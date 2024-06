Yazar Hayati Sır, "Aşk, her türlü olumsuzluğu siler"

Güncel

Araştırmacı yazar Hayati Sır, aşkın insan hayatı için önemine işaret ederek, "Hayatı aşkla yaşayacaksınız. Aşkla yaşadığınız zaman, günlük aksaklıklara takılmazsınız. Çünkü aşk sizi geleceğe götürür ve olumlar. Aşk her türlü olumsuzluğu siler ve kalbinizi tecelligah kılar." dedi.

"Gök Yazılar: Ashab-ı Kehf-Uyanış", "Masumiyet" ve "Ruhun Aşk Hali"nin de aralarında bulunduğu birçok kitabı kaleme alan Sır, son kitabı "Aşkla Temas"ı yazma nedenini ve gençlere yönelik tavsiyelerini AA muhabirine anlattı.

Sır, bilimdeki tüm gelişmeleri ve dünyada yaşanan hadiseleri takip ederek tasavvuf alanında kitaplar yazdığını belirterek, "Dünyada mutsuzluk çok hakim ve gençler de mutsuz. Çünkü gençler tamamıyla dijital artık. Ayrılamıyorlar ekranlardan. Ben bu aletlere elektronik put diyorum. Geçmişte insanlar putlara tapıyordu ama onlar cansızdı, bunlar canlı. Bunu siz yönetmiyorsunuz, o sizi yönetiyor. Şu an gençler aşktan çok uzaklaştı. Aşk bir temastır. Tene değersin, bakışırsın, sarılırsın. Şimdi insanlar tamamıyla ekranlarda hapis ve ekrandan yazıştıkları insanın gerçekten kim olduğu da belli değil." diye konuştu.

Beşeri aşkın, insanı ilahi aşka götüren bir hakikat olduğunu vurgulayan Hayati Sır, beşeri aşkın da bitirilmeye çalışıldığını ve bunun neticesinde ilahi aşka varmanın önünün kesildiğini söyledi.

Hayati Sır, Hazreti Adem ve Havva'nın şeytanın bir fısıltısıyla günaha girdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz dünyada milyonlarca fısıltıya rağmen günaha girmez de aşkı yaşayabilirsek cennetliğiz hepimiz. Yeter ki aramızdan bizi ayıran şeytanı, dijital şeytanı çıkaralım. Birkaç yıl önceye kadar şeytan analogdu. Tek bir insanla karşılıklı konuşabiliyordu ama şimdi dünyadaki herkesle aynı anın içinden konuşabiliyor. Şu an uyuşturucu bağımlılığı gibi, hastanelerde internet bağımlılığı diye bölüm açtılar. Herkes şunu bilecek; haberleştik, baktık, çıktık, ekranları kapattık, ondan sonra sevdiğimizin elini tuttuk, dağlara, tepelere, ağaçlara, denizlere gittik. Teknoloji buna izin vermiyor. Sizi zaaflarınız üzerinden kendine bağlıyor. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Gün ışığını sevmiyorsunuz. Filozof Martin Heidegger, 'Teknoloji bizatihi kötülüğün kendisidir, nötr bir alan değildir ondan uzak durun' diyor."

"Kur'an'a göre yaşayan insan ilahi aşka doğru yola çıkar"

Mayıs 2020'de "Great Reset (Büyük Sıfırlama)" adıyla Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıtılan programın insan nüfusunu 1 milyara indirmeyi amaçladığını iddia eden yazar Sır, "Bu iş Hz. Adem'e secde etmeyen şeytandan başlıyor. Elon Musk, 'Yapay zeka şeytana hizmet ediyor.' diyor. Yapay zeka hakkında aslında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yapay zeka açıklananın 50 yıl ilerisinde şu an. Yapay zeka telefonunuz olmadan da sizi dinleyebilir. Elon Musk'ın uydularının sağladığı internet erişimini genel internet kesilse bile kesmeniz çok zor artık. Yapay zeka dijital bir diktatörlük getiriyor." ifadelerini kullandı.

