyor.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılıyor

Teklifle, son günlerde en çok tartışılan konu olan en düşük emekli aylığı, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Düzenlemeden, kök aylığı 8 bin liranın altında olup enflasyon farkına göre sıfır zam alacak emekliler ile emekli aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emekliler faydalanacak.

Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oluyor

Düzenlemeyle, yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira olacak. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılacak. Yurt dışı çıkış harç pulu kamuoyunda çok tartışılmış, önce 3 bin lira daha sonra bin 500 lira olacağına ilişkin haberler basına yansımıştı. Yurt dışı çıkış harç pulu 150 lira idi.

Yap-İşlet-Devret ve KÖİ projelerinden alınan kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor

Teklifle Yap-İşlet-Devret modeli ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yapılan projelerden alınan kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak. Bu düzenleme ile kurumların sadece bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlara değil, tüm faaliyet kazançlarına bu oran uygulanacak.

Bu uygulamaya 2025 yılı ve izleyen vergi dönemlerinde geçilecek. Böylelikle 2024 yıl sonuna kadar bu projelerden yüzde 30 kurumlar vergisi alınamayacak.

Değişiklik söz konusu kanunlara göre, düzenlenen sözleşmelere doğrudan taraf olan kurumlar için geçerli olacak. Taşeron sözleşmeleriyle alt yüklenicilerin bu kapsamda yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarında, kurumlar vergisi oranına yönelik genel hükümler geçerli olacak.

Çok uluslu şirketlerden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi alınacak

Çok uluslu işletmelerin kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çıkan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla çok uluslu işletmelerin elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan toplam vergi, asgari kurumlar vergisi oranına yani yüzde 15'e eşitlenecek.

Vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılıyor

Düzenleme ile vergiye gönüllü uyumun artılmasını öngören vergi aslı, uzlaşma kapsamından çıkarılacak. Böylece sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

İşverene sağlanan 5 puanlıksosyal güvenlik destek primi kaldırılıyor

EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulaması kaldırılacak. Getirilen düzenleme ile emekli olduktan sonra emekli aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılanları istihdam eden işverenler arasındaki farklı uygulama sona erdirilecek.

Düzenlemeye ilişkin 30. maddenin gerekçesinde "Emekli olduktan sonra pasif durumdaki kişiler yerine aktif işgücünün, gençlerin ve de emeklilikle ilgili çalışma sürelerini tamamlayamamış kişilerin istihdamda daha çok yer bulabilmeleri, bu gayelerle istihdamı koruma ve artırma için harcanacak kamu kaynaklarının daha doğru kullanımı amaçlanmıştır" denildi.

ÖTV'ye yeni düzenleme geliyor

Bazı tütün mamullerinden alınmakta olan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının yüzde 20'sine kadar olan sınırlama kaldırılacak. Her bir paketteki maktu ÖTV tutarlarının daha yüksek düzeyde arttırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanırsa sigarada ÖTV tutarları artırılmış olacak ve bunun üzerine de KDV eklenecek. Bu durum sigaraya zam anlamına geliyor.

Ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen hizmetlerdeki KDV istisnası kalkıyor

Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım vb. hizmetlerde KDV istisnası kaldırılacak. Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim imkanı kaldırılarak doğrudan gider yazılması sağlanacak.