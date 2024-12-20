Yarbay Ali Tatar, Vefatının 15. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
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Yarbay Ali Tatar, Vefatının 15. Yıldönümünde Anıldı

Yarbay Ali Tatar, Vefatının 15. Yıldönümünde Anıldı

FETÖ kumpasıyla yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, vefatının 15. yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla hatırlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adalet mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

20.12.2024 00:58  Güncelleme: 01:04
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FETÖ terör örgütünün kumpasıyla, amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanıp, ardından serbest bırakıldıktan sonra yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, vefatının 15'nci yıl dönümünde İstanbul'da anıldı. Törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Gün gelip bunların hesabı sorulup hep birlikte 'Ali Tatar'ın öcü alınmıştır, Ali Tatar için adalet yerine gelmiştir, kumpas davaları, kumpas mağdurları için artık adalet yerine gelmiştir' diyene kadar mücadeleye devam edeceğim, ant olsun" ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütü kumpasıyla, amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanıp, ardından serbest bırakıldıktan sonra yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, vefatının 15'nci yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yarbay Ali Tatarı Anlama ve Anma Programı'nda anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, ağabeyi Ahmet Tatar, koğuş arkadaşları, avukatı ve yakınları katıldı. Masumiyet konulu sergi açılışı ile başlayan tören, Ali Tatar'ın hayatını anlatan belgesel ile devam etti.

'KISA AMA AĞIR BİR KESİT İZLEDİK'

Yarbay Ali Tatar'ı hayatını anlatan belgeselin gösterimi ardından konuşan Özgür Özel, "Bugün bambaşka yönleriyle Ali Tatar'ı tanıdık. Tabii o kendi çekimleriyle hayata bu kadar umutla bakan, bu kadar sevgiyle, hem çok özel hem de hepimiz kadar sıradan gerçek, sahici, organik hayatı bir insan olarak, bir baba olarak, bir eş olarak, namuslu bir subay olarak yaşayan ve bir büyük haksızlığa uğradığında da bu yüzden bunu kötülüğe aşina olanların hesap ettiğinin çok ötesinde bir acı, bir yükle yaşayan birinin hayatından böyle hem koca bir kesit hem de ilk tutuklulukla ikinci tutukluluk arasında geçen ve ikincisi gerçekleşmeden, kendi hayatına son veren kısacık ama çok ağır bir kesit izledik. Birbirleriyle kurduğu ilişki, ben Soma davasına baktığımda da Çorlu tren kazası davasına, Afyon'daki patlamanın, hendekteki havai fişek fabrikasının Aladağ'da diri diri yanan gencecik kızların ailelerinin ya da birbirinden ayrı ayrı Elazığ'da bir yurtta baskılara, intihar eden bir çocuğun ailelerine baktığımda da hep bu haklı olan ve birbirlerine acıları üzerinden bağlı olanların gücünü görüyorum" dedi.

'ADALET YERİNE GELMİŞTİR DİYENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Özel, " Ankara'nın çeşitli mezarlıklarında sene-i devriyelerde ya da 13 Mayıs'larda madenciler, madencilerin arkadaşlarıyla birlikte, maden ocaklarının başında her tür acının, her tür hasretin, her tür yürekleri dağlayan anının yıl dönümünde bu bağ tekrarlanıyor. Azalmadan, daha artarak daha da büyük bir inançla birbirine bağlanan insanlar var. O yüzden 'hiç umutlanmayın' dedim. O suçlular birbirine suçları, günahları üzerinden bağlı olanlar birbirinden ayrılmazlar ama umutsuzluğun yerini umudun almasına ilişkin bir şey de, bu salonun ta kendisinde var. 15 yıl sonra gerçek failleri, en tepedeki failleri, gün gelecek bu ülkede de değişecek ve her birisi adaletin önünde teker teker hesap verecekler. Şunu söyleyeyim, gün gelip bunların hesabı sorulup hep birlikte 'Ali Tatar'ın öcü alınmıştır, Ali Tatar için adalet yerine gelmiştir, kumpas davaları, kumpas mağdurları için artık adalet yerine gelmiştir' diyene kadar mücadeleye devam edeceğim, ant olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, dans gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yarbay Ali Tatar, Vefatının 15. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

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