Sır, gençlerin küresel sistemin bütün olumsuzluklarına, fıtratını koruyarak ve aşkla direnebileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kainat aşk üzerine yaratıldı. Şeytan aşkı yok etmek istiyor ki bizim fıtratımızı bozabilsin. Bizim fıtratımız aşkla mümkün. Günümüzde cinsiyetsizleştirme konusunda da çalışıyorlar, ailenin yok edilmesi için. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Artık yazışmalarınızda cinsiyet belirtmeyeceksiniz.' diyor. Bay, bayan, kızım, oğlum ifadeleri kullanılmayacak. Tek menşei var o da şeytan. Batı'daki bütün şirketlerin CEO'ları tamamıyla ona hizmet eder. ABD'de üniversitelerde Gazze için ayaklandılar. Felsefe profesörlerini zincirleyerek götürdüler. Herkesi, hiçbir sınıf ayrımı yapmadan tehdit ediyorlar. Bize itaat edeceksiniz diyorlar."

Kurtuluşun ancak Kur'an-ı Kerim'le mümkün olduğunun altını çizen yazar Sır, "Kur'an'ın dışında yaşayan yani ruhu bilmeyen bir insanın kurtulma şansı yok. Kuran'ın içinde yaşayıp onun hükümlerini yerine getirmezseniz, Allah'ın ipini elinizden bırakırsanız kurtuluşa eremezsiniz. Önce iman edecek, Allah'a teslim olacaksınız. Kur'an'a göre yaşayan insan, ilahi aşka doğru yola çıkar. Aşk, hakikattir. Hakikatten ayrılan bir insan sanal gerçeklik içinde kaybolur. Bizim tevhit bilgimiz, hakikat bilgimizdir. Tevhit denen şey bizde emirdir. Allah birdir. Kurtuluş, Cenab-ı Allah'a salih amel işleyen kullar olmaktır."

Hayati Sır, mahremiyetin önemine de değinerek, "Ancak o zaman aşık olabilme potansiyeli taşırsınız baktığınız insana. Kalbinizi görebilmesi lazım. Aşk kalple olur bedenle olmaz. Hayatı aşkla yaşayacaksınız. Aşkla yaşadığınız zaman, günlük aksaklıklara takılmazsınız. Çünkü aşk sizi geleceğe götürür ve olumlar. Aşk her türlü olumsuzluğu siler ve kalbinizi tecelligah kılar." dedi.

"Çıkacaksın sokağa, yağmur yağacak, kaçmayacaksın ıslanacaksın"

Gençlere teknoloji konusunda tavsiyelerde de bulunan Sır, şu bilgileri verdi:

"Şimdi gençler şuna bakacak; biz sanal alemde her yere girip çıkıyor, her gün internette vakit geçiriyoruz. Mutlu muyuz? Mutlu değiliz. Amerika'daki istatistiklerde internette uzun süre geçiren insanlar, gençler çok mutsuz. Hele kızlar, intihara çok meyilli. Çünkü kendilerini oradaki modellerle kıyaslıyorlar ve bu kıyaslama onları çok mutsuz ediyor. Asıl şaşırtıcı olan da şu; mutsuzsun ama yine devam ediyorsun. Bu bağımlılıktır, uyuşturucu bağımlılığı gibi. Çıkacaksın sokağa, yağmur yağacak, kaçmayacak, ıslanacaksın. Ağaçlara bakacaksın. Gençlere şunu tavsiye ediyorum: teknolojik aletleri az süreli kullanın, mümkün olduğu kadar kendinizi deşifre edecek yerlere girip çıkmayın. Bilgiyi alın, kapatın. Kapatmazsan, orada yaşarsan, esir alınırsın, her gün yeniden mutsuz olursun."

Hayati Sır, abdest veya teyemmümün insan vücudundaki elektriklenmeyi aldığını dile getirerek, Kur'an-ı Kerim'deki akıl kavramının kalpte olduğunu ve kalbin hissettiklerinin gerçek olduğunu ifade etti.

İnsanlar arasında yayılan mutsuzluğa da dikkati çeken Sır, "Büyük bir çoğunluk birbirini görür görmez, hiç beklemeden olumsuz bir düşünce ifade ediyor. Dur ya hu, bir güzel bir söz söyle değil mi? İnsanlar mutluluğu unuttu. Mutluluğa yine aşkla dönecekler. Aşkla temas insanları mutlu eder. Beden hazzı için değil, kalbinin nuru için ettiğin temas. Önce kalbe temas, evet, aşktır. Bu kitapta gençleri aşka çağırıyorum kapatsınlar artık ekranları. Hayat dışarıda çok güzel. Sevsinler birbirlerini. Fıtratlarını korusunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sır'ın kaleme aldığı son kitabı "Aşkla Temas" Hayy Kitap'tan okuyucuyla buluştu